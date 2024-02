Diablo 4: Gottestöterkrone – So farmt ihr das starke Unique am besten

Die Gottestöterkrone (Godslayer Crown) gehört in Diablo 4 zu den Uniques, die jede Klasse tragen kann. Wie ihr sie am besten farmen könnt und was sie so stark macht, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Seit Season 2 in Diablo 4 ist es möglich, bestimmte Bosse zu legen, um Uniques zu erhalten. Auch das Echo von Duriel kam in Season 2 hinzu und ist in Season 3 wieder der Boss, der die begehrten Uber-Uniques droppen kann.

Bei Uber-Duriel bekommt ihr auch die Gottestöterkrone – ein starkes Unique, das ihr für alle Klassen ausrüsten könnt und das für viele Builds sehr nützlich sein kann.

Im Kampf gegen Duriel ist vor allem eine Resistenz gegen Gift nützlich. Falls ihr eure Tränke regelmäßig vergesst, haben wir hier einen Trick für euch:

Gezieltes Farmen bei Uber-Duriel

Wie kann ich die Gottestöterkrone farmen? Mit viel Glück bekommt ihr das Unique bei Weltbossen, Legionen-Events oder in der Höllenflut. Um das Unique jedoch gezielt farmen zu können, müsst ihr im Prinzip mehrere Bosse ablaufen, um Materialien zu sammeln, mit denen ihr wiederum Uber-Duriel auf Weltstufe 4 in Diablo 4 beschwören könnt.

Folgende Materialien braucht ihr pro Run bei Duriel:

2x Scherbe der Qual vom Boss „Grigoire“ im Dungeon „Halle der Sühne“ auf Weltstufe 4

2x Schleimglitschiges Ei vom Boss „Varshan“ im Dungeon „Boshaftenbau“ auf Weltstufe 4

Für Grigoire benötigt ihr „Lebender Stahl“, das ihr in Kisten der Höllenflut bekommt. Für Varshan braucht ihr 4 Körperteile auf Weltstufe 4 (je 1 Gurgelnder Kopf, Geschwärzter Femur, Bebende Hand, Boshaftenherz).

Mehr zu Uber-Duriel erfahrt ihr hier:

Eine starke Wahl für Builds mit Crowd-Control-Effekten

Was macht die Gottestöterkrone so stark? Insbesondere für Builds, die mit Crowd-Control-Effekten arbeiten, eignet sich der Kopfschutz richtig gut, da die Dauer von Kontrollverlusteffekten erhöht wird.

Zusätzlich werden Gegner in der Nähe angezogen, wenn eure CC-Effekte bei Elitegegnern greifen oder ihr Schaden gegen Bosse verursacht. An den herangezogenen Gegnern verursacht ihr dann auch noch für 3 Sekunden erhöhten Schaden (multiplikativ).

Hier seht ihr die Gottestöterkrone, die wir als Necro auf Level 87 bei Duriel bekommen haben.

Kurz gesagt: Die Gottestöterkrone erhöht euren Schaden, die Kontrollverlustdauer, euer maximales Leben und reduziert die Abklingzeiten eurer Fähigkeiten.

So profitiert zum Beispiel der Pulverisieren-Druide von dem hohen Schadenspotenzial, aber auch die Kugelblitz-Zauberin und andere Zauberer-Builds, die in etwa stark auf das Einfrieren als Crowd-Control-Effekt setzen.

Falls ihr noch auf der Suche nach einem geeigneten Build für das Endgame seid, findet ihr die beiden genannten, sowie andere starke Builds, in unserer Tier List für Season 3 von Diablo 4. Dort gibt es zudem eine Beschreibung, was die Build so drauf haben und was sie so gut macht.