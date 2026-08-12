ArenaNet bekommt Vermögen von NCSoft, um Guild Wars 3 zu machen, vom Erfolg oder Misserfolg könnte alles abhängen

Die Macher von Guild Wars 3 bekommen für ihr neues MMORPG von NCSoft ordentlich Geld. Die Laufzeit der Finanzierung könnte auf den intern angepeilten Release-Zeitraum hinweisen.

Wie sieht die Finanzierung aus? Im Zuge des aktuellen Finanzberichts von NCSoft berichtet die koreanische Branchen-Webseite invenglobal.com, dass der zuständige Verwaltungsrat einen Kreditrahmen von umgerechnet etwa 85 Millionen US-Dollar für Arenanet genehmigt hat.

Der Betrag soll dabei nicht auf einen Schlag ausgezahlt werden, sondern bildet eine Obergrenze. ArenaNet bekommt aus dem Topf gestaffelt Geld, abhängig vom Entwicklungsfortschritt bei Guild Wars 3. Die Kreditlaufzeit soll bis zum 31. Mai 2028 laufen. Der Zinssatz soll bei 4,6 Prozent liegen.

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Hinweis auf Release von Guild Wars 3

Was bedeutet der Kredit? Ihr wisst sicherlich, dass ArenaNet eine Tochtergesellschaft von NCSoft ist. Daher macht es absolut Sinn, dass der koreanische Publisher sein US-amerikanisches Entwicklerstudio bei der Umsetzung eines namhaften Prestige-Projekts wie Guild Wars 3 unterstützt.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die finanzielle Lage von ArenaNet angespannt ist. Der Umsatz des Studios soll in den vergangenen 2 Jahren um 34,2 Prozent gesunken sein (der neue Kreditrahmen übersteigt den Jahresumsatz), während sich die Nettoverluste verfielfacht haben. Die Gesamtverbindlichkeiten sollen derzeit mehr als doppelt so hoch sein wie die Vermögenswerte.

Dabei konnte Guild Wars 2 zeitweise spürbar steigende Spielerzahlen verzeichnen, und auch das Comeback von Guild Wars in Form der Reforged-Version kam gut bei vielen Fans an. Auf die Umsätze hat sich das aber offenbar nicht spürbar positiv ausgewirkt.

Kurzum: ArenaNet ist eigentlich darauf angewiesen, dass Guild Wars 3 ein großer Erfolg wird.

Wie sicher ist ein Release bis Mai 2028? Die Rahmenbedingungen für den Kredit lesen sich so, als würde man intern derzeit einen Release bis Mai 2028 anpeilen. Dazu passt, dass die Beta im Herbst 2027 starten soll. Auf die Art hätte man Zeit für einen ordentlichen Test und die Verarbeitung des Beta-Feedbacks. Zudem hatte ArenaNet bei Guild Wars 2 eine vergleichbare Zeit zwischen den Tests im Frühjahr 2012 und dem Release im August.

Nur lässt sich die Entwicklung eines umfangreichen, komplexen MMORPGs nur schwer auf den Monat genau vorausplanen. Was ist, wenn Meilensteine länger dauern oder es aus anderen Gründen zu Verzögerungen kommt? NCSoft könnte mehr Zeit einräumen oder auf den Finanzierungszeitraum bestehen. Beides ist möglich. Der festgelegte Zinssatz in Höhe von 4,6 Prozent zeigt aber ganz klar, dass NCSoft seiner Tocherfirma nichts schenken möchte.

Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass die Entwickler bei ArenaNet aktuell ordentlich Druck verspüren dürften. Von außen wirkt es so, als hängt die Zukunft des Studios von ihrem aktuellen Projekt ab. Und allzu viel Zeit haben sie nicht, um ein vollwertiges MMO zu machen, das ähnlich begeistern muss wie die beiden Vorgänger. Kein Wunder, dass Guild Wars 2 in der kommenden Zeit eine niedrigere Priorität genießt: Trotz Guild Wars 3: Vorgänger sollen weiterhin Inhalte bekommen, aber auf eine Sache müssen Spieler erstmal verzichten