Twitch-Streamer läuft 4 Monate quer durch die USA, wird zwischendurch angefahren, zieht trotzdem durch

Der Twitch-Streamer Isaiah hmblzayy Thomas ging zu Fuß von Philadelphia nach Kalifornien, während er live war. Das sind ungefähr 4.800 km. Die absolvierte er, obwohl er zwischendurch von einem Auto angefahren worden ist.

Wer geht wohin? Der Streamer hmblzayy ist noch relativ frisch auf Twitch, denn seinen Kanal erstellte er laut SullyGnome im November 2025. Mittlerweile konnte er sich jedoch über 69.000 Follower erarbeiten, das ist wahrscheinlich auch seiner aktuellen Aktion geschuldet.

Für die letzten 124 Tage hatte sich der Streamer nämlich etwas ganz Besonderes vorgenommen: Er ging von der Stadt Philadelphia in Pennsylvania nach Kalifornien zu Fuß. Das sind ungefähr 3.000 Meilen beziehungsweise 4.800 km.

Damit sammelte er Spenden für den Bau einer Berufsschule, damit sie den Jugendlichen zugutekommt, die kein Geld fürs College haben. Am 27. Juli 2026 beendete hmblzayy erfolgreich seinen Run und konnte insgesamt über 200.000 US-Dollar sammeln.

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Was hatte hmblzayy für Schwierigkeiten? Sein Lauf war keinesfalls einfach. Vor allem ein Zwischenfall ließ viele zweifeln, ob es mit dem Spendenlauf überhaupt weitergeht. In Indiana wurde hmblzayy von einem Auto angefahren.

In einem Clip des Vorfalls scheint es, als wolle ein Auto hinter ihm ihn überholen und wartete auf den richtigen Moment. Von hinten kam dann jedoch ein weiteres Auto, das in das vordere knallte, sodass auch hmblzayy getroffen wurde.

Wir haben uns entschieden, den Clip nicht zu verlinken, da er explizit ist.

In einem Interview mit der BBC sprach hmblzayy über den Vorfall: Es ging so schnell, aber es kam mir vor, als wäre es in Zeitlupe; es war, als würde ich einfach durch die Luft gleiten – es war verrückt.

Hmblzayy kam danach ins Krankenhaus, schien aber auf den ersten Blick keine allzu schlimmen Verletzungen zu haben. Er nahm sich dann eine Auszeit vom Laufen und Streamen, um wieder zu Kräften zu kommen, und absolvierte daraufhin dann die übriggebliebenen 2.000 Meilen.

Außerdem gab es immer wieder Stellen, an denen er über schwierigen Boden gehen musste. Auch steile Berge machten ihm immer wieder zu schaffen. An einer Stelle wurde ihm von einem Zuschauer geholfen, wie hier auf Reddit in einem Clip festgehalten worden ist:

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Was sagt ihr zu dem Spendenlauf des Twitch-Streamers? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Auch Arda Saatçi stellte sich in einem Twitch-Stream einer fast unmöglichen Aufgabe, die er dann jedoch abschließen konnte. Zwar absolvierte er es nicht in der Zeit, die er sich vorgenommen hatte, doch er stellte dabei einen neuen Rekord auf: Der deutsche Cyborg beendet 600-km-Lauf, umarmt seine Mutter auf der Ziellinie und stellt nebenbei einen Rekord auf Twitch auf