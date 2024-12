Nach 25 Jahren tritt in One Piece der erste Original-Sprecher eines Strohhutpiraten zurück

Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

Path of Exile 2 verrät, wie viele Spieler am Early Access teilnehmen, warnt vor langen Warteschlangen und Serverabstürzen

Pokémon GO war am erfolgreichsten, als ihr nur Zuhause wart und nicht rausgehen solltet

Die letzten MMORPGs des Jahres feiern Early Access, in Mittelerde geht’s in die Minen von Moria

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Franky wurde im Kindesalter von seinen Eltern verlassen. Durch die Hintergrundgeschichte eines Schurken aus One Piece könnte es ein, dass wir wissen, wer sein Vater ist: Das Team hinter One Piece hat womöglich den Vater von Franky enthüllt – und ihr hättet es viel früher sehen können

Ein Charakter in One Piece könnte Ruffy helfen, den Schatz vor allen anderen zu finden

Ich war in der weltweit einzigen Gym zu One Piece in Japan und habe trainiert wie Ruffy, Whitebeard und Shanks

Vermutlich wird die neue Stimme dann in den kommenden Folgen des Egghead-Island-Arcs zu hören sein. Aktuell befindet sich der Anime nämlich bis April 2025 in einer längeren Pause. Stattdessen gibt es ein Remake vom Fishman-Island-Arc zu sehen .

Wie geht es weiter? Der japanische Synchronsprecher wird schon bald ersetzt, schließlich kommt Franky immer noch in der Story vor. Yao verriet, dass schon bald bekanntgegeben wird, wer die Rolle übernimmt. Auf dem Jump Festa ‘25, das am 22. Dezember 2024 stattfindet, soll sein Nachfolger enthüllt werden.

Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

Path of Exile 2 verrät, wie viele Spieler am Early Access teilnehmen, warnt vor langen Warteschlangen und Serverabstürzen

Pokémon GO war am erfolgreichsten, als ihr nur Zuhause wart und nicht rausgehen solltet

Die letzten MMORPGs des Jahres feiern Early Access, in Mittelerde geht’s in die Minen von Moria

Der Synchronsprecher von Franky ist vor allem durch seine kratzige Stimme bekannt geworden. In seiner Rolle ruft er oft ein lautes „SUPER“, was zum Markenzeichen von Franky geworden ist. Dass es solch eine Botschaft gibt, lässt erahnen, dass es sich dabei nicht um eine spontane Entscheidung, sondern um einen langwierigen Prozess handelte.

Der schwere Abschied ist endlich da. Nach fast 25 gemeinsamen Jahren ist es Zeit, dass sich unsere Wege trennen… Es fühlt sich surreal an, als wäre ich nicht mehr in meinem Körper, und da ist diese Lücke zwischen mir und dem Franky, der ich immer sein wollte. Also habe ich beschlossen, die Sunny vorerst zu verlassen. Das ist ätzend! Es tut weh!! Es tut mir wirklich leid!

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to