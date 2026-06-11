Spieler von Guild Wars 2 hat tausende Stunden im Spiel, will eine Sache nicht im Nachfolger sehen

Ein Spieler verbrachte mehrere Tausend Stunden in Guild Wars 2 und hofft auf die Abwesenheit einer Sache im nächsten Teil, Guild Wars 3.

An was stört sich der Guild-Wars-2-Spieler? Ein Spieler schreibt als Reddit-User FlyingJellyfishRidin im Subreddit zu Guild Wars 2 seinen Frust von der Seele. Denn obwohl er das Spiel wohl mag, störe ihn eine Sache ganz gewaltig: die Dialoge. Anscheinend weiß der Spieler genau, was er da kritisiert, denn laut eigener Aussage hat er mehrere tausend Stunden in Guild Wars 2 verbracht.

Besonders nach der ersten kostenpflichtigen Erweiterung Heart of Thorns hätte die Story für den Spieler stark nachgelassen. Besonders die Dialoge der Kodan seien fast unerträglich für den User. Er fragt sich, warum ausgerechnet die Kodan so lange Dialog-Passagen hätten, wenn sie diejenigen wären, die sehr langsam sprechen würden. Wegen dieser Macke würde es 45 Minuten dauern, damit man in der Erweiterung Janthir Wilds überhaupt etwas selbst machen könne, schreibt er auf Reddit.

Wie seht ihr das? Sind die Dialoge auch ein Ärgernis für euch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Vor allem ärgere es den Spieler FlyingJellyfishRidin, dass man keine Dialoge überspringen kann. Er lobt gleichzeitig die Cutscenes, die zum Launch von Guild Wars 2 da waren. Dort konnte man selbst den Dialog lesen und zur Not überspringen.

Für Guild Wars 3 gibt es schon einen Trailer:

Video starten Guild Wars 3 hat jetzt einen Trailer und kündigt Beta-Start an Autoplay

Zu viel erzählt, zu wenig gezeigt

Wie sehen andere Spieler das? Für Guild Wars 3 wünscht sich FlyingJellyfishRidin, dass diese Marotten ausgebessert werden. Auch andere Spieler schließen sich unter dem Reddit-Post der Kritik an oder bemängeln ähnliche Sachen:

User Ankior meint beispielsweise: Mein Hauptkritikpunkt an der Geschichte von GW2, vor allem an den späteren Abschnitten, ist, dass zu viel erzählt und zu wenig gezeigt wird, dass vieles im Hintergrund abläuft oder dass einfach nur über die Vergangenheit gesprochen wird. Meine schönsten Erinnerungen an die Geschichte sind die Dinge, die ich selbst tun oder sehen durfte.

Saint Nutella sieht nicht alle Punkte des Tausend-Stunden-Spielers genauso: Ich bin absolut nicht der Meinung, dass die Qualität der Story nach „HoT“ nachgelassen hat. Ich habe „HoT“ erst vor kurzem durchgespielt, und die Story war wahrscheinlich der schlechteste Teil dieser Erweiterung, lol. Das Spiel lebt absolut von den unglaublichen Karten und Spielmechaniken.

Für den 3. Teil der Guild-Wars-Reihe bleibt also zu hoffen, dass die Entwickler die Mängel, die Spieler ankreiden, ausbessern. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann freut sich schon auf Guild Wars 3 und das aus einem ganz besonderen Grund: Guild Wars 3 verspricht direkt zum Release ein Feature, auf das ich seit 20 Jahren warte