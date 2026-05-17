Videospielläden erhalten mysteriöses Paket, der Inhalt ist tausende Euro wert, obwohl er mit Fürzen zu tun hat

Ein Laden für Videospiele hat sich zu Wort gemeldet, da ein seltsames Paket mit Exemplaren eines seltenen und daher teuren Spiels im Postfach lag. Damit ist das Geschäft nicht allein – gleich mehrere Läden haben die Mystery-Box erhalten.

Was berichtet der Laden? Die Inhaber des Videospielladens „Double Jump Video Games“ sollen kürzlich sehr sonderbare Post bekommen haben. Es handele sich um ein kleines, unscheinbares Paket, das mehrere verschweißte Exemplare des Spiels Poop Slinger enthielt.

Der Titel erschien im Jahr 2018 für die PS4 und Windows. Der Name ist Programm: In Poop Slinger schießt man mit Kot auf Passanten – das war es im Grunde.

SicCooper von Double Jump Video Games war das Spiel nicht bekannt. Bei einer kurzen Recherche stellte sich raus, dass die PS4-Version von Poop Slinger wohl sehr selten sei und jedes Exemplar daher über 1000 Dollar, umgerechnet also rund 860 Euro wert sei.

Nicht schlecht für ein Spiel, das sich um Fürze und Kot dreht. Umso verwirrter waren SicCooper und seine Kollegen, die sich nicht erklären konnten, woher das seltsame Paket kam.

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Mehr als nur heiße Luft

Wer ist der Absender? Genau das ist die große Frage. Der Laden habe die Spiele nicht bestellt, betont SicCooper in einem Video auf dem YouTube-Kanal von Double Jump Video Games.

Die Exemplare würden zwar von einem weiteren Gaming-Laden in Virginia stammen, doch auf Nachfrage hätten die dortigen Mitarbeiter auch nichts von der Sendung gewusst. Allerdings kam dabei raus, dass auch andere Läden ähnliche Pakete mit demselben Spiel erhalten hatten.

Die Situation ist also folgende: Jemand verschickt anonym relativ teure Versionen eines unbekannten PS4-Spiels, das im Laufe der Jahre nur in sehr begrenzter Menge in Umlauf gekommen ist.

Angeblich sollen nur rund 100 Stück veröffentlicht und 84 Stück verkauft worden sein. Hergestellt wurden laut dem Laden Cakehoarder (via youtube.com) aber mindestens 1.000 Exemplare – die Mindestauflage für Sony.

Die Seltenheit war bislang der Grund für den hohen Preis. Dass das Spiel nun plötzlich wieder in größeren Mengen auftaucht, dürfte den Preis senken. Insgesamt sollen 39 Pakete mit je 6 Exemplaren von Poop Slinger verschickt worden sein. Was die Motivation des Absenders der Pakete ist und wie die Person überhaupt in den Besitz der Spiele gelangte, bleibt weiterhin fraglich.

Die Geschichte wirft vor allem Fragen auf, ist gleichzeitig aber auch herrlich absurd. Die Inhaber von Double Jump Video Games wollen ihre Exemplare von Poop Slinger nun verschenken und sind scheinbar nicht am Bieterstreit auf diversen Verkaufsportalen interessiert. Habt ihr schon mal den von dem Titel gehört? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein anderer Laden hatte große Ambitionen: Erst schließt GameStop alle Läden in Deutschland, jetzt wollen sie eBay für 47 Milliarden Euro kaufen