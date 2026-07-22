Verwandelt euer Smartphone in einen GameBoy: Cooler Retro-Controller jetzt günstig im Angebot

Dieser festklemmbare Bluetooth-Controller bringt euch GameBoy-Feeling auf das Smartphone – und das im Angebot jetzt günstiger.

GameSir Pocket Taco reduziert im Angebot

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Wenn ihr gerne Retro- und Arcade-Spiele im Hochformat auf dem Smartphone zockt, solltet ihr euch den GameSir Pocket Taco im Angebot näher anschauen. Der praktische Bluetooth-Controller ist in den klassischen GameBoy-Farben bei Amazon aktuell um 20 Prozent reduziert.

Die halbtransparente Lila-Gehäuseversion ist sogar um 24 Prozent reduziert im Angebot. So günstig gab es das am Smartphone festklemmbare und auf vertikales Handheld-Gaming ausgelegte Gamepad im Retro-Stil laut Vergleichsseiten bisher noch nicht.

Neben klassischem Spielgefühl verspricht der Pocket Taco auch hohe Portabilität, denn der Klemm-Controller wiegt nur 62,2 Gramm und setzt auf ein kompaktes Design. Im Lieferumfang befindet sich zudem auch eine leichte Aufbewahrungsbox für sicheren Transport.

Smartphone-Bluetooth-Controller GameSir Pocket Taco für 36,99 Euro statt 45,99 UVP (lila Version 34,99 Euro)

Der 600 mAh fassende Akku soll stundenlanges Spielen ohne Unterbrechung gewährleisten und dank USB-C-Öffnung am Gehäuse ist auch Handy-Aufladung während des Spielens möglich. Außerdem unterstützt der Controller automatisches Ein‑ und Ausschalten durch Auf‑ und Zuklappen.

Mittels Tastatur-Modus können alle Tasten individuell neu belegt werden und auch über die hauseigene GameSir-App lassen sich Tastenbelegungen, D-Pad, Diagonalsperre, ABXY-Layout und Tastenkombinationen anpassen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Pro schöne, kompakte Größe, passt auch für große Smartphones

solide Verarbeitungsqualität

gute Softwareunterstützung

hervorragend geeignet für 2D-Spiele, sowohl über Emulation als auch nativ Contra Anschlussöffnung an der Unterseite zu klein für Standard-USB-C-Kabel

Schultertasten lassen sich manchmal nur schwer betätigen

In den Rezensionen dort kommt der klemmbare Bluetooth-Controller im Retro-Design fast durchweg gut an und auch im Test, zum Beispiel von der Webseite Day One, gab es mit 8 von 10 Punkten eine gute Testwertung, bei der viel Lob und nur wenig Kritik ausgesprochen wurde.

Der GameSir Pocket Taco ist wirklich ein unverzichtbares Zubehör, besonders wenn du 2D-Spiele auf deinem Smartphone spielst. Er reagiert schnell, und die integrierte Software funktioniert sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten sehr gut. Die Einrichtung ist schnell und einfach, und sobald du die Spielesoftware parat hast, spielst du im Handumdrehen, als wäre es das Jahr 2002. Für diesen Preis bekommst du zwar nur einen halben Controller, aber seine maßgeschneiderte Bauweise ist den Preis wert, da er kompakt und praktisch ist und sich leicht an dein Smartphone anschließen lässt. Day One

Weitere Angebote: Warhammer 40k, Gaming-Monitor, Hatsune-Miku-PC und Govee-Lichtpaneele

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Warhammer 40.000: Space Marine 2 in ultimativer Edition mit Steelbook und Season-Pass sowie ein guter Gaming-Monitor mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für gerade mal 69 Euro. Außerdem gibt es einen limitierten Hatsune-Miku–PC für 4K-Gaming sowie Lichtpaneele zur Raumverschönerung von Govee.

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