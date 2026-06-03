Spieler hat das Goblin-Event in Diablo 4 in 2,5 Stunden durch, Community sagt: geht sogar in 5 Minuten

Aktuell läuft der „Marsch der Goblins“ zum Geburtstag von Diablo 4 und beschenkt euch mit haufenweise mächtigem Loot. Um an das beste Item im Pfad zu kommen, müsst ihr aber nicht ewig grinden. Die Community verrät, wie’s schneller geht.

Blizzard hat zum Geburtstag von Diablo 4 wieder den Marsch der Goblins aktiv, bei dem ihr euch unter anderem Runen und einen Prächtigen Funken erspielen könnt. Während des Events findet ihr in der ganzen Welt deutlich mehr Schatzgoblins.

Dennoch kann es lange dauern, denn ihr braucht Dutzende, um alle Belohnungen abzustauben. Der Spieler FlashAhAhh erklärt auf Reddit, wie er in weniger als 3 Stunden zum Ziel gelangt ist:

Erledigt alle Goblins in einer der beiden aktiven Höllenfluten. Tut danach das Gleiche bei der zweiten Höllenflut und wiederholt das Ganze.

Besucht Alptraumdungeons mit dem Affix „Schatzbresche“, aber tötet die Goblins dort nach Möglichkeit erst nachdem ihr einen Gier-Schrein gefunden habt.

Entsprechende Siegel bekommt ihr wahrscheinlich direkt von den Goblins, so habe der Nutzer die Dungeons einfach aneinanderreihen können.

Als nützliche Unterstützung rät Flash etwa zur Gottestöterkrone, mit der ihr Gegner zusammenziehen könnt, möglichst viel Abklingzeit, um schneller das Pferd nutzen zu können und ohne Crossplay zu spielen, um die Chance zu verringern, dass die Goblins sterben, ehe ihr ankommt.

Der Söldner-Begleiter Subo sei ebenfalls nützlich, weil ihr mit diesem die Goblins auf der Minimap auf größere Distanz sehen könnt. Mit dem neuen Map-Overlay funktioniere das jedoch nicht. Er zeigt seine Tipps in seinem Video auf YouTube.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

„Du kannst das in 5 Minuten erledigen, wenn du die Chaos-Welle bekommst“

In den Kommentaren merken einige Nutzer an, dass das Event sogar noch schneller abzuschließen sei, wenn man sich durch die eigentlich unbeliebteste Endgame-Aktivität aus Diablo 4 quält: Höllenhorden.

Höllenhorden sind ein Inhalt, den wir eigentlich überhaupt nicht empfehlen können, allerdings gibt es für diese in den Kriegsplänen eine Option, Chaos-Wellen häufiger erscheinen zu lassen (mittlerer/violetter Pfad, rechte Seite).

Ein Nutzer schreibt, er sei, ohne vom Event überhaupt zu wissen, einer Gruppe beigetreten und habe direkt nach der ersten Horde alle Aufgaben erledigt.

Im Anschluss könnt ihr das Event noch weiter farmen für weitere Belohnungen, allerdings warnt der Ersteller des Threads, dass seine Bank mittlerweile überquillt mit Obolus-Beuteln, die ohnehin schon lästig geworden sind: Der Lootfilter von Diablo 4 schützt euch vor Inventar-Müll, aber ein Item droppt so oft, dass ihr trotzdem ständig in die Stadt müsst