Vom virtuellen Popstar zum ultimativen Gaming-Kraftpaket: In Zusammenarbeit mit Crypton Future Media, ASUS ROG und BoostBoxx bringen wir das globale Vocaloid-Phänomen Hatsune Miku direkt in euer Setup. Die GameStar PC ASUS ROG Hatsune Miku Edition vereint ikonischen Cyber-Style in Türkis-Rosa mit kompromissloser High-End-Leistung. Aber Achtung, Sammler: Von diesem exklusiven Hardware-Denkmal gibt es bei uns streng limitiert nur 50 Stück.

Das absolute Highlight sind gleich fünf perfekt aufeinander abgestimmte Premium-Komponenten im offiziellen Miku-Look. Neben dem maßgeschneiderten Gehäuse, dem passenden Mainboard und einer Custom-Wasserkühlung sorgt vor allem die bockstarke ROG Astral RTX 5080 für brachiale Gaming-Power. Jedes Panel und jede RGB-Linie wurden detailverliebt gestaltet – eine echte Hommage an das digitale Idol und ein absoluter Traum für Power-User.

Miku, Miku, you can call me Miku – der Hatsune Miku PC im Überblick

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Prozessor : AMD Ryzen 9 9950X3D (16x bis zu 5,4 GHz, wassergekühlt )

: AMD Ryzen 9 9950X3D (16x bis zu 5,4 GHz, ) Grafikkarte : ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 O16G Hatsune Miku Edition

: ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 O16G Mainboard : ASUS ROG STRIX X870E-H Gaming WiFi 7 Hatsune Miku Edition

: ASUS ROG STRIX X870E-H Gaming WiFi 7 RAM : 96 GB DDR5-6400 Corsair Vengeance RBG schwarz

: 96 GB DDR5-6400 Corsair Vengeance RBG schwarz SSD : 4.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD

: 4.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Wasserkühlung : ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 Hatsune Miku Edition

: ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 Netzteil : 1200 Watt ASUS ROG THOR 1200P3 Hatsune Miku Edition

: 1200 Watt ASUS ROG THOR 1200P3 Gehäuse: ASUS ROG STRIX Helios II Hatsune Miku Edition

Volle Grafikpower mit RTX 5080 und Hatsune Miku

Unverwechselbares Design der ROG ASTRAL Grafikkarten kombiniert mit den ikonischen Farben von Hatsune Miku machen die Grafikkarte zum absoluten Blickfang.

Die limitierte ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 Hatsune Miku Edition ist das Herzstück des Gaming-PCs – futuristisch im Design, brachial in der Leistung. Mit 16 GB GDDR7 liefert sie mehr als genug Reserven für kommende Grafikhighlights und stemmt 4K-Gaming mit maximalen Details spielend. Pathtracing-Effekte, wie komplexe Beleuchtung und feine Reflexionen rendert die 5080 mühelos, während DLSS 4 samt Multi-Frame-Generation eure FPS in stabile dreistellige Bereiche katapultiert und euch zukunftssicher aufstellt.

Damit euch all die Power nicht zum »Meltdown« bringt, setzt die ASTRAL-Karte auf ein besonders starkes Kühlkonzept: Das Quad-Lüfter-Design erzeugt bis zu 20% höheren Luftdruck, unterstützt von einem gefrästen Heatspreader und einem GPU-Wärmeleitpad mit Phasenwechselmaterial. Das Ergebnis: effizientere Wärmeabfuhr und angenehm niedrige GPU-Temperaturen – selbst unter Dauerlast.

Gigantische Rechenpower mit 16 Kernen und genialer Kühlung

Für die nötige Rechenpower sorgt der extrem schnelle AMD Ryzen 9 9950X3D. Mit seinen 16 Kernen meistert der High-End-Prozessor alles von anspruchsvollen Games bis hin zu aufwendigem Videoschnitt – und das mit beeindruckender Souveränität. Mit Boost-Taktraten von bis zu 5,7 GHz spielt ihr wie Miku ganz vorne mit.

