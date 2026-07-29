In gut einem Monat ist es wieder so weit und die gamescom öffnet ihre Türen. Auf euch warten coole Gaming-Highlights, das Cosplay-Village, eine Indie-Area und vieles mehr! Wo ihr noch Tickets bekommt, erfahrt ihr hier!

gamescom Ticketverkauf

Sichert euch jetzt euer Ticket für die gamescom 2026!

Ich denke, es ist wohl kaum verwunderlich, aber: Wir sind auch dieses Jahr wieder auf der gamescom und haben viel für euch vorbereitet! Aber auch neben unserem krassen Stand findet ihr auf der Messe coole E-Sport-Events, alles rund um Tabletop, Merchandise und naja, alles, was das Nerd-Herz eben so begehrt!

Wo ihr noch Tickets bekommt und worauf ihr euch auf der gamescom 2026 freuen dürft, erfahrt ihr hier!

Die wichtigsten Infos zu der Messe und den Tickets auf einen Blick!

Damit ihr nicht lange suchen müsst, bekommt ihr wie immer die wichtigsten Infos rund um die gamescom hier bei uns. Die Messe ist vom 26. bis zum 30. August und wird wie immer am Vortag (in dem Fall am 25. August) durch die Opening Night Live eröffnet. An den folgenden Tagen sind die Öffnungszeiten dann wie folgt:

Mittwoch, 26. August: (Fachbesuchenden- und Medientag): 13:00 – 19:00 Uhr (Privatbesucher nur mit Wildcard)

(Fachbesuchenden- und Medientag): 13:00 – 19:00 Uhr (Privatbesucher nur mit Wildcard) Donnerstag, 27. August: 10:00 – 20:00 Uhr

10:00 – 20:00 Uhr Freitag, 28. August: 10:00 – 20:00 Uhr

10:00 – 20:00 Uhr Samstag, 29. August: 09:00 – 20:00 Uhr

09:00 – 20:00 Uhr Sonntag, 30. August: 09:00 – 20:00 Uhr

Freut euch auf eine coole Cosplay-Area sowie einen Cosplay-Contest!

Wichtig für Familien: Für Kinder unter 4 Jahren ist der Eintritt auch in Elternbegleitung nicht erlaubt! Kinder ab 4 Jahren dürfen die gamescom in Begleitung eines Erwachsenen besuchen, Hunde und andere Haustiere sind hingegen nicht erlaubt!

Fantastische Acts, wundervolle Events und die große Opening Night Live!

Wie bereits kurz angeschnitten, ist es jedes Jahr Tradition, dass die gamescom am Vorabend des ersten Messetages mit der Opening Night Live startet. Modiert wird sie vom Host und Schöpfer der “The Game Awards”, Geoff Keighley. Hier erwarten euch weltweite Ankündigungen neuer Spiele, frische Trailer- und Gameplay-Enthüllungen sowie Live-Auftritte und Talks mit prominenten Entwicklern!

Bei der Opening Night Live werden euch neue Spiele und vieles mehr vorgestellt!

Einige der diesjährigen Highlights des ONL können wir euch schon jetzt verraten:

CD Projekt Red stellt die The Witcher 3-Erweiterung Songs of the Past vor

Songs of the Past vor Der Shooter Metro 2039 wird auf der Messe spielbar sein

wird auf der Messe spielbar sein Konami stellt den neuen Trailer zu Silent Hill: Townfall vor

So groß wie dieses Jahr war die gamescom noch nie!

Die beliebte Gaming-Messe existiert jetzt schon seit 2009 und hat es jetzt nach 17 Jahren geschafft: Die gesamte Ausstellungsfläche ist erstmals komplett ausgebucht! Damit ist die Bruttofläche von 233.000 Quadratmetern komplett ausgefüllt!

Auch wenn wir noch nicht final wissen, wie viele Aussteller vor Ort sein werden, so waren es letztes Jahr immerhin über 1.500 Aussteller aus über 70 Ländern. Man kann also spekulieren, dass es auch dieses Jahr ähnlich viele anzutreffen sein werden!

Wie immer könnt ihr natürlich auch coolen Merch kaufen!

Wer schon einen Blick auf die Ausstellerliste geworfen hat, wird schnell sehen, dass diese von großen internationalen Firmen angeführt wird. Darunter Bandai Namco Entertainment, Nintendo, Microsoft, Capcom, HoYoverse und viele mehr! Wenn ihr also vor Ort dabei sein wollt, solltet ihr euch besser ein Ticket sichern!

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