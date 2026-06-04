Kündigt ArenaNet morgen Guild Wars 3 an? Vorfreude der Fans schießt nach offiziellem Teaser in die Höhe

Auf den sozialen Plattformen deuten die Entwickler von ArenaNet (Guild Wars, Guild Wars 2) eine große Ankündigung beim Summer Game Fest an. Dass sie an Guild Wars 3 arbeiten, ist ein offenes Geheimnis.

Was ist das für ein Teaser? Auf X haben die ArenaNet-Verantwortlichen einen Beitrag verfasst, in dem sie mit einem kurzen Teaser-Clip und ein paar Worten eine große Ankündigung andeuten, die uns am 5. Juni 2026 beim Summer Game Fest erwartet. Konkret schreiben sie:

„Macht euch bereit – und schaltet am 05.06.2026 beim Summer Game Fest ein. In der #Games-Branche braut sich etwas Großes zusammen. Seid ihr dabei?“

Was könnte das Studio ankündigen? Schauen wir uns kurz an, woran bei ArenaNet derzeit nachweislich gearbeitet wird:

Guild Wars konnte durch die Reforged-Neuauflage für gewisse Zeit wieder an Relevanz gewinnen und soll noch diesen Sommer für Mobile-Geräte erscheinen. Da das schon vor einer Weile angekündigt worden ist und nur für eine spitze Zielgruppe relevant ist, dürfte das beim Summer Game Fest kein Thema sein.

konnte durch die Reforged-Neuauflage für gewisse Zeit wieder an Relevanz gewinnen und soll noch diesen Sommer für Mobile-Geräte erscheinen. Da das schon vor einer Weile angekündigt worden ist und nur für eine spitze Zielgruppe relevant ist, dürfte das beim Summer Game Fest kein Thema sein. Das Team von Guild Wars 2 arbeitet sicherlich bereits an der nächsten Erweiterung. Die zugehörigen Ankündigungen fanden in der Vergangenheit tatsächlich häufig im Juni (beispielsweise bei Janthir Wilds) oder im Juli (Visions of Eternity) statt, waren aber nie ein großes Thema auf der Hauptveranstaltung vom Summer Game Fest.

arbeitet sicherlich bereits an der nächsten Erweiterung. Die zugehörigen Ankündigungen fanden in der Vergangenheit tatsächlich häufig im Juni (beispielsweise bei Janthir Wilds) oder im Juli (Visions of Eternity) statt, waren aber nie ein großes Thema auf der Hauptveranstaltung vom Summer Game Fest. Seit einer Investorenkonferenz von NCSoft im März 2024 wissen wir, dass ArenaNet an Guild Wars 3 arbeitet. Mittlerweile sind mehr als 2 Jahre vergangen und das Team könnte jetzt tatsächlich dafür bereit sein, den dritten Teil der beliebten MMO-Reihe erstmals offiziell vorzustellen. Das ist für uns aktuell die wahrscheinlichste Option. Auch mit Blick auf die Erwartungshaltung der Fans, die solch ein Teaser zwangsläufig schürt.

„Der einzige Weg“ ist das aktuellste Story-Kapitel von Guild Wars 2:

Video starten Guild Wars 2 zeigt Update „Der einzige Weg“ im Trailer Autoplay

„Das ist bitte nicht irgendein blödes Kartenspiel“

Wie reagiert die Community auf den Teaser? Mit einem Mix aus großer Vorfreude und einigen Bedenken.

SharkyNerd schreibt etwa auf X: „So spannend ein GW3 auch wäre … ich befürchte, dass es die Spielerbasis von GW2 dezimieren und die Inhalte im Spiel noch schwerer zu bewältigen machen würde.“

ExplosiveBolts hat auf X eine Bitte an die Devs: „Das ist bitte nicht irgendein blödes Kartenspiel.“

Hasiobard hofft auf X: „Ich glaube, es muss GW3 sein – das auf der Spielemesse anzukündigen, ist eine riesige Sache, daher hätte ich bei einer Erweiterung das Gefühl: Ach, das war’s schon? Aber ein neues Spiel, das gerade in Arbeit ist und groß genug für die Spielemesse ist.“

Guillejin bringt es auf X auf den Punkt: „Wenn es nicht Guild Wars 3 ist, werden sie alle Leute enttäuschen, die jetzt genau das erwarten, und ich hoffe, dass es in Unreal Engine 6 entsteht.“

Wie sieht es aus: Rechnet ihr mit einer Ankündigung von Guild Wars 3 oder setzt ihr auf ein anderes Projekt? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

Was wissen wir eigentlich zu Guild Wars 3? Abseits der Bestätigung von NCSoft leider nur wenig. ArenaNet suchte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Verstärkung für ein noch nicht angekündigtes AAA-Projekt, das in Unreal Engine 5 entstehen soll. Darunter war auch ein Sandbox-Designer, der Erfahrungen mit Live-Service-Games, MMORPGs oder Early-Access-Titeln mitbringen sollte. Alles dazu erfahrt ihr hier: ArenaNet sucht Verstärkung für „unangekündigtes Projekt“ – Was ist mit Guild Wars 3?