5 Animes und Mangas, die durch das Ende ruiniert wurden

Als Fan gibt es keine größere Enttäuschung, als wenn der liebste Manga ein ganz furchtbares Ende hat. MeinMMO listet euch 5 solcher Geschichten auf, bei denen Fans auf die Barrikaden gegangen sind.

Je länger sich ein Anime oder Manga zieht, desto eher wünscht man sich ein befriedigendes Ende für die Geschichte. Man hat sämtliche Charaktere in der Story liebgewonnen und hofft, dass es ein passendes Finale zur Story gibt.

Sei es das tragische Ende aus Death Note oder das Happy End aus Fullmetal Alchemist: Wenn eine Geschichte das passende Ende hat, erinnert man sich gerne an den Manga zurück und schwelgt dabei in Erinnerungen.

Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass ein Ende so gar nicht zum Rest der Geschichte passt. MeinMMO listet euch fünf Mangas auf, bei denen Fans vom Ende enttäuscht wurden. Es sei dazu aber gesagt, dass einige der vorgestellten Storys nur auf den Manga bezogen sind, da der Anime nicht so weit ist.

Achtung, Spoiler! Wir gehen in diesem Artikel auf die jeweiligen Enden der Mangas ein. Solltet ihr bei einem dieser Mangas noch das Ende lesen wollen, springt einfach direkt zur nächsten Seite.

Chainsaw Man

Was ist das Ende? Der Kettensägen-Dämon Pochita erkennt, dass der Protagonist Denji am Anfang der Story glücklicher war als nach all den Traumata, die er im gesamten Manga erlebt hatte. Obwohl er am Anfang Organe verkaufen musste und verschimmeltes Brot aß, schien er glücklicher als jetzt.

Deshalb entscheidet er sich, sich selbst aufzuessen und die Zeitlinie, in der es Chainsaw Man gibt, auszuradieren. Das Resultat ist, dass es eine friedlichere Zeitlinie gibt, die quasi mit einem Happy End für die Menschheit endet. Denji jedoch lebt in einer alten, schäbigen Hütte und vereinsamt ohne Pochita.

Warum war das Ende unbeliebt? Durch die Zeitreise fühlte sich der bisherige Manga für viele Fans wie eine Entwertung der Story an. Die Charakterentwicklung von Denji und all das, was er bislang erlebt hat, fühlten sich plötzlich irrelevant an. Zudem kam das Ende extrem abrupt, was sich für viele Fans wie ein extrem gehetztes Finale anfühlte. Hinzu kommt, dass es zu viele ungelöste Mysterien gibt.

Video starten Chainsaw Man: Der Trailer zum Film zeigt Denjis Romanze mit Reze Autoplay

Gibt es Äußerungen vom Autor? Von Mangaka Tatsuki Fujimoto gibt es bis heute kein Statement, was er sich bei dem Ende gedacht hat und ob er es bereut. Auch ein Informationsstand zu seinem gesundheitlichen Zustand, der oft bei Autoren zu einem abrupten Ende der Story führt, ist bislang nicht bekannt.

Allerdings kann es hier noch sein, dass es sich dabei um einen Troll des Autors handelt. Viele Fans hoffen, dass in der gedruckten Ausgabe des Mangas doch noch ein verstecktes Kapitel ist. Allerdings würde das Ende, so wie es jetzt bei Chainsaw Man ist, zum Autor passen. Denn frühere Werke wie Fire Punch hatten ebenso ein unkonventionelles Storytelling und offene Enden.