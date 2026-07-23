3 Spiele für 49 Euro: Games für PlayStation, Xbox und Switch jetzt im Bundle günstiger

Wenn ihr eure Spielesammlung günstig aufstocken wollt, solltet ihr euch die aktuelle 3-für-2-Aktion bei MediaMarkt und Saturn näher anschauen.

3 Spiele für 49 Euro

Jetzt zum Angebot

Bis zum 10. August um 9 Uhr läuft bei MediaMarkt und bei Saturn wieder die beliebte Bundle-Aktion, bei der ihr drei Spiele zum Festpreis von 49 Euro bekommt, für die ihr sonst teils deutlich mehr bezahlen würdet.

Mit dabei sind verschiedene Games für PlayStation 5 und 4, Xbox Series X|S und One sowie die Nintendo Switch. Theoretisch ist auch der PC mit dabei, aber aktuell findet sich hier nur noch ein Titel in der Auswahl.

Ob bis zum Ende der Aktion noch weitere Spiele hinzukommen ist nicht bekannt, aber das Ganze läuft wie üblich nur solange der Vorrat reicht, weswegen es sich empfiehlt, möglichst schnell vor Ausverkauf zuzugreifen. Die Verfügbarkeit kann sich zudem bei MediaMarkt und Saturn unterscheiden.

Um das Angebot in Anspruch nehmen, müsst ihr lediglich die drei Spiele eurer Wahl in den Warenkorb legen. Der rabattierte Angebotspreis wird dann dort beziehungsweise am Ende des Bestellvorgangs angezeigt.

Prinzipbedingt solltet ihr möglichst darauf achten, vor allem teurere Spiele zu kombinieren, damit das Ersparnis auch so groß wie möglich ausfällt. Dabei gilt die Aktion plattformübergreifend, wodurch sich PlayStation-, Xbox- und Switch-Spiele kombinieren lassen. Weitere Details zur Aktion findet ihr auch bei MediaMarkt.

Einige Beispiele für Spiele aus der 3-für-49-Aktion bei MediaMarkt

Weitere Angebote: 3 für 2 mit Anker und UGREEN, Smartphone-Controller, Warhammer 40k und Gaming-Monitor

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Powerbanks, Netzteile und Co. von Anker und UGREEN, bei denen ihr drei zum Preis von zwei bekommt. Außerdem gibt es einen Smartphone-Controller für Retro-Spiele günstiger sowie Warhammer 40.000: Space Marine 2 in ultimativer Edition mit Steelbook und Season-Pass. Ebenfalls aktuell noch reduziert ist ein Gaming-Monitor mit 144 Hertz für unter 70 Euro.

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