Streamsniper lauern Tour von Trymacs auf, lösen Polizeieinsätze aus – „Generation TikTok, die kennt keine Grenzen“

Gemeinsam mit anderen Content-Schaffenden tourt der deutsche YouTuber und Twitch-Streamer Trymacs auf Laufband-Rädern von Amsterdam nach Hamburg. Zeitweise sorgte das Event auf den Straßen für derart viel Tumult, dass die Polizei mehrfach ausrücken musste.

Was ist das für ein Event? Maximilian „Trymacs“ Stemmler fährt auf einem Laufband-Rad von Amsterdam nach Hamburg. Alleine? Natürlich nicht! Diverse weitere Content-Schaffende sind mit am Start. Darunter Marc Eggers, Ronny Berger, Paul Frege, Max Schradin oder auch Zarbex. Trymacs verspricht auf YouTube die „verrückteste Tour, die wir jemals gemacht haben“.

Das Rad-Tour-Team möchte die etwa 500 Kilometer in sechs Tagen schaffen. Auf Twitch könnt ihr seit mittlerweile fünf Tagen live dabei sein. Wer das Event verfolgt hat, der weiß, dass Trymacs und Co. bereits diverse Herausforderungen meistern mussten – etwa kaputte Akkus, schlechtes Wetter, Unfälle sowie die Begegnungen mit Streamsnipern.

In diesem Video erfahrt ihr mehr zu Trymacs:

Trymacs mit Ansage an Streamsniper

Was war mit den Streamsnipern? Offenbar hatten sich eine ganze Reihe von Fans, darunter auch viele Eltern mit ihren Kindern, aufgemacht, die Laufband-Streamer bei ihrer Tour zu besuchen … was zu verstopften Landstraßen und mehreren Polizeieinsätzen geführt haben soll. In einem kurzen Clip auf YouTube richtete sich Trymacs sogar an die sogenannten Streamsniper:

Ich habe 60 oder 70 Mal gesagt, dass ihr nicht vorbeikommen sollt. Auch die ganzen Eltern mit ihren Kindern, die jetzt vorbeikommen … ihr habt die kompletten Landstraßen verstopft und die Stadt hier im Emsland. Keine Ahnung, was das soll. Es sind jetzt drei Polizeieinsätze gleichzeitig losgetreten, weil alles blockiert ist. Es ist jetzt Ausnahmezustand. […] Da ist ‘ne Mutter mit ihrem Kind viermal vorbeigefahren. Das war ‘ne Landstraße mit 100 km/h und sie fährt mit 10 km/h neben uns her.

Sichtlich genervt erklärt Trymacs, dass man in Zukunft eigentlich weitere Touren dieser Art machen wollte. Jetzt sei man sich aber unsicher, ob man überhaupt diese Tour beenden kann, wenn das so weitergehen sollte.

Wie reagiert die Community auf die Ansage? Unter dem Clip kritisieren viele Zuschauer das Verhalten der Fans, aber nicht alle sind dieser Meinung.

Ron_Burgundy1009 schreibt auf YouTube: „Eltern mit Kindern ist crazy.“

turbofreakmw erklärt auf YouTube: „Generation TikTok, die kennen keine Grenzen und haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden … Traurig!!!!!“

xsalvias8166 fragt auf YouTube nach dem Sinn: „Personenkult hab ich noch nie verstanden.“

Blackimpuls93 sieht das auf YouTube ganz anders: „Ihr verdient euer Geld damit, also müsst ihr damit rechnen. Undankbar nennt sich sowas.“

Was ist mit den erwähnten Unfällen? An Tag 4 gab’s bei der Laufband-Rad-Tour einen Sturz, ausgelöst durch Ronny Berger, der einen seiner Mitfahrer anschieben wollte. Dabei stürzten beide Räder um und Ronny landete fast auf der Straße (und in einem Auto). Die Szene könnt ihr euch auf YouTube ansehen. Zum Glück ist niemandem etwas passiert.

Auch bei Unfall Nummer 2 stand Ronny im Fokus der Ereignisse. Der sympathische Lockenkopf wollte einen „Trick“ von Marc Eggers nachahmen und knutschte dabei den Asphalt. Den Clip findet ihr auf Twitch.

