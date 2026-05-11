Ein Sprecher aus One Piece hat den Schöpfer so beeindruckt, dass der ein Mitglied der Strohhutbande für ihn erfand

Der Autor von One Piece, Eiichiro Oda, war von einem seiner Synchronsprecher aus dem Anime so begeistert, dass er extra eine Hauptrolle für ihn schrieb.

Welcher Synchronsprecher war so gut? Der Synchronsprecher Kazuki Yao spricht heute die Rolle von Franky, einem Mitglied der Strohhutpiraten. Doch das war nicht immer so. Ursprünglich sprach er im Anime nämlich den Hypnotiseur Jango und später den Barock-Agenten Mr. 2.

Yao freundete sich mit dem Schöpfer von One Piece an, nachdem dieser seine beeindruckende Leistung bei diesen beiden Rollen gesehen hatte. Die beiden standen sich nahe und gingen oft mit ihren Frauen zu viert aus.

Eines Tages rief Oda Yao an und fragte ihn, welche Rolle er denn gerne hätte. Yao entgegnete darauf einfach nur:

Ich hatte nur einfache Wünsche, wie zum Beispiel: „Er soll männlich und kernig sein.“ Außerdem hatte ich genug von femininen Charakteren. Mit Bon-chan hatte ich schon genug davon. Es gab eine Szene, in der ich 30 Minuten lang ununterbrochen „Mugi-chan!!!“ rufen musste, und ich dachte, ich sterbe gleich (lacht).

Seine Antworten flossen in die Planung rund um den Arc mit Water Seven ein und so entstand schlussendlich der Schiffszimmermann Franky. Besonders witzig: Yao gibt zu, dass er sich zu Hause so ähnlich kleide wie Franky. Er wundert sich aber, woher Oda das wisse.

Video starten One Piece bekommt eine LEGO-Variante aus der Sicht von Lysop Autoplay

Staffelstab an Nachfolger weitergegeben

Wie sieht es aktuell aus? Ungefähr 20 Jahre hat Yao in dieser Rolle verbracht. Doch seit April 2025 ist ein anderer Synchronsprecher in der Rolle von Franky zu hören, nämlich Subaru Kimura. Die letzte Folge mit Yao gab es im Oktober 2024 zu sehen.

Der Grund dafür ist der Rücktritt von Yao. Er hat keinen offiziellen Grund verraten, wieso er die Rolle von Franky niederlegte. Doch dafür wissen wir heute, dass der Synchronsprecher in der Rolle selbst weiterlebt, da er extra für ihn erfunden wurde.

Über die Familien der Strohhutbande ist nur selten etwas bekannt. Auch über Frankys Familie wissen wir nicht viel. Das Team hinter One Piece könnte allerdings verraten haben, wer der Vater von Franky ist: Das Team hinter One Piece hat womöglich den Vater von Franky enthüllt – und ihr hättet es viel früher sehen können