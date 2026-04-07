Ruffy bekämpft in One Piece seit fast 29 Jahren einen unbekannten Feind, der enthüllt jetzt seine wahre Identität

Nach 1.179 Kapiteln zeigt sich im Manga von One Piece der schlimmste Feind, gegen den Ruffy je antreten muss. Jetzt werden endlich seine Identität und seine Kräfte enthüllt.

Update am 7. April: Es war kein Scherz! Nerona Imu hat sich wirklich gezeigt. Die Informationen der Leaker haben sich also wieder mal als wahr herausgestellt. Das Bild, das mittlerweile offiziell ist, haben wir euch hier eingebunden.

Nerona Imu sieht tatsächlich so aus, wie die Leaker ihn beschrieben haben. In einem Bild ist er sitzend auf einer Pyramide zu sehen, auf dem anderen ist sein Gesicht zu sehen. Er besitzt die Teufelsfrucht und ist eines der 20 Gründungsmitglieder der Weltregierung. Das Bild könnt ihr euch entweder im Kapitel 1179 auf Manga Plus oder hier ansehen:

Nerona Imu, zu sehen auf X

Ursprünglicher Artikel:

Wer ist denn jetzt der schlimmste Feind? Obwohl das neue Kapitel erst am Sonntag offiziell erscheint, werden jeden Mittwoch im Vorfeld von Leakern die Inhalte des kommenden Manga-Kapitels enthüllt. Dabei kam heraus, dass Imu, der an der Spitze der Weltregierung steht, endlich in Erscheinung tritt.

Er erscheint in einem magischen Kreis am Schloss Aurust und transformiert sich mit einer massiven Welle an Königshaki. Dabei sehen wir endlich, wie er aussieht:

Er ist eine männliche Person mit einem schönen Gesicht. Seine Haut ist wie die eines Lunarias gebräunt und er hat langes, weißes Haar. Zudem besitzt er einige weiße Tattoos.

Hinzu kommt, dass er Flügel und Hörner besitzt. Zudem hat er an seiner Kehrseite einen Teufelschwanz. Die Leaker beschreiben, dass er unverwechselbar aussähe.

Sein Name ist Nerona Imu und er wird als König der Welt vorgestellt. Er ist einer der 20 Gründer der Weltregierung und seine spezielle Kraft ist die Teufelsfrucht, im wahrsten Sinne des Wortes.

Sein Aussehen spricht dafür, dass er dem Volk der Lunaria angehört. Da er von schwarzen Wolken umgeben ist, ist seine Teufelsfrucht bereits erwacht.

Solltet ihr momentan auf Bilder von Imu stoßen, müssen wir euch vorwarnen. Aktuell gibt es nämlich noch kein offizielles Bild von ihm. Alles, was ihr bisher seht, sind KI-generierte oder eigens erstellte Bilder von Fans.

Imu war eines der letzten großen Geheimnisse von One Piece

Ist das ein Aprilscherz? Viele hinterfragen den Reveal, da es sich dabei um eine der größten Enthüllungen von One Piece handelt. Dass diese genau am 1. April stattfindet, der für seine Scherze bekannt ist, können Fans nicht glauben.

Allerdings haben Leaker auf X bereits bestätigt, dass es sich dabei um echte Informationen handelt. Hinzu kommt, dass es das Kapitel aus dem letzten Jahr, das am 1. April vorgestellt wurde, wirklich gab. Man hatte sich also schon letztes Jahr keinen Aprilscherz erlaubt.

Es könnte immer noch sein, dass es sich dabei um einen groß abgesprochenen Prank handelt. Um 100 % sicherzugehen, müssten die offiziellen Bilder nachgeliefert werden. Spätestens am Sonntag wissen wir, ob auch wir auf einen großangelegten Aprilscherz hereingefallen sind.

Was für ein Geheimnis wurde im Vorfeld daraus gemacht? Lange Zeit wurde spekuliert, wer hinter Imu steckt. Teilweise wurden Vorfahren von Prinzessin Vivi als Kandidaten genannt. Der Anime und Manga von One Piece machten daraus ein so großes Geheimnis, dass sogar die Stimme von Imu von unterschiedlichen Geschlechtern gesprochen wurde.

Die Beliebtheit von Imu war aber so groß, dass sogar ein Plüschtier zu ihm entstanden ist. Da auch nicht bekannt sein sollte, wie der große Endgegner aussieht, wurde er bislang als schwarze Silhouette dargestellt.

Es würde einfach zum Autor Eiichiro Oda passen, dass er eine der größten Enthüllungen von One Piece genau auf den ersten April legt. Seine Inspiration für One Piece hat er aus einer 50 Jahre alten Kultserie aus Deutschland: One Piece hätte es ohne eine 50 Jahre alte Kultserie aus Deutschland vielleicht nie gegeben