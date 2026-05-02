Diablo 4: Tier List für Season 13 – Die besten Builds im Endgame

Unsere Tier List für Season 13 in Diablo 4 liefert euch die besten Builds. Die neue Erweiterung Lord of Hatred bringt große Änderungen für alle Klassen.

Das sind die besten Builds in Season 13: Nach aktuellem Stand sieht es so aus, als ob Hexenmeister mit Feuer-Builds und Zauberinnen mit Frost- und Kugelblitz-Builds die Tier List anführen. Der Experte Mekuna hat sogar mit seiner Blizzard-Zauberin Qual 12 in den ersten 17 Stunden gemeistert.

Für die Tier List schauen wir uns die besten Builds fürs Endgame an, mit dem ihr jeden Content meistern könnt. Leveling und spezifische Builds fürs Farmen von Bossen fallen hier nicht ins Gewicht. Wenn ihr die neue Klasse spielen möchtet, findet ihr hier die besten Level-Builds für den Hexenmeister.

Beachtet: Die Tier List ist so kurz nach noch nicht final und wird stetig überarbeitet. Ihr lest hier einen vorläufigen Stand basierend auf den Tier Lists von maxroll, dem deutschen Experten Rob und eigenen Erfahrungen.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

S-Tier: Die besten Builds in Season 13

Minion-Barbar

Wirbelwind-Barbar

Apokalypse-Hexenmeister

Abyss-Grauensklauen-Hexenmeister

Hand-des-Tyrannen-Hexenmeister

Gebieter-Paladin

Blizzard-Zauberer

Kugelblitz-Zauberer

Rob bespricht seine Tier List hier auch komplett auf Deutsch:

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A-Tier: Starke Builds in Season 13

Gewittersturm-Druide

Höllenfeuer-Metamorphose-Hexenmeister

Minion-Hexenmeister

Klingentanz-Jäger

Schraubklingen-Jäger

Auradin

Geheiligter-Schild-Paladin

Hammerdin

Minion-Totenbeschwörer

B-Tier: Das solide Mittelfeld

Zerfleischen-Barbar

Pulverisieren-Druide

Herzsucher-Jäger

Schnellfeuer-Jäger

Blutwelle-Totenbeschwörer

C-Tier: Off-Meta-Builds, wenn die Top-Builds langweilig wirken

Granaten-Jäger

Blutlanzen-Totenbeschwörer

Tipp: Mit dem Horadrischen Würfel leichter zum Endgame-Build

Für sämtliche Builds benötigt ihr die richtigen Items und vor allem die richtigen Zauber für den Talisman, eines der neuen Features, die ihr nur mit Lord of Hatred bekommt. Ohne die Erweiterung werde ihr nicht in den Top-Tiers mitspielen können.

Das Farmen geht dafür mit den neuen Inhalten von Lord of Hatred deutlich leichter, vor allem dank des Horadrischen Würfels und seiner Rezepte:

Seit Season 13 habt ihr außerdem endlich die Möglichkeit, Loot nur noch gezielt aufzuheben, denn Diablo 4 hat Lootfilter bekommen. Mit denen entscheidet ihr selbst, welche Items ihr auf dem Boden seht und welche in den Beutehaufen nicht mehr hervorgehoben werden. Mehr dazu findet ihr hier: Diablo 4: Lootfilter einstellen – So geht’s