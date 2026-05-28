Subnautica 2: Axum-Bakterienkultur finden – So erntet ihr die seltene Ressource 

In Subnautica 2 gibt es eine besondere Ressource, die Axum-Bakterienkultur. Die ist gut versteckt, auf dem Meeresboden zu finden, doch dafür müsst ihr tief tauchen. Warum das Material so wichtig ist und wo sich die besten Fundorte befinden, zeigen wir euch hier.

Wo finde ich Axum-Bakterienkulturen? Diese Bakterien befinden sich gesammelt an einem ganz bestimmten Ort, doch, um dorthin zu gelangen, braucht ihr ein Tiefenmodul für eure Kaulquappe – damit könnt ihr noch tiefere Areale in Subnautica 2 erreichen. Ist euer Gefährt gut ausgerüstet, begebt ihr euch zum Forschungsaußenposten. Dreht euren Kompass nun auf 100 Grad und schwimmt in die Tiefe hinab, bis ihr an dem Engelskamm angekommen seid.

Dreht euch jetzt Richtung Nordosten und schwimmt jetzt in die Schlucht hinein weiter, bis ihr in der Ferne einen grünen/gelben Schimmer erkennt – dort befinden sich die stillgelegten Metallfarmen der Aliens. Steigt jetzt aus eurer Kaulquappe aus und schwimmt in Richtung des Säurepools. Auf dem Boden werdet ihr verschiedene runde Gitterstrukturen sehen, in denen sich Bläschen gebildet haben. Diese Bläschen sind die Axum-Bakterienkulturen.

Wie sollte ich sie am besten ernten? Bevor ihr sie aufbrecht, um an das Axum heranzukommen, solltet ihr euren Spielstand zwischenspeichern. Derzeit kursiert nämlich ein Bug, bei dem einige Bakterienkulturen durch den Boden glitchen und ihr sie so verlieren könnt. Brecht jetzt die Hülle auf und sammelt sie ein.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Respawnen die Bakterienkulturen? Leider nicht. Im gesamten Spiel existieren derzeit nur 5 Exemplare der Kulturen. Nutzt deshalb ein Backup eurer Spieldatei, damit ihr nicht ein Axum durch den Bug verliert.

Wozu brauche ich es? Die Axum-Bakterienkulturen werden dazu gebraucht, damit ihr Metallfarmen bauen können. Für das Bauprojekt braucht ihr pro Metallfarm nämlich:

1x Manganlegierungsbarren

1x Axum-Bakterienkultur

Diese Metallfarmen können für euch passiv Mineralien produzieren, wenn ihr sie mit Strom versorgt. Das kann vor allem im Endgame wenn Ressourcen knapp werden, vorteilhaft für euch sein. Ihr werdet also früher oder später ohnehin dazu kommen, diese zu bauen. Braucht ihr auch hierfür einen Guide, könnt ihr gerne hier in unserer Hilfestellung vorbeischauen, bei der wir euch alles rund um die Metallfarmen erklären: Subnautica 2: Metallfarm finden und bauen