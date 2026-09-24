75 % der Fans eines Anime-Spiels wollen, dass die Heldin eine korpulente Figur bekommt – vor allem eine Sprache sticht heraus

Das Entwicklerteam Gust hat seine Fans abstimmen lassen, wie die Protagonistin des neuen Spiels Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen aussehen soll. Produzent Junzo Hosoi und Director Daiki Fukui sind vom Ergebnis überwältigt.

Was war das für eine Umfrage? In der globalen Nutzerumfrage wollte der Entwickler wissen, ob das Spiel dynamische Körperveränderungen der Heldin im Spiel beinhalten soll. Eine wichtige Mechanik ist es nämlich, dass die Protagonistin viel isst. Durch das Essen kann sie nämlich alle möglichen Materialien analysieren und dadurch neue Fähigkeiten, Kampfstile oder Aktionen freischalten.

Deshalb standen

einmal eine Körperform mit mittlerem Gewicht

und eine Körperform mit korpulenten Proportionen

zur Auswahl. So konnten Spieler weltweit bestimmen, ob der Bauch der Protagonistin nach dem Essen aufgedunsen ist.

Die Umfrage zu Atelier Karia in japanischer Sprache (zu sehen auf gamecity.ne.jp).

Wie ging die Umfrage aus? Ganze 78,6 % der Befragten fanden, dass es diese dynamischen Körperveränderungen geben sollte. 11,6 % ist es egal oder es stört sie zumindest nicht, dass die Protagonistin ihre Figur ändert. Nur 9,9 % stimmten dagegen und wollten, dass die Heldin ihre Körperfigur beibehält.

Zudem fragten die Entwickler, wann die Figur ihre Körperform ändern soll. Am beliebtesten war bei den Spielern, dass sie nach der Veränderung ihre bevorzugte Körperform fixieren können. Eine Anpassung, die sich proportional an die gegessene Menge richtet, folgte auf Platz zwei. Dass jede Ausführung in Ordnung sei, auf Platz drei.

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Eine Sprache will mehrheitlich die korpulentere Karia

Wie verteilt sich das auf einzelne Kontinente? In einem Schaubild zeigen die Entwickler, wie sich die Tendenz nach Sprache unterscheidet. Ganze 91 % aus englischsprachigen Ländern stimmten für die korpulente Figur. Hier gab es die größte Tendenz, dass sich die Körperform dynamisch ändern soll.

Zum Vergleich: In Japan gab es eine Zustimmung von 74 %, in China, je nach Region, 59 bis 72 %. Leider wird durch die Umfrage nicht deutlich, wie viel Prozent aus Europa für die Anpassung waren.

Was ist das eigentlich für ein Spiel? Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen ist ein kommendes JRPG, das 2 Jahre nach Atelier Yumia spielt. Es soll am 25. Februar 2027 erscheinen, wenn die Entwickler ihr Versprechen halten, dass es durch das Hinzufügen der dynamischen Körperform keine Verzögerungen gibt.

Die Protagonistin ist Karia, eine Abenteurerin, die ihre Erinnerung an ihre Vergangenheit verloren hat. Sie findet einen riesigen Alchemiekessel und entdeckt dadurch ihr ungenutztes Talent für die Alchemie. Dadurch beginnt eine Reise voller Geheimnisse.

Ein weiteres JRPG, auf das sich Fans von Spielen in Anime-Optik freuen können, ist .hack//Z.E.R.O. Lasst euch nicht von diesem kuriosen Namen abschrecken, denn dahinter steckt ein wunderbares Spiel. Worum es darin geht und wieso Fans die Ankündigung so gefeiert haben, lest ihr hier: „Das Original ist zurück“: Ein JRPG war bereits Sword Art Online, bevor es das überhaupt gab, kehrt nach 15 Jahren zurück