Turtle WoW macht es offiziell: Jetzt steht das Datum für die Serverabschaltung fest

Nach Blizzards Vergleich mit Turtle WoW müssen die Entwickler des Servers für WoW Classic ihr Geschäft einstellen. Jetzt haben sie das Ende offiziell verkündet.

Wann ist das Ende von Turtle WoW? Turtle WoW stellt seine Dienste zum 15. Mai 2026 ein. Dabei werden sowohl der Private-Server, der seit 8 Jahren bestand, als auch die Arbeiten als Turtle WoW eingestellt. Letzteres war die eigene Produktion der Entwickler, die WoW auf die Unreal Engine 5 bringen sollte.

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Blizzard vergleicht sich mit Turtle WoW

Wieso werden die Operationen eingestellt? Blizzard und Turtle WoW haben sich in ihrem Rechtsstreit verglichen. Dabei hat Blizzard die Einstellung des Privat-Servers, Verbot von Turtle WoW 2.0 (dem Remaster auf Basis der Unreal Engine), sowie das Verbot von Spenden und Nachfolgern erwirkt.

Dies bestätigen die Entwickler nun auch in ihrer Ankündigung im Forum, bei der sie das Ende ihres Betriebs ankündigen und die Punkte, die von Blizzard gefordert wurden, umsetzten. Die Website, das Forum sowie Social Media bleiben noch bis zum 16. Oktober laufen.

Mit der Einstellung ist auch der Weg für Blizzard frei, eine eigene große Classic-Plus-Variante zu schaffen. Damit könnte man bei der Blizzcom im September rechnen und könnte ein großer Höhepunkt für WoW werden. Wieso Classic-Plus der nächste logