Twitch: Die größten Streamer im März 2026

Der deutschsprachige Raum von Twitch ist riesig und beherbergt viele Größen des Livestreamings. Wir geben euch einen Überblick über die fünf größten männlichen Streamer in jedem Monat.

Was ist das für eine Liste? Den „größten“ und damit wohl auch erfolgreichsten Streamer eines Monats zu bestimmen, ist gar nicht so einfach. Schließlich gibt es einige Faktoren, die einen Twitch-Streamer erfolgreich machen: Watchttime, Zuschauer oder Follower.

Wir haben uns dazu entschieden, folgende Rahmenbedingungen an die Twitch-Streamer für unsere Liste zu stellen:

Höhe der durchschnittlichen Zuschauerzahlen bestimmt die Platzierung

Zeitraum sind dabei 30 Tage

Die Kanalsprache ist deutsch, die Nationalität ist dabei egal

Kommerzielle und/oder Event-Kanäle sind ausgeschlossen

Unsere Quelle: sullygnome

Diese Liste wurde am 2. März 2026 um 09:10 Uhr geupdatet.

Platz 5: Zarbex

Name: Maik

Maik Twitch-Kanal: Zarbex

Zarbex Durchschnittliche Zuschauerzahl: 17.043

17.043 Kanal erstellt am: 22. Dezember 2018

22. Dezember 2018 Meistgestreamte Kategorien: IRL, I’m Only Sleeping, Special Events

Maik, der unter seinem Pseudonym „Zarbex“ auf Twitch streamt, ist der größte Newcomer des Jahres 2024. Zunächst startete der 26-Jährige mit Sketches auf YouTube, bis er dann 2019 Interesse am Livestreamen hatte und einen Versuch wagte.

Doch sein Erfolg blieb lange Zeit aus. So streamte er insgesamt 5 Jahre ohne eine wirklich große Zuschauerschaft. Dann lernte er durch X.com den Twitch-Streamer Filow kennen, durch den er einer breiteren Masse bekannt wurde. Die Zeit um seinen Hype war ziemlich anstrengend für ihn, wie der Streamer in einem Twitch-Stream erzählte.

Außerdem ausschlaggebend für ihn: Immer wieder lud er Highlights auf TikTok und Instagram hoch, die schlüpfrig-kontrovers waren und lockte so Neugierige in seinen Stream. Mittlerweile ist er sogar Markenbotschafter für Marke GÖNRGY von MontanaBlack.

Platz 4: Gronkh

Name: Erik Range

Erik Range Twitch-Kanal: Gronkh

Gronkh Durchschnittliche Zuschauerzahl: 17.402

17.402 Kanal erstellt am: 31. Mai 2010

31. Mai 2010 Meistgestreamte Kategorien: Just Chatting, Discounty, Crisol: Theater of Idols

Gronkh zählt zu den Urgesteinen der deutschen YouTube- und Twitch-Szene. Mit seinen ersten Let’s Plays auf YouTube startete er durch, als er seine in Minecraft gebauten riesigen Welten zeigte. Durch seine humorvolle und bodenständige Art war er für viele heutige YouTuber und Twitch-Streamer ein Vorbild.

In den Jahren 2014 bis 2016 war sein YouTube-Kanal der größte in Deutschland. Mittlerweile ist sein Steam-Account so alt und so viel wert, dass er sich davon mehrere Exemplare einer PS5 kaufen könnte.

Schließlich fokussierte sich Gronkh eher auf das Livestreamen, als auf das ständige Aufnehmen von Let’s Plays und konnte sich so eine neue Zielgruppe erschließen. Zuletzt fiel der Let’s Player auf, als er seine Twitch-Kollegen bei ihrem Minecraft-Projekt „Craftattack“ Unterstützung gab und viele dabei nervös wurden.

Die Karriere von Gronkh haben wir euch in diesem Video zusammengefasst:

Platz 3: Papaplatte

Name: Kevin Teller

Kevin Teller Twitch-Kanal: Papaplatte

Papaplatte Durchschnittliche Zuschauerzahl: 19.443

19.443 Kanal erstellt am: 2. November 2013

2. November 2013 Meistgestreamte Kategorien: Special Events, World of Warcraft, Just Chatting

Papaplatte zählt zu den aktuellen Größen der deutschen Twitch-Landschaft. Er ist besonders bekannt dafür, mit vielen Anglizismen zu reden, wofür er auch schon häufiger geneckt wurde, unter anderem in der Show „Duell um die Welt“.

Mit seinem Twitch-Kollegen und Freund Reeze hat er den Podcast „Edeltalk“, in dem sie jede Woche über aktuelle Themen aus ihrem Leben sprechen oder einen Gast aus der YouTube- und Twitch-Szene einladen. Außerdem waren die beiden gemeinsam in einem Wohnmobil auf Tour und streamten dies live auf Twitch.

Auch probiert Papaplatte immer wieder gerne Herausforderungen aus und verwertet diese dann zu Content für seinen Twitch-Stream:

Platz 2: MontanaBlack88

Name: Marcel Eris

Marcel Eris Twitch-Kanal: MontanaBlack88

MontanaBlack88 Durchschnittliche Zuschauerzahl: 22.399

22.399 Kanal erstellt am: 21. Juni 2013

21. Juni 2013 Meistgestreamte Kategorien: Just Chatting, Raft, Kebab Chefs!: Restaurant Simulator

MontanaBlack ist einer der größten Namen in der deutschen Twitch-Szene. Ursprünglich begann seine Karriere auf YouTube als er regelmäßig Let’s Plays zu Call-of-Duty-Spielen hochlud und dabei aus seiner turbulenten Vergangenheit erzählte.

In seinen Twitch-Streams unterhält er seine Zuschauer vorwiegend mit Gaming-Inhalte und reagiert zusammen mit seiner Community auf YouTube-Videos. Mit diesen sogenannten Reactions verdient MontanaBlack sehr viel Geld.

Doch seine Karriere war immer wieder durch Kontroversen gezeichnet. So fällt der Twitch-Streamer beispielsweise immer wieder durch rücksichtsloses Autofahren auf:

Platz 1: Eliasn97

Name: Elias Nerlich

Elias Nerlich Twitch-Kanal: Eliasn97

Eliasn97 Durchschnittliche Zuschauerzahl: 24.244

24.244 Kanal erstellt am: 15. Juli 2018

15. Juli 2018 Meistgestreamte Kategorien: Just Chatting, Special Events, Raft

Elias gehört ebenfalls zu den größten Streamern auf Twitch. Er ist ein ehemaliger Fußballspieler, der wegen einer Verletzung erstmal das Fußballspielen aufgeben musste. So fand er seine Liebe zu Fußball-Videospielen und ist dafür auch bekannt auf Twitch.

Des Weiteren ist er der Mitgründer der Baller League, eine Art eigene Fußballliga für Twitch-Streamer. Hier können Twitch-Streamer ihre eigenen Teams aus Influencern zusammenstellen und gegeneinander spielen.

Zusammen mit den Twitch-Streamern SidneyEweka und Willy gründete Elias die Marke Vitavate. Sie verkaufen Getränke, Kaugummi und Müsli.

