Subnautica 2: Biomods – Aktive und passive Upgrades und wie ihr sie bekommt in der Übersicht

In Subnautica 2 könnt ihr euch mit Biomods praktische Boni freischalten und euch das Erkunden erleichtern. Wie ihr sie bekommt und was sie euch bringen, erfahrt ihr hier.

Wie schaltet man Biomods frei? Ihr könnt euch passive und aktive Boni sichern, indem ihr mit eurem Bio-Scanner (Wichtig: Nicht der normale Scanner!) verschiedene Wesen und Pflanzen scannt. 4 Biomods bekommt ihr, wenn ihr die Batterie im Wrack nahe eurer Rettungskapsel einsetzt und das erste Mal mit Biomods in Kontakt kommt.

Dafür müsst ihr mit dem dortigen Bio-Labor interagieren und müsst nichts scannen. An Bio-Laboren könnt ihr dann jederzeit eure ausgerüsteten Mods wechseln und nachschauen, was genau ihr für die spezifische Biomod scannen müsst. Ihr könnt euch auch bestimmte Mods anpinnen, solltet ihr etwas gezielt verfolgen wollen.

Wie bekommt man den Bio-Scanner? Habt ihr den Bio-Scanner noch nicht, könnt ihr euch den Bauplan sichern, indem ihr ins zweite Gebiet reist und zur Blackbox „Iso“ schwimmt. Dort findet ihr in den Trümmern einen Bioscanner, den ihr mit eurem normalen Scanner einmal scannen müsst. Im Anschluss erhaltet ihr die Blaupause und könnt euren normalen Scanner an der Modifizierungsstation aufwerten. Ab dann könnt ihr in Bio-Laboren nachschauen, was ihr für verschiedene Mods scannen müsst.

Wir haben für euch eine Übersicht über alle verfügbaren Biomods, was sie euch bringen und was ihr dafür scannen müsst.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Aktive und passive Biomods und was sie euch bringen

Zurzeit gibt es aktive und passive Biomods, die ihr euch sichern könnt. Jede bringt euch verschiedene Vorteile. Aktive Mods müssen, wie der Name sagt, manuell aktiviert werden, während passive Biomods euch Vorteile geben, um die ihr euch nicht weiter kümmern müsst.

Aktive Biomods

Biomod Effekt So bekommt ihr sie Spurten Weicht mit einem kurzen Spurt in eine gewählte Richtung aus Am Terminal im Wrack nahe eurer Rettungskapsel Pfadfinder Setzt eine sichtbare Pheromonspur frei, um euch die Orientierung zu erleichtern Am Terminal im Wrack nahe eurer Rettungskapsel Elektrische Entladung Erzeugt Elektroschocks, um mittlere und große Wesen zu verschrecken – Elektrischer Geordie Köderwolke Setzt eine Wolke frei, um feindliche Wesen abzulenken – Säureschwamm

– Spürtinter Schallecho Hebt Ressourcen in der Umgebung hervor – Sammlerleviathan

Passive Biomods

Biomod Effekt So bekommt ihr sie Meeresstreifer Ihr schwimmt schneller, wenn ihr in der Nähe vom Meeresboden oder an der Wasseroberfläche schwimmt Am Terminal im Wrack nahe eurer Rettungskapsel Sauerstoffkontrolle Reduziert euren Sauerstoffverbrauch im Stillstand Am Terminal im Wrack nahe eurer Rettungskapsel Biolumineszenz Ihr leuchtet im Dunkeln – Junger Sandspeer

– Elektrischer Geordie Dermaler Garten Ihr produziert Nahrung mit eurer Haut – Nadler-Mango Tarnung Raubtiere entdecken euch schlechter – Kugelkopf Wassereinlagerung Bekommt mehr Wasser durch alle Quellen – Korallen-Krabbe Heimatsinn Zeigt Basen mit Stromversorgung in der Nähe an – Brandungsqualle

– Hammerkopf Gefahrensinn Zeigt Gefahren in der Nähe an – Schwebedorn Langsamer Stoffwechsel Ihr verlangsamt euren Nahrungsverbauch – Nibbler-Mango Wassersekretion Füllt langsam Wasser auf, indem ihr Meereswasser filtert – Wasserschnecke

Welche Biomods benutzt ihr am häufigsten und warum? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Neben Bio-Laboren müsst ihr euch auch auf die Suche nach Biobetten machen, wenn ihr euer Inventar und eure Hotbar erweitern wollt. Wor ihr alle findet, haben wir für euch hier: Subnautica 2: Inventar und Schnellauswahl erweitern – Alle Locations der nötigen Biobetten