Das große Highlight der X3D-Reihe bleibt jedoch die 3D V-Cache-Technologie, die den L3-Cache auf massive 128 MB erweitert. Dadurch kann die CPU auf den deutlich schnelleren Zwischenspeicher der CPU zugreifen und so Inhalte schneller laden. »World is Mine«, ist hier nicht nur ein Song, sondern Programm.

Maximale Kühlung und ein unverwechselbares Design sorgen für neidische Blicke anderer Miku-Fans.

Damit der Ryzen 9 9950X3D jederzeit kühl bleibt, arbeitet in diesem PC die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition. Die Spezialversion vereint brachiale ROG-Performance mit der futuristischen Blau-Grün-Pink-Ästhetik von Hatsune Miku und ist damit nicht nur funktional, sondern auch ein echter Hingucker. Mit vormontierten Daisy-Chain-ARGB-Lüftern, die hohen Luftstrom und starken statischen Druck bei geringer Lautstärke erzeugen, bleibt eure CPU auch bei Hochbetrieb auf niedrigen Temperaturen.

Das große Highlight sitzt direkt auf dem Pumpendeckel: ein bewegliches 6,67-Zoll-AMOLED-Display, das Videos mit Naked-Eye-3D-Effekt darstellen kann – denselben Effekt, den man von beeindruckenden 3D-Werbetafeln aus Tokio oder dem New Yorker Times Square kennt. Hier könnt ihr euch gestalterisch frei ausleben und eure Waifu noch besser in Szene setzen. Auf Wunsch zeigt euch das Display auch Systeminfos oder personalisierte Animationen.

Zukunftssichere Power mit Hatsune Miku für Spitzenleistung

Mit ganzen 14 USB-Anschlüssen unterschiedlicher Art wird euer Bedarf an Anschlüssen für Peripherie-Geräte locker gedeckt.

Das ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WiFi 7 Hatsune Miku Edition bringt nicht nur das ikonische Blau-Grün-Rosa-Design direkt auf euer Mainboard, sondern auch modernste Technik für die kommenden Jahre. Dank AM5-Sockel, WiFi 7 und Unterstützung für die neuesten Ryzen-CPUs seid ihr bestens für zukünftige Generationen gerüstet – egal ob Gaming, Streaming oder kommende KI-Features.

Neben Stickern und Kabelbindern, bekommt ihr eine limitierte Thank You Karte und einen exklusiven Hatsune Miku Handy-Halter.

Auch beim Ausbau lässt das Miku-Board keine Wünsche offen: vier M.2-Steckplätze (davon zwei in PCIe 5.0), Dual USB4 und gleich vier USB-10Gbps-Ports. Kombiniert mit Aura-Sync-RGB wird das Mainboard selbst zum leuchtenden Highlight im System und zum absoluten Hautpcharakter eures Setups, das mindestens so stylisch ist wie Hatsune Miku selbst.

RAM und Speicher im Überfluss

Der Gaming-PC bietet nicht nur gigantischen RAM und Speicher, sondern auch die Möglichkeit für starke Speicherupgrades.

Mit dem satten Corsair Vengeance RGB und seinen 96 GB DDR5-6400 RAM im Dual-Channel-Betrieb seid ihr mehr als gerüstet, für alles, was moderne Spiele, Streaming-Tools oder Kreativprogramme in absehbarer Zeit je verlangen konnten. Egal ob gigantische Open-Worlds, moderne KI-Anwendungen oder hochauflösender Videoschnitt – euer Arbeitsspeicher wird mit allem fertig. Falls ihr selbst noch mehr RAM verbauen wollt, könnt ihr ihn auf bis zu 256 GB erweitern.

Auch beim Speicherplatz gibt es keine Engpässe. Die gigantische 4 TB M.2-SSD sorgt mit ihrer hohen Geschwindigkeit für schnellstmögliche Ladezeiten und bietet mehr als genug Raum für die größten Spielebibliotheken. Und falls ihr irgendwann doch noch nachrüsten möchtet, stehen auf dem Miku-Mainboard weitere M.2-Slots bereit.

