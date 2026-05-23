Ruffy muss sich in One Piece dem großen Oberschurken stellen, braucht dafür ein dickes Upgrade

Im Manga von One Piece gibt es aktuell ziemlich heiße Ereignisse. Der große Schurke, der hinter der Weltregierung steckt, hat sich bereits gezeigt und befindet sich im Kampf mit den Verbündeten der Strohhüte. Auch Ruffy soll sich ihm bald stellen, aber dafür ist er eigentlich nicht bereit.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel geht es um die aktuellen Manga-Ereignisse bis zu Kapitel 1182. Wer noch nicht so weit ist und nichts darüber wissen möchte, ist jetzt gewarnt.

Aktuell befinden sich die Strohhüte auf Elbaf, der Insel der Riesen. Zur Überraschung vieler Leser werden sie da aktuell von Imu bedroht, der sich endlich gezeigt hat. Nachdem er seine Ritter belehrt hatte, zeigte Imu auch schnell, was er so draufhat. Er besiegte ohne Probleme die Riesen Dorry und Brogy und zeigte dabei eine mächtige Technik, mit der er Personen zu willenlosen Dämonen verwandeln kann.

Sein Angriff findet im Manga aktuell noch statt und es scheint, als müsste sich ihm auch Ruffy bald stellen. Aber der hat eigentlich gar keine Chance, denn er braucht ziemlich dringend ein Upgrade.

Deutlich lustiger wird es wohl hier zugehen:

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Auch Gear 5 reicht wohl nicht

Wieso braucht Ruffy ein Upgrade? Die Strohhüte haben sich im Manga bereits mit Imu angelegt, nachdem dieser einige seiner Ritter befreit hat, und die Situation auf Elbaf wieder verschlechtert hat. Auch Zoro und Sanji, die 2 stärksten Kämpfer nach Ruffy, versuchten bereits, Imu zu bekämpfen (in Kapitel 1180).

Beide scheiterten kläglich, denn Imu konnte ihre Angriffe ohne Probleme stoppen und kontern. Ohne viel Mühe schaffte er es, die beiden K.O. zu hauen. Selbst der mächtige Riese Loki hatte keine Chance.

Ruffy bereitet sich aktuell auch auf den Kampf mit Imu vor und schlägt sich den Bauch voll. Doch selbst der Captain der Strohhüte scheint Imus Kraft ernstzunehmen. Das letzte Mal, als man ihn im Manga gesehen hat, begann Ruffy damit, mehr Essen zu futtern, nachdem Imu Joy Boy geschrien hat und er sein beachtliches Haki spürte.

Schaut man sich an, wie schnell Imu Zoro und Sanji besiegt hat, reicht wohl auch Ruffys Gear 5 nicht aus. Immerhin konnte er damit auch nur gerade so Kaido besiegen. Somit braucht er ein neues Upgrade oder Power-up, um überhaupt eine Chance gegen Imu zu haben.

Wie GamesRant vermutet, könnte das Königshaki von Ruffy der Schlüssel sein. In Kapitel 1152 sagte Scopper Gaban zu Ruffy, er solle sein Königshaki vernünftig benutzen, da es zu schwach sei. Immerhin war Haki bereits in der Vergangenheit ein wichtiges Element, um Grenzen zu sprengen.

Eine andere Möglichkeit liegt in Ruffys Frucht. Da es die Frucht des Sonnengottes ist, versteckt sich dahinter bestimmt noch einiges an Power.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Ruffy Imu besiegen kann? Schaut man sich Imus Fähigkeiten an, kann man davon ausgehen, dass es nicht zu einer finalen Schlacht mit eindeutigem Sieger kommen wird. Sollte Ruffy nicht plötzlich eine komplett übertriebene Fähigkeit erhalten, werden die Strohhüte wohl einen anderen Weg (oder Verbündeten) finden müssen, Elbaf zu überleben.

Aber wie man bereits aus der Vergangenheit weiß: One Piece ist immer für eine Überraschung gut. Wie es weitergeht, wird man ab dem 24.05.2026 sehen können. An diesem Tag erscheint Kapitel 1183. Was euch für andere Projekte noch erwarten, lest ihr hier: One Piece: Alle Projekte, die Fans gerade im Blick halten sollten