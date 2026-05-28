7 vs. Wild ist zurück und scheint endlich kapiert zu haben, was die Fans wollen

Bei 7 vs. Wild startet am 29. Mai die neue Spin-Off-Serie. Jetzt haben die Macher einen ersten Einblick gewährt und der kann die Fans direkt begeistern.

Was ist das für eine Serie? Die 7 vs. Wild „Wildcard Competition“ ist eine Art Spin-Off-Serie, bei der 30 Kandidaten um den einen Platz in der Hauptserie kämpfen. Dabei müssen sie sich sowohl in Schweden, am ersten Austragungsort als auch in Panama, dem Austragungsort von Staffel 2, verschiedenen Herausforderungen stellen.

Die Serie läuft ab dem 29. Mai auf Amazon Prime, wer etwas Zeit sparen möchte, findet regelmäßig aber auch Best-Off-Szenen auf dem YouTube-Kanal von 7 vs. Wild.

Schon vor dem eigentlichen Start der Staffel haben die Macher der Show einen Einblick in die Serie gegeben und der begeistert direkt.

Auch Knossi spielt in der neuen Serie mal wieder eine Rolle:

Video starten Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi Autoplay

Hype! Bock! Angriff!

Was wird gezeigt? Im ersten Video des „Behind the Scenes“-Formates, in dem die Macher der Show zeigen, wie sie die Serie produzieren, geht es gleich mit den 30 Kandidaten los. Deren Anreise nach Schweden klappt schon mal nicht so wie geplant.

Mit einem Bus sollen sie eigentlich von Oslo aus weiterfahren, doch mitten auf der Strecke fährt der Bus sich fest und die Teilnehmer müssen ihm helfen, wieder auf die Straße zu kommen. Das klappt jedoch nicht und der Bus kippt fast zur Seite um.

Die Macher der Show kommen zur Rettung und holen die frierenden Kandidaten aus dem kalten Wald ab. Was mit dem Busfahrer und seinem Bus passiert, wird allerdings nicht mehr aufgeklärt.

Haben sie aus den Staffeln gelernt? Ja, das wirkt so. In den Kommentaren zeigen sich viele Fans begeistert, dass man es diesmal wirklich geschafft hat, motivierte Kandidaten zu finden, die Lust auf die Herausforderung haben.

Dieser Hype überträgt sich dabei auch direkt auf die erste Making-Off-Folge die direkt das Gefühl von Klassentreffen und Schulausflug in die Wildnis überträgt – genauso, wie es in den ersten Staffeln von 7 vs. Wild auch gezeigt wurde. So loben die Fans in den Kommentaren auf YouTube:

michih6945 : „Ihr scheint die Kritik der vorigen Staffel verstanden zu haben. Mit BTS die Zuschauer wieder abzuholen und kein langweiliger Instagram-Post. Hoffe, es geht spannend weiter und wird kein Trash-TV.“

: „Ihr scheint die Kritik der vorigen Staffel verstanden zu haben. Mit BTS die Zuschauer wieder abzuholen und kein langweiliger Instagram-Post. Hoffe, es geht spannend weiter und wird kein Trash-TV.“ karinl.402 : „Das erste BTS gefällt schon mal. Bin gespannt, wie die Kandidaten vor Ort sein werden.“

: „Das erste BTS gefällt schon mal. Bin gespannt, wie die Kandidaten vor Ort sein werden.“ losbude : „Sehr gut produziert, habe echt wieder Hoffnung für die Hauptserie!“

: „Sehr gut produziert, habe echt wieder Hoffnung für die Hauptserie!“ einfachela78: „Das macht Lust auf mehr, ein tolles BTS. Ich freue mich total auf die Wildcard-Staffel und bin gespannt, wie sich die Teilnehmer schlagen werden.“

Die erste Folge schürt große Hoffnungen auf die Spin-Off-Serie, aber auch auf die Hauptstaffel Nummer 6. Habt ihr das Video schon gesehen? Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr nun wieder etwas Hoffnung für die Serie habt. Wann die Folgen kommen, erfahrt ihr hier: 7 vs. Wild startet neue Show, lässt 30 Zuschauer um den Einzug in Staffel 6 ringen