Traum-Setup für Fans im ikonischen Hatsune-Miku-Look

Ein unverwechselbarer Miku-Look und starker Airflow machen das Gehäuse zu einem absoluten Hingucker.

Das ASUS ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition verleiht dem Rechner den unverwechselbaren Miku-Look – eine Mischung aus futuristischer ROG-Performance und dem ikonischen blau-grün-pinken Farbschema der virtuellen Sängerin. Der stabile Aluminiumrahmen und die auffällige Frontblende mit Diamantgrill-Design wirken wie gemacht für Showcase-Builds, während die beiden getönten Glaspaneele das Innenleben, die ARGB-Beleuchtung und die Nr.-01-Vocaloid-Akzente der Komponenten perfekt in Szene setzen.

Dank der vorinstallierten 140-mm-Lüfter ist jederzeit für optimalen Airflow gesorgt. Durch zahlreiche Abdeckungen bleibt das Innere aufgeräumt, sodass keine unnötigen Kabel vom stylischen Design ablenken. Für den Transport wurden ergonomische X-förmige Tragegurte angebracht, die den Miku-Tower auch auf LAN-Partys kinderleicht handhabbar machen.

Selbst das Netzteil ist ein absolutes Kraftpaket mit starker Performance und dem unverwechselbaren Hatsune-Miku-Look.

Auch das Netzteil selbst ist im Miku-Hatsune-PC ein absolutes Highlight. Mit dem ASUS ROG THOR 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition verbindet ihr hohe Performance mit dem ikonischen Miku-Look. Durch GPU-First-Spannungsstabilisator verbessert sich die Stromversorgung euer Grafikkarte um bis zu 45 % und sorgt für flüssigeres Gaming bei gleichbleibender Leistung.

Ein weiteres Highlight ist das magnetische OLED-Display, das den futuristischen Look des Systems unterstreicht und die Leistungsaufnahme in Echtzeit anzeigt. Hochwertige Komponenten, eine fein abgestimmte Lüfterkurve und die Lambda-A++-Zertifizierung garantieren dabei niedrige Geräuschwerte, exzellente Kühlung und eine lange Lebensdauer.

Warum einen GameStar Gaming-PC von BoostBoxx?

Unsere GameStar-PCs werden von unseren Hardware-Experten konfiguriert und von den Profis von BoostBoxx in Deutschland zusammengebaut – der Gaming-Sparte von CSL, einer der größten Systemintegratoren Europas mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Mit tausenden positiven Bewertungen auf Trustpilot, könnt ihr sicher sein, hier nur höchste Qualität zu bekommen.

1. Nur qualitativ hochwertige Hardware bekannter Hersteller, wie zum Beispiel die unseres Partners ASUS

2. Exklusive GameStar-Wasserkühlung mit RGB

3. Im BoostBoxx-Konfigurator könnt ihr jeden GameStar-PC an eure Wünsche anpassen.

4. Drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Abholservice innerhalb Deutschlands im Garantiefall.

5. 0% Finanzierung nach erfolgreicher Kreditprüfung Unsere GameStar-PCs werden von unseren Hardware-Experten konfiguriert und von den Profis von BoostBoxx in Deutschland zusammengebaut – der Gaming-Sparte von CSL, einer der größten Systemintegratoren Europas mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Mit, könnt ihr sicher sein, hier nur höchste Qualität zu bekommen.1. Nur qualitativ hochwertige Hardware bekannter Hersteller, wie zum Beispiel die unseres Partners ASUS2. Exklusive GameStar-Wasserkühlung mit RGB3. Im BoostBoxx-Konfigurator könnt ihr jeden GameStar-PC an eure Wünsche anpassen.4. Drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Abholservice innerhalb Deutschlands im Garantiefall.5.nach erfolgreicher Kreditprüfung