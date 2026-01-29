Dead by Daylight begräbt ein 7 Jahre altes Meme, und die Community rächt sich auf Steam

Die Community von Dead by Daylight muss einen weiteren schweren Verlust hinnehmen: Diesmal ist es ein Schrei, der zum Meme geworden ist. Der fliegt nach 7 Jahren aus dem Spiel, was folgt ist die Rache von Spielern in den Steam-Reviews.

Was ist das für ein Spiel? Dead by Daylight (DbD) ist ein Multiplayer-Spiel, das 4 vs. 1 gespielt wird.

Vier Spieler schlüpfen in die Rolle von Überlebenden, die sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel mit einem einzelnen Killer liefern

Während die Überlebenden versuchen, Generatoren zu reparieren und zu entkommen, ist es das Ziel des Killers, sie an Haken aufzuhängen und so einen nach dem anderen zu töten

Seit dem Release von DbD im Jahr 2016 kommen immer neue Killer und Überlebende hinzu. Die meisten davon sind Eigenkreationen der Entwickler bei Behaviour Interactive, viele basieren aber auch auf bestehenden Lizenzen. Einen der bekanntesten Killer verlor DbD erst vor kurzem, doch es gibt auch ein neues DLC zu der Netflix-Serie Stranger Things.

Das erste Crossover mit der Mystery-Serie gab es schon im September 2019. Das brachte die beiden Protagonisten Steve Harrington und Nancy Wheeler als Überlebende sowie den Demogorgon als Killer ins Spiel. Am 27. Januar 2026 erschien ein zweites Kapitel mit Vecna, Dustin Henderson und Elf.

„Stevegull“ fliegt nach 7 Jahren aus dem Spiel, Fans trauern

Was hat es jetzt mit dem Meme auf sich? Bei bestimmten Aktionen im Spiel schreien die Überlebenden – etwa, wenn sie vom Killer an einem Haken aufgehängt werden. Wenn Steve das Schreien anfing, fiel es allerdings vielen Spielern schwer, ernst zu bleiben.

Denn Steves Schrei klang – so zumindest die Meinung der Community – wie der einer Möwe. Daher gab ihm die Community den Spitznamen „Stevegull“, wobei auch einige abweichende Formen kursieren. Der Spitzname setzt sich aus seinem Vornamen und „seagull“, dem englischen Wort für „Möwe“, zusammen.

Mit diesem Meme ist nun aber Schluss, denn für das neue Stranger-Things-Chapter haben die Entwickler auch neue Voicelines für Steve und Nancy aufgenommen. Diese haben jetzt beide neue Stimmen – und Steves markanter Möwenschrei ist gar nicht mehr zu hören.

Fans trauern dem Verlust von Stevegull hinterher: Dieser Trauer verleihen sie vor allem durch neue Memes Ausdruck.

„Sie haben Stegull generft“, schreibt Reddit-Nutzer LilianXOArtz und teilt dazu ein Meme. Dort ist Steve auf einem Grabstein zu sehen, sein Kopf wurde aber durch den einer Möwe ausgetauscht. Darunter zu lesen sind die Jahreszahlen 2019 – 2026, das Geburts- und Todesjahr des Memes. Der Reddit-Post hat über 8.600 Likes (Stand: 28. Januar 2026, 15:40 Uhr).

Ein anderer Nutzer schreibt in seinem Reddit-Post: „Sie haben unseren geliebten Steagull entfernt“ und „Bhvr [kurz für Behaviour, die Entwickler] hasst uns wirklich.“ In_Dim_Lights kommentiert: „Ich werde den Schrei vermissen“ und fürchtet, dass man Steve künftig seltener im Spiel sehen wird. (Quelle: Reddit)

Erste schlechte Steam-Reviews wegen fehlendem Schrei

Andere Spieler machen sich sogar mit Fackeln auf und stürmen die Steam-Reviews. Dort liest man vermehrt negative Bewertungen von Spielern, die die Rückkehr des Schreis fordern:

T-I-double-guh-ER schreibt in seiner Steam-Review zum Stranger-Things-Chapter 2: „Sie haben Screaming SteveGull entfernt…“

Auch das Hauptspiel ist vor wütenden Reviews nicht sicher. Dort heißt es etwa: „Gebt uns unseren Steagull zurück“ (so wie in diese Steam-Review)

Der Unmut wird vor allem in den Reviews zu dem Chapter, das Steve ins Spiel gebracht hat, deutlich: Die kürzlichen Rezensionen fallen nur „ausgeglichen“ aus, obwohl es mit insgesamt 90 % positiven Steam-Reviews zu den beliebtesten Kapiteln gehört

Ob die Entwickler noch einlenken und den Schrei in irgendeiner Form zurückbringen, bleibt abzuwarten. Es ist aber nicht das erste Mal, dass entfernte Voicelines für Unmut unter Fans sorgen. Zuletzt war dies vor 4 Jahren bei Pinhead der Fall. Mehr dazu lest ihr hier: Dead by Daylight: Pinhead „kommt“ endlich wieder