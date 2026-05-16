Subnautica 2: Ressourcen finden & Respawn – Tipps & Tricks, die ihr kennen solltet

In Subnautica 2 gibt es viele Ressourcen, aber keine richtige Karte im Spiel. Und es stellt sich auch die Frage, ob Material respawnt. Wir haben ein paar Tipps für euch, die euch dabei weiterhelfen können.

Respawnen die Ressourcen in Subnautica 2? Ja, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Nach einiger Zeit tauchen neue Sammelstellen auf, die Ressourcen gehen euch also nicht aus und ihr müsst keine Bedenken haben, auch mal Teile wegzuwerfen oder liegenzulassen, wenn euer Inventar voll ist. Das kann aber je nach Seltenheit der Ressourcen etwas dauern und dementsprechend sind die Alternativfundstellen dann rar gesät.

Wie findet man die richtigen Ressourcen in Subnautica 2? Es gibt zwar, wie für viele Spiele, auch für Subnautica 2 interaktive Karten (wie z. B. von Magpgenie.io), doch da ihr im Spiel selbst keine Karte habt, sind sie eher semi-hilfreich. Ihr müsst also eigene Wege suchen, im Wasser zu navigieren und die Orte zu finden, die ihr braucht.

Hierfür könnt ihr folgende Tipps beachten, um euch das Leben deutlich zu erleichtern:

Habt im PDA immer alle Wegpunkte markiert, das hilft bei der Orientierung immens

Merkt euch, wie weit entfernt von den Wegpunkten ihr die Ressourcen, die ihr sucht, gefunden habt, und notiert es euch. Es ist auch hilfreich, sich die Tauchtiefe oder markante Orte aufzuschreiben

Setzt euch Wegpunkte als manuelle Markierungen an Stellen, die ihr sicher wiederfinden wollt

Baut kleine Basen in Ballungsgebieten wichtiger Ressourcen, setzt auch hier einen Wegpunkt, damit ihr sie nicht verliert

Wie setzt man Markierungen? Um den Bauplan für Markierungen zu bekommen, müsst ihr 3 Fragmente davon scannen. Ebenso braucht ihr euer Bauwerkzeug. Dann könnt ihr sie aus 1 x Kupfer und 1 x Titanium herstellen, im Ozean platzieren und benennen. Die Locations werden dann auf eurem Kompass angezeigt und ihr könnt der Markierung einfach folgen. Braucht ihr sie grad nicht, könnt ihr das Ganze im PDA ausblenden.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Tipps & Tricks für spezifische Ressourcen

Wollt ihr bestimmte Ressourcen gezielt suchen, habt ihr lediglich die Möglichkeit, euch auf Erkundungskurs zu begeben. Generell gilt: Je seltener ein Material, desto wahrscheinlicher müsst ihr dafür in Gebiete, die weiter von der Rettungskapsel entfernt sind.

Allerdings gibt es auch ein paar Faustregeln, vor allem für die Materialien, die ihr häufiger braucht:

Erze

Findet ihr vor allem in Felsen- und Korallengebieten, haltet auch in Höhlen Ausschau nach Erzklumpen oder größeren Vorkommen

Oft sind die Erze breiter verteilt und haben nur wenige Hotspots, also haltet eure Augen offen, wenn ihr erkundet

Es gibt Erze, die findet ihr häufiger, und einige seltener: Titanium (häufig, überall) Quartz (häufig, überall) Kupfer (häufig, vor allem im ersten Gebiet und beim Observatorium) Silber (mittelmäßig häufig, vor allem im ersten Gebiet vor dem Collector Leviathan) Sulfur (mittelmäßig häufig, vor allem im ersten Gebiet vor der Gebietsgrenze mit dem Collector Leviathan) Gold (selten, es gibt ein Ballungsgebiet vor der Gebietsgrenze zum Observatorium) Blei (selten, vor allem nordöstlich eurer Rettungskapsel und beim Observatorium) Celestine (selten, vor allem nördlich und südlich vom Observatorium und verteilt im dritten Gebiet im Wurzel-Canyon) Salz (sehr selten, vor allem im Gebiet rund um das Observatorium zu finden) Lithium (sehr selten, südöstlich von eurer Rettungskapsel in der Nähe vom Friedhof) Atacamite (extrem selten, zu finden zwischen Observatorium und Wurzel-Canyon) Hai-Nadeln (extrem selten, zu finden in einem Ballungsgebiet südöstlich vom Observatorium)



Pflanzen & Tiere

Achtet hier vor allem auf eure Umgebung und ob das Habitat zu eurer gesuchten Flora oder Fauna passt

Pflanzen Korallen-Gewächse lassen sich nur im ersten Gebiet finden, außer die Super-Koralle, die findet ihr beim Observatorium Fast alle Pflanzen findet ihr generell im ersten Gebiet vor dem Collector Leviathan und dem Observatorium Giftpflanzen findet ihr oft vermehrt in Höhlen Für Freesia müsst ihr in das Gebiet rund um das Observatorium Hexenhand findet ihr ebenfalls beim Observatorium

Tiere Fische sind überall verteilt. Hier lohnt es sich, einfach auf die Umgebung zu achten und zu schauen, ob der Gesuchte dazu passt



Eine große Rolle spielen auch die Leviathane in Subnautica 2, denn sie versetzen viele Erkunder in Angst und Schrecken. Welchem Zweck sie dienen, welche es gibt und wo ihr sie findet, lest ihr hier: Subnautica 2: Alle Leviathane in der Übersicht