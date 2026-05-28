Garten-Lounge zum halben Preis: So gemütlich war euer Sommer noch nie!

Raus aus dem Dungeon, ab in die Sonne! Da der Sommer ja jetzt doch noch kommt und dafür auch noch auf 11 gedreht, macht es keinen rechten Spaß, in der Gamer-Grotte zu hocken und zu verschmachten. Doch keine Sorge: Ihr müsst euer geliebtes Steam Deck oder die Switch deshalb nicht drinnen lassen. Alles, was ihr für das ideale Outdoor-Gaming braucht, ist ein schattiges Plätzchen und eine gescheite Sitzgelegenheit.

Holt euch hier die Homavo SF03 Gartenlounge zum halben Preis!

Zum Deal

Bei MediaMarkt gibt’s aktuell ein Top-Angebot für eure Terrasse oder den Balkon. Wer gemütlich zum Grillen, dösen oder mobil zocken draußen sitzen will, sollte sich die Homavo SF03 Garten-Lounge unbedingt genauer ansehen. Aktuell bekommt ihr das Set nämlich mit satten 50 % Rabatt bei MediaMarkt!

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns dieses Angebot im Detail ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

Diese Vorteile bringt euch die günstige Garten-Lounge

Wer von euch einen Garten samt Terrasse oder einen großzügig bemessenen Balkon sein Eigen nennt und noch keine gescheiten Möbel dafür hat oder schon länger neues Komfort-Inventar sucht, wird mit diesem Deal seine Freude haben. Die folgenden Features bringt diese Lounge mit sich.

S-Tier Komfort für euer Real-Life-Housing

Das 4-teilige Set besteht aus einem geräumigen Zweisitzer, zwei bequemen Sesseln und einem praktischen Tisch für eure Energy-Drinks, Snacks oder eben die mobile Konsole. Egal ob ihr alleine zockt oder Besuch von eurer Gilde habt: Hier finden bis zu vier Leute locker Platz.

Schick, robust und irre bequem: Mit dieser Garten Lounge könnt ihr günstig chillen.

Was macht das Set zur optimalen Wahl für unseren Gamer-Alltag?

So eine bequeme und stylische Lounge hat einige Vorteile:

Gemütlichkeit pur: Die extra breiten Sitzflächen und dicken Polster mit Stützschaum sind ideal, um nach der Arbeit (oder dem Bosskampf) die Beine hochzulegen.

Die extra breiten Sitzflächen und dicken Polster mit Stützschaum sind ideal, um nach der Arbeit (oder dem Bosskampf) die Beine hochzulegen. Hält mehr aus als ein Tank: Dank witterungsbeständigem PE-Rattan und einem robusten Karbonstahl-Rahmen ist die Lounge absolut pflegeleicht, wasserabweisend und rostfrei. Wenn es also mal regnet, könnt ihr sie getrost draußen stehen lassen.

Dank witterungsbeständigem PE-Rattan und einem robusten Karbonstahl-Rahmen ist die Lounge absolut pflegeleicht, wasserabweisend und rostfrei. Wenn es also mal regnet, könnt ihr sie getrost draußen stehen lassen. Aufbau ohne Grind: Die modularen Teile sind logisch durchnummeriert. Da braucht ihr kein nerviges Tutorial. Das Ding steht flott zusammengebaut auf der Terrasse und ihr könnt nach der Lieferung gleich mit dem Chillen loslegen.

Das sind die Ausmaße und die Belastungsgrenzen der einzelnen Möbelstücke.

Halber Preis – Ein Deal, der sich gewaschen hat: Normalerweise müsstet ihr für dieses Set 599,99 Euro auf den Tisch legen. Aktuell haut MediaMarkt die Homavo Garten-Lounge aber für geschmeidige 299,99 Euro raus! Ein saftiger 50-Prozent-Drop, der euer Budget für kommende Spiele-Releases, Steam-Sales und dringende Hardware-Upgrades ordentlich schont.

Also: Packt eure Handhelds ein, holt euch ein kühles Getränk und macht es euch draußen gemütlich. Der Sommer kann kommen!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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