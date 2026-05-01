Diablo 4: Hexenmeister Endgame-Build – So zerreißt ihr eure Feinde mit den Grauensklauen

Der Hexenmeister ist die neue Klasse in Diablo 4, die mit dem Release von Lord of Hatred dazugestoßen ist. Einer seiner wohl mächtigsten Builds dreht sich um die Grauensklauen und wie ihr diesen auch im Endgame nutzen könnt, zeigen wir euch hier.

Was ist das für ein Build? Bei den Grauensklauen handelt es sich um eine mächtige Flächen-Attacke, die euren Helden umkreist. Gegner, die sich im Angriffsradius befinden, werden bei der Berührung der Grauensklauen förmlich zerrissen. Gepaart mit euren Minions und dem Tiefenschritt könnt ihr so schnell durch die Maps flitzen, die Gebiete clearen und so für große Zerstörung sorgen.

Pro Einfaches Gameplay

Sicher im Stealth

Großartiger Flächenschaden Contra Starke Items notwendig

Vorwiegend im Nahkampf

Positionierung ist wichtig

Hexenmeister Build mit Grauensklauen – Skills und Tipps

Skillung für Grauensklauen Basisfertigkeiten + Befehligen des Gefallenen (Stufe 1) + Befehligen des Gefallenen: Zorn Befehligen des Gefallenen → Rausch der Gefallenen

Kernfertigkeiten + Grauensklauen (Stufe 15) Grauensklauen → Umhüllender Schrecken + Grauensklauen: Hinterhalt + Grauensklauen: Schaden

Defensive Fertigkeiten + Finsteres Verlies (Stufe 1) Finsteres Verlies → Kettenaura + Finsteres Verlies: Schwächen + Finsteres Verlies: Stählung + Tiefenschritt (Stufe 15) Tiefenschritt → Schattenruf + Tiefenschritt: Bewegungsgeschwindigkeit + Tiefenschritt: Schadensreduktion

Erzfeindfertigkeiten + Tobsucht (Stufe 15) Tobsucht → Abyssaler Titan + Tobsucht: Trefferchance gegen Elitegegner + Tobsucht: Schaden in Killstreak

Siegelfertigkeiten + Siegel der Zersetzung (Stufe 1) Siegel der Zersetzung → Infiltrationsspuren + Siegel der Zersetzung: Bewegungsgeschwindigkeit + Siegel der Zersetzung: Zauberreichweite

Ultimative Fertigkeiten + Metamorphose (Stufe 15) Metamorphose → Terrordämon + Metamorphose: Maximales Leben + Metamorphose: Dominanz



Wie spielt sich der Build? Aktiviert Befehligen des Gefallenen und Tobsucht, um eure Dämonen herbeizurufen. Haltet zudem Metamorphose so lang es geht aktiviert. Springt nun in die Meute rein und beschwört eure Grauensklauen. Mit Finsteres Verlies sammelt ihr zudem viele Gegner an einem Fleck, damit sie gebündelt eure Attacken ertragen müssen. Nutzt Tiefenschritt für euren Rettungsanker, vor allem dann, wenn ihr aus brenzlichen Situationen fliehen müsst. Ihr könnt damit aber auch schnell in Gegnergruppen springen und zieht dabei sogar eure Dämonen mit euch.

Diese Klassenmechanik wählt ihr: Auf Level 15 schaltet ihr die Klassenmechanik des Warlocks frei. Daraufhin könnt ihr Seelensplitter und Fragmente (ab Level 30) auswählen, die euch ermöglichen, Dämonen herbeizurufen. Den Skill zieht ihr aus der Fertigkeitszuweisung auf eure Skill-Bar.

Für Grauensklauen empfehlen sich die Drahtzieherscherbe und das Blasphemische Fragment. Dadurch schaltet ihr Laalish frei, den ihr herbeirufen könnt. Außerdem gewähren euch die Seelensplitter Buffs für eure Schadensquellen.

Video starten Blizzard präsentiert den neuen Warlock in Diablo 4 im Gameplay-Trailer Autoplay

Hexenmeister Grauensklauen Build: Paragon & Glyphen

Diese Paragon-Bretter braucht ihr:

Start/Abyssal

Große Verhexung/Ungebunden

Überdenken/Ichorpanzer

Dämonische Nadeln/Dämonologe

Ritualismus/Drahtzieher

Reihenfolge, wie ihr eure Glyphen leveln solltet:

Abyssal

‍Dämonologe

Ungebunden

Ichorpanzer

Drahtzieher

Grauensklauen Build fürs Endgame: Uniques & legendäre Aspekte

Diese legendären Aspekte braucht ihr:

Schützender Aspekt

Aspekt der Festung

Zerschmetternder Aspekt

Aspekt der himmlischen Stärke

Aspekt der Boshaftigkeit

Aspekt des Risikos

Aspekt des Verhängnisses

Aspekt der unergründlichen Finsternis

Aspekt der tiefen Schatten

Diese Uniques und Mythics braucht ihr:

Gottestöterkrone (Unique Helm)

Erbe der Verdammnis (Mythic Helm)

Tritt der schwindenden Welt (Unique Stiefel)

Litanei der Schwärze (Unique Dolch)

Grauen der Nacht (Unique Amulett)

Ring der Sternenlosen Himmel (Mythic Ring)

Aspekte tauscht ihr schrittweise aus, sobald ihr Uniques und/oder Mythic Uniques für die Slots findet. Weitere Details zu den speziellen Aspekten sowie zum Paragon-Board und dem Talisman findet ihr etwa auf maxroll.gg.

Grauensklauen Build fürs Endgame: Runenwörter, Gems & Talisman

Diese Runenwörter/Gems solltet ihr sockeln:

Helm: CirCeh

Brustschutz: IgniPrid

Handschuhe: –

Hose: 2x Saphire

Stiefel: –

Waffe: 1/2x Amethyst

Amulett: 1x Diamant

Ring: 1x Diamant

Ring: 1x Diamant

Fokus: 1x Amethyst

Welche Talismanzauber rüste ich aus? Für den Talisman bieten sich Set-Zauber an, die eure Schattenform sowie Abgrund- und Siegelfertigkeiten stärken. Gerade zu Beginn sind zudem Zauber ratsam, die eure Schadensreduktion erhöhen.

Falls ihr den Unique-Talismanzauber „Rostiges Dolchmesser“ besitzt oder ihn im Horadrim-Würfel craften könnt, solltet ihr ihn unbedingt nutzen. Der Effekt des gleichnamigen Unique-Dolchs lässt euch an isolierten Gegnern deutlich mehr Schaden verursachen.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zum Build der Grauensklauen wissen solltet. Wie kommt ihr mit dem Hexenmeister zurecht? Gefällt euch die Klasse oder sucht ihr noch nach dem passenden Build für euren Run? Wenn ja, haben wir für euch die passenden Einsteiger-Builds: Diablo 4: 3 Warlock Level-Builds, um entspannt die Kampagne von Lord of Hatred abzuschließen