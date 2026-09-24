Gewaltiger Ansturm auf WoW Forever ist so sicher wie der Loot in der Kiste und die Meisten von euch wollen dabei sein

Bereits die Beta zeigt, wie groß das Interesse an WoW: Forever ist. Unsere Umfrage auf MeinMMO unterstreicht jetzt, dass sich Blizzard im November auf einen gewaltigen Ansturm vorbereiten muss.

Was verrät die Umfrage? Wir wollten von euch nach der Ankündigung von WoW: Forever wissen, ob ihr Bock auf die neue Classic-Plus-Version habt, die bereits im November starten soll. Eure Antworten unterstreichen, wie groß die Begeisterung für das klassische World of Warcraft weiterhin ist (die Zahlen stammen vom 24. September, 09:01 Uhr):

1.197 Stimmen landen bei der Antwort „Auf jeden Fall, ich hab mir sogar ein kostenpflichtiges Paket geholt“ (44 Prozent)

726 Stimmen fallen auf die Antwort „Ich bin im November am Start, aber nur mit dem normalen Abo“ (27 Prozent)

372 von euch wählen die Antwort „Ich müsste mir dafür extra ein WoW-Abo machen und bin mir noch unsicher, ob ich das will“ (14 Prozent)

Auf 225 Stimmen kommt die Antwort „Ich schau vielleicht mal rein, weil ich eh ein WoW-Abo aktiv habe“ (8 Prozent)

177 Teilnehmer haben indes überhaupt keine Lust auf Forever und wählen „Neee, den alten Classic-Content kann Blizzard behalten, interessiert mich nicht“ (7 Prozent)

Das Ergebnis zeigt zudem sehr schön, warum Blizzard für seine Classic-Versionen nur zu gerne optionale, kostenpflichtige Pakete anbietet: Es gibt eine durchaus große Zielgruppe für diese Angebote.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Geschichte wiederholt sich

Was spricht noch für einen starken Start von Forever? Zum einen natürlich das enorme Interesse an der aktuellen Testphase der Classic-Plus-Version. Noch nie hat ein Beta-Start für WoW derart viele Spieler auf die Server gelockt. Zum anderen der Blick in die Vergangenheit.

Erinnert ihr euch noch, wie wir zu WoW Classic gekommen sind und wie erfolgreich der Start der Classic-Version dann war? Hier, kurz und knapp, die wichtigsten Meilensteine:

WoW-Fans wünschen sich eine Neuauflage von Vanilla-WoW.

Blizzard hört den Wunsch, winkt aber ab: „Ihr glaubt, ihr wollt das, aber ihr wollt es gar nicht.“

Die Community wiederholt den Wunsch über Jahre hinweg, Privatserver für Vanilla-WoW florieren

Ein Entwickler bei Blizzard findet in Eigenregie eine Möglichkeit, WoW Classic mit halbwegs überschaubarem Aufwand und einem kleinen Team umzusetzen – davon wissen wir aber zu dieser Zeit noch nichts.

Plötzlich hetzt Blizzard seine Anwälte auf die größten Classic-Privatserver wie Nostalrius.

Auf der BlizzCon fragt Blizzard, ob wir Vanille mögen, und kündigt offiziell WoW Classic an.

Bereits die Namensreservierungsphase bricht alle Kapazitäten. Blizzard hat für den Start viel zu wenige Server bereitgestellt und muss immer mehr und mehr Welten nachreichen. Der Erfolg von Classic pulverisiert alle Erwartungen von Blizzard. Classic etabliert sich nicht nur als wichtiges Standbein neben dem modernen WoW, es fängt auch die durch Battle for Azeroth und Shadowlands historisch schlechten Spielerzahlen auf.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:

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Schauen wir uns jetzt den Werdegang zu WoW: Forever an:

WoW-Fans wünschen sich nach dem Erfolg von WoW Classic wiederholt und lautstark eine alternative Classic-Plus-Version.

Blizzard hört den Wunsch, möchte aber langfristig Feedback und Ideen aus der Community sammeln und ihre Umsetzbarkeit prüfen.

Die Community wiederholt den Wunsch über Jahre hinweg, Privatserver für WoW Classic Plus florieren

Plötzlich hetzt Blizzard seine Anwälte auf die größten Classic-Plus-Privatserver wie Turtle WoW.

Auf der BlizzCon fragt Blizzard, ob wir Classic nicht ein Plus verpassen möchten, und kündigt offiziell WoW Forever an.

Bereits die Beta zieht historisch viele Spieler an.

Ihr erkennt sicherlich die diversen Gemeinsamkeiten. Die Geschichte wiederholt sich, wie meine Geschichte-LK-Lehrerin gern zu sagen pflegte. Die Zeichen stehen also erneut auf einem enormen Ansturm, den Blizzard im November zu bewältigen haben wird. Ob das neue Realm-Gerüst diese Herausforderung besser bewältigen kann als die Sprachen-Server? Was glaubt ihr? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Mehr zu den neuen Regelsets erfahrt ihr hier: WoW Forever: So funktioniert die Wahl des Servers