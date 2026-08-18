Das Ende von Detektiv Conan: Der Autor weiß schon, wie es ausgehen wird

Wie die Geschichte des Anime von Detektiv Conan ausgeht, weiß der Autor bereits. Er hat es schon ganz genau geplant.

Wenn man an Anime und Manga denkt, die schier endlos lange laufen, dann kommt den meisten wohl vor allem One Piece in den Sinn. Nach kurzem Nachdenken sind viele dann auch noch bei Detektiv Conan, denn auch das ist ein Manga (und ein Anime), der bereits seit fast 30 Jahren produziert wird.

Doch jetzt haben manche Fans Sorge, denn der Erschaffer der Geschichte, Gosho Aoyama, hat bekannt gegeben: Das Ende ist schon geplant.

Der 27. Detektiv-Conan-Film lief im Jahr 2024 in den Kinos:

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Das Finale von Detektiv Conan ist bereits gezeichnet

Was wurde gesagt? Im japanischen Fernsehen des Senders NTV (Nippon Television Network) hatten zwei Fans die Gelegenheit, Gosho Aoyama, den Erfinder von Detektiv Conan, in seinem Studio zu besuchen und mit Fragen zu löchern (via toy people news). Einer der beiden Fans fragt im Verlauf des Interviews: „Ich denke immer vom Ende her. Selbst aktuell in meinem Leben, denke ich schon an den Ruhestand. Habt ihr ein ähnliches Mindset, Meister?“

Die Antwort von Gosho Aoyama erfolgte prompt und ließ ein paar Fans doch etwas besorgt zurück:

Das Storyboard für das letzte Kapitel ist bereits gezeichnet. Willst du es sehen? (…) Sie sind wirklich gut geworden!

Wie lange läuft Conan schon? Detektiv Conan ist eine der am längsten laufenden Serien, die nicht nur als Manga erfolgreich ist, sondern auch als Anime fast jede Woche eine neue Folge spendiert bekommt. Außerdem gibt es bereits 29 Kino-Filme zu der kleinen (aber eigentlich großen) Spürnase. Mit über 1.200 Episoden dürften alle, die das jetzt noch nachholen wollen, wohl das längste Binge-Wochenende ihres Lebens haben.

Bedeutet das, dass Detektiv Conan bald endet? Nein, das bedeutet es nicht. Es ist üblich, dass viele Autoren ihre Geschichten „vom Ende her denken“, also bereits relativ früh überlegen, wie eine Story letztlich abgeschlossen wird. Das ist bei den allermeisten Romanen der Fall und eben auch bei anderen Werken, wie eben Manga. Das macht es dann nämlich leichter, die ganzen Kapitel auf dem Weg zu diesem Finale mit einem klaren Ziel zu verfassen und so wird auch Gosho Aoyama vorgegangen sein.

Wer sich Sorgen macht, dass die Geschichte des Detektivs bald endet, kann also erst einmal beruhigt sein. Nur weil das Finale der Handlung bereits als ausgearbeitetes Storyboard existiert, heißt das nicht, dass wir das so bald zu Gesicht bekommen. Falls euch 30 Jahre Anime-Folgen einer Serie aber zu lang sind, haben wir auch einige Anime, die deutlich kürzer sind: Etwa diese 5 Anime-Serien, in denen das Böse am Ende gewinnt.