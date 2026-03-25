Chainsaw Man geht heute zu Ende, doch die Fans denken, das große Finale sei ein Aprilscherz

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2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Chainsaw Man geht heute zu Ende, doch die Fans denken, das große Finale sei ein Aprilscherz

Der Manga zu Chainsaw Man ist am 25. März 2026 mit Kapitel 232 zu Ende gegangen. Obwohl der 1. April noch eine Woche entfernt ist, halten die Leser das Ende des Mangas für einen großen Aprilscherz.

Achtung, Spoiler: Wir gehen nicht auf die genauen Details ein, aber im folgenden Abschnitt gibt es einen Spoiler zum Ende der Handlung.

Warum halten Fans das Ende für einen Aprilscherz? Zum Ende des letzten Kapitels hin gibt es einen plötzlichen Timeline-Reset. Er macht alles ungeschehen, was bislang in Chainsaw Man passiert ist. 

Durch ein Ereignis wird die Zeit zurückgedreht und Denji, der Protagonist des Animes, landet wieder ganz am Anfang, also zurück in seinem alten erbärmlichen Leben, bevor er seine Kräfte bekam. Einige Charaktere tauchen in neuen, veränderten Rollen wieder auf, aber die Welt hat Chainsaw Man vergessen.

Nach über 230 Kapiteln voller Leid und Kämpfe fühlt sich ein Zeitsprung extrem unbefriedigend an. Denji hat den ganzen Manga über um Selbstbestimmung gekämpft. Am Ende wird ihm die Entscheidung abgenommen.

Zudem gibt es noch einige Logiklöcher, die mit dem Ende leider nicht mehr gelöst werden. Deshalb urteilen Fans so schlimm und hoffen, dass das Problem irgendwie gelöst wird.

Chainsaw Man: Der Trailer zum Film zeigt Denjis Romanze mit Reze
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Chainsaw Man verärgert Fans

Was schreiben Fans? Auf der Plattform Manga Plus bei der man das letzte Kapitel lesen kann, schreiben sich Fans den Frust von der Seele. In den Kommentaren ist von einem Aprilscherz die Rede und viele Fans glauben sogar, dass sie aus Versehen ein Kapitel gelesen hätten, das von einem Fan erstellt wurde und nicht vom Autor selbst.

Weitere schreiben, dass das Chainsaw Man all die Freunde gewesen seien, die man auf dem Weg getroffen hätte. Ein anderer User überspitzt es und schreibt, dass Manga Plus von einer DDoS-Attacke betroffen sei. Anders könne er sich das Kapitel nicht erklären.

Da ein Großteil der Leser mit dem Ende nicht zufrieden ist, hoffen sie, dass es einen dritten Teil geben würde. Teil 2 des Mangas begann nämlich mit Kapitel 98 und war im Anime noch gar nicht zu sehen.

Wird es eine Fortsetzung geben? Das Kapitel endet mit den Worten „The End“, also können wir davon ausgehen, dass es keine Fortsetzung geben wird. Vom Mangaca gibt es zudem keine Infos. Er trollt seit Tagen auf X die Fans mit Empfehlungen für Animes und Disneyfilme, die er zuletzt gesehen hat.

Somit werden Fans wohl mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem aktuellen Ende leben müssen.

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Anime-technisch ist Chainsaw Man noch lange nicht so weit und hat erst einen Bruchteil des Mangas abgedeckt. Zuletzt konnten Anime-Fans den Film mit Denji und all seinen Mitstreitern im Kino anschauen. Unsere Meinung dazu lest ihr hier: Ein neuer Anime-Film ist besser als Demon Slayer, weil er seine Charaktere respektiert

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