Spieler findet in Subnautica 2 kreativen Weg, das gefährlichste Wesen zu umgehen – „Die Entwickler werden das patchen“

In Subnautica 2 gibt es allerhand Gefahren, denen sich die Pioniere stellen müssen. Ein Spieler hat nun einen ungewöhnlichen Weg gefunden, ihnen aus dem Weg zu gehen. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen.

Wie umgeht der Spieler die Gefahr? Pionier NotBailey12 teilt auf Reddit sein stolzes Werk, bei dem er eine riesige Brücke gebaut hat, um an dem gefährlichen Collector Leviathan vorbeizukommen. Die Leviathane patrouillieren in einigen Gebieten und sollen die Spieler in Angst und Schrecken versetzen, denn sie können ganz schnell dafür sorgen, dass ihr euch neu drucken müsst.

Damit ihm das nicht passiert, er aber trotzdem am Collector Leviathan vorbeikommt, hat NotBailey12 offenbar einige Zeit in die Hand genommen und einen riesigen Tunnel gebaut, mit dem er bequem an ihm vorbeischlendern kann. Laut eines Kommentars habe er dafür rund 80 Trips vom Bauort zu seiner Basis gebraucht, um neue Materialien zu holen.

Hier könnt ihr euch sein Werk ansehen:

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Doch die Community hat dazu zwei Meinungen:

Wird das sicherlich gepatcht, sodass gerade die Leviathane Konstruktionen und Gebäude auch angreifen können Hätte er sich die Mühe gar nicht machen müssen, da es deutlich einfachere Wege gibt

Man kann auch einfach vorbeischwimmen

Warum sollte das gepatcht werden? In den Kommentaren bewundern viele den Ehrgeiz des Spielers und seine kreative Lösung, meinen aber auch, dass ein Patch in Zukunft sein Konstrukt definitiv zunichte machen wird. So schreibt thenightgaunt: „Das wird der Grund sein, warum die Entwickler es im nächsten Update möglich machen werden, dass Unterkünfte zerstört werden können.“

Ein anderer User kriegt bei dem Gedanken direkt Angst vor ganz anderen Wesen und befürchtet, dass die Nibbler-Mangos alles kurz und klein schreddern werden, bevor es überhaupt fertig ist. Jeidoz erwähnt, dass der PDA bereits vor Leviathanen warnt, die Gebäude zerstören, weshalb die Community es für sehr wahrscheinlich hält, dass die Entwickler das patchen werden.

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Und warum hätte er sich die Mühe laut Community nicht machen müssen? Mehrere User machen ihn auch darauf aufmerksam, dass es deutlich weniger zeitaufwändige Möglichkeiten gibt, an den fiesen Monstern vorbeizukommen, als mühsam eine riesige Brücke zu bauen. So entzieht man sich bereits ihrer Aufmerksamkeit, wenn man sich nahe am Boden, der Wasseroberfläche oder „Wänden“ aufhält.

Zusätzlich reicht es, wenn man einfach mit seinem Fahrzeug an der Oberfläche entlangschwimmt, da sich ein Collector Leviathan dort nicht hinbegibt. Wenn man also nicht unbedingt etwas aus seinem Gebiet braucht (was unwahrscheinlich ist, da es die meisten Ressourcen auch anderswo gibt), kann man die Leviathane auch einfach umgehen.

War sein Plan dann sinnlos? Nein, nicht wirklich. Es kommt darauf an, was man möchte und ob es einen nicht stört, wenn man die Brücke gegebenenfalls mit einem späteren Update immer mal wieder neu bauen oder umbauen muss. Einige Spieler erwähnen in den Kommentaren, dass sie ebenfalls etwas Ähnliches vorhaben, um den Leviathan beobachten zu können, da es viel cooler sei, nach Lösungen im Wasser zu suchen, als einfach vorbeizuschwimmen.

Wollt ihr auch eine Brücke oder andere Gebäude bauen, um die Leviathane beobachten zu können? Oder seid ihr eher pragmatisch und schwimmt vorbei? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Solltet ihr euch dafür entscheiden, braucht ihr einiges an Material. Wir haben einige Tipps für euch, wie ihr wichtige Ressourcen leichter findet: Subnautica 2: Ressourcen finden & Respawn – Tipps & Tricks, die ihr kennen solltet