One Piece enthüllt nach 19 Jahren die wahre Herkunft eines Mitglieds von Ruffys Crew, war das Gegenteil eines Piraten

Mittlerweile hat One Piece die Vergangenheit der meisten Mitglieder der Strohhut-Piratenbande gezeigt, aber oftmals steckt mehr hinter den Figuren, als Fans auf den ersten Blick erkennen. Ein Crew-Mitglied zeigt jetzt noch einen Teil seiner Vergangenheit und zeigt dabei zum ersten Mal sein Gesicht.

Wie man bereits bei Sanji und seiner Familie sehen konnte, reicht nicht immer nur ein Flashback, um die Geheimnisse und die Vergangenheit der Strohhüte zu zeigen. Oft versteckt sich mehr hinter den Figuren, als man zuerst denken mag.

Das zeigt im neuesten Kapitel auch der Knochenmann und Musiker Brook, der in Kapitel 442 (29. Januar 2007) des Mangas beziehungsweise in Episode 337 des Animes (6. Januar 2008) zum ersten Mal aufgetreten ist. Damals erfuhr man von den Rumba-Piraten und seiner Vergangenheit mit dem Wal La Boum.

Aber das war nur ein kleiner Teil seiner Geschichte. Ein neues Kapitel enthüllt, dass Brook 70 Jahre vor der Strohhut-Bande einen ehrbareren Beruf als den eines Piraten ausgeübt hat.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zum neuesten Manga-Kapitel von One Piece (1183).

In der speziellen Folge Fan Letter seht ihr One Piece aus der Sicht normaler Personen:

Video starten Erste Eindrücke zum Anime-Special One Piece FAN LETTER im Trailer Autoplay

Ein königlicher Beschützer

Was hat Brook vor 70 Jahren gemacht? Aktuell befinden sich die Strohhüte noch im (aussichtslos scheinenden) Kampf gegen den Oberschurken Imu und seine heiligen Ritter. Darunter befindet sich auch Gunko, die Brook zu kennen scheint. Als seine Freunde ihn darauf ansprechen, ist Brook verwirrt, denn er wollte sie nie wiedersehen und sie müsste über 70 Jahre alt sein – was sie sichtlich nicht ist.

Daraufhin enthüllt Brook, dass sie die Prinzessin seines Heimatlandes war. Brook stammt aus dem Königreich Esperia, das heutzutage nicht mehr existiert. Passend zu seiner Affinität für Gesang und Musik, war Esperia das Land, in dem Instrumente gebaut wurden.

Mit 20 Jahren war er damals der Kommandant der Leibgarde und für den Schutz der Königsfamilie zuständig. So auch für Prinzessin Shuri, die damals noch 7 Jahre alt war. In diesem Flashback sieht man auch noch den König Leuven und am Ende die Königin Candell, die vorher die Kommandantin des Ordens war.

Hier seht ihr, wie Brook damals aussah:

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In dem Flashback sieht man auch Brook in Aktion. Mit seinem Blitzhieb besiegt er eine Gruppe Gangster in nur einer Sekunde und erklärt, dass er zusammen mit der Königin ein Star in Esperia war. Danach endet das Kapitel.

Was könnte in Brooks Vergangenheit passiert sein? Gunko befindet sich aktuell in der Dämonenform von Imu und wollte Brook helfen. Der sagt in diesem Kapitel aber, dass er sie nie wiedersehen wollte und sie irgendwann nach Mary Joa, dem Land der Tenryubito, gegangen ist.

Man kann also davon ausgehen, dass sie wohl mit dem Verschwinden des Landes Esperia zu tun haben muss, vor allem, wenn Brook im Zwiespalt ist, ob er sie töten oder retten möchte. Zunächst wird Brook sie aber wohl vor der Fähigkeit von Imu retten müssen: In One Piece gibt es einen Angriff, der mit einem Schlag das Finale entscheiden kann