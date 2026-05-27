Subnautica 2: Story Guide – So erlebt ihr die Geschichte komplett

In Subnautica 2 erkundet ihr nicht nur die weite Unterwasserwelt, sondern taucht auch in eine tiefgründige Geschichte ein. Was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wie ist die Story von Subnautica 2 aufgebaut? Die Geschichte von Subnautica 2 ist nicht linear, sodass ihr sie nicht anhand eines übersichtlichen Questlogs abarbeiten könnt. Stattdessen sammelt ihr „Story-Häppchen“, während ihr erkundet, über Funksprüche, Datenlogs und Umgebungsdetails.

Kommt ihr einmal nicht weiter, lohnt sich immer ein Gang zu eurem KI-System NoA, das euch dann und wann auch immer mal anpingt, wenn es neue Anhaltspunkte gibt, denen ihr auf den Grund gehen könnt.

Fokussiert ihr euch hier auf die verschiedenen Points of Interest, alten Bunker und Alien Ruinen, setzt sich die Geschichte von Subnautica 2 nach und nach zusammen. Doch auch wenn es keine lineare Geschichte gibt, gibt es einige Erzählstränge und Orientierungspunkte, die gemeinsam die Story ergeben. Wir fassen sie hier für euch einmal in einer sinnvollen Reihenfolge zusammen.

Da sich Subnautica 2 derzeit im Early Access befindet, können jederzeit neue Teile hinzukommen oder Änderungen stattfinden.

Achtung: Hier werden sich auch vereinzelt kleinere Spoiler finden. Wir achten jedoch darauf, nicht zu viel vorwegzunehmen, sondern euch zu helfen, die Story selbst zu erleben.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Die Prämisse – darum geht es grob

Ihr seid als Pionier und Kolonist im Auftrag des Megakonzerns Alterra unterwegs. Euer ursprüngliches Ziel war eigentlich ein Wüstenplanet namens Zezura. Durch einen Vorfall stürzt euer Schiff jedoch versehentlich auf einem lebensfeindlichen, fast vollständig von Ozeanen bedeckten Mond namens Proteus ab.

Das Problem: Die sture KI eures Schiffes, NoA, ignoriert das und besteht vehement darauf, dass ihr die Kolonialisierungsmission auf dieser für Menschen völlig ungeeigneten Welt fortsetzt.

Storyschnipsel finden – so geht’s

Vor euch waren schon andere vor Ort und ihre Gedanken und Erinnerungen gilt es zu finden. Was mit ihnen geschehen ist, weiß nur der Ozean – und bald hoffentlich auch ihr.

NoA meldet sich anfangs regelmäßig bei euch, wenn ihr neue Gebiete betretet, und markiert für euch bestimmte Wegpunkte auf eurem HUD, die ihr näher untersuchen solltet.

Die Teile der Geschichte sind überall in der Umgebung verstreut. Um alle Puzzlestücke zusammenzusetzen, müsst ihr also gezielt nach folgenden Elementen Ausschau halten:

Blackboxen Das sind die wichtigsten Story-Gegenstände. Sie enthalten die letzten Sprachaufzeichnungen und Logbücher der verschollenen Kolonisten (wie Anita oder Chap). Ihr bekommt oft Signale für diese Blackboxen von NoA.

Engelskämme Diese riesigen, baumartigen Alien-Organismen mit rosa Blüten sind extrem wichtig. Hier sammelt ihr nicht nur Story-Hinweise in der direkten Umgebung, sondern interagiert auch mit der Blüte, um genetische Anpassungen wie Hitzeresistenz oder verbesserte Verdauung freizuschalten. Letztere braucht ihr zwingend, um in spätere Story-Gebiete vordringen zu können.

Verlassene Habitate & Camp One Während ihr den Signalen folgt, stoßt ihr auf zerstörte Außenposten der ehemaligen Kolonisten. Hier findet ihr PDAs, die euch mehr über die Lore und den vermeindlichen Untergang der Crew verraten.

Bio-Betten Versteckt in Kolonisten-Bunkern oder Schiffswracks, wie z. B. der Cicada. Die Interaktion mit ihnen bringt oft Inventar-Upgrades und zusätzliche kleine Lore-Einträge.



Erste Anhaltspunkte – so legt ihr am besten los

Wenn ihr zu Beginn orientierungslos seid, solltet ihr euch folgende Orte vornehmen, um euren Flow zu finden:

Das Willkommenscenter Dieses findet ihr südöstlich von eurer Rettungskapsel, ihr könnt es schon von dort aus erkennen und kaum verfehlen. Setzt ihr dort die nötige Batterie ein, erhaltet ihr euer erstes Biolab für Biomods und erste Hinweise auf die Story.

Blackbox Anita Entfernt ihr euch ca. 160 Meter in Richtung Nordosten von eurer Rettungskapsel, stoßt ihr auf eure erste wichtige Blackbox der Pionierin Anita. Hier bekommt ihr auch euren ersten Engelskamm und damit eure erste Anpassung.

Kolonisten-Bunker & Blackbox Chap Circa 250 Meter südöstlich von eurer Rettungskapsel findet ihr einen Tunnel, der euch zu einem versteckten Bunker führt. Hier findet ihr die Blackbox von Chap und euer erstes Bio-Bett für ein Inventar-Upgrade.



Habt ihr die oberen Punkte abgeklappert, wird euch NoA irgendwann zum Camp One und der alten Basis führen. Hier findet ihr massig Zeug, das ihr für Blaupausen scannen könnt, sowie PDAs, die euch weitere Storyschnipsel bescheren.

Daraufhin leitet euch NoA über das Signal von Pionier Wander in eine von einer Pest verdorbene Zone – ab hier seid ihr gefragt dann erstmal gefragt, das zuvor gelernte anzuwenden.

Was tun, wenn man nicht weiterkommt?

Zwischendurch wird NoA euch keine Points of Interest mehr an die Hand geben und ihr seid bei der Erkundung erstmal auf euch allein gestellt. Hier müsst ihr dann schauen, was euch fehlt, um weiterzukommen. Gibt es ein Biom, in das ihr nicht reisen könnt? Fehlt euch dazu die entsprechende Anpassung? Sucht im vorherigen Gebiet nach möglichen Engelskämmen und versucht es nochmal.

Sobald ihr in das neue Gebiet eintreten könnt, versorgt NoA euch mit neuen Markierungen, die euch beim Erkunden helfen.

Subnautica 2 ist ein Spiel, das vor allem von der Erkundung lebt. Angehende Pioniere müssen sich also durch den wilden Ozean schlagen und sich nach und nach ihr Überleben sichern. Solltet ihr einmal auf Probleme stoßen, haben wir einige Guides für euch, die für euch hoffentlich die Lösung bieten: Subnautica 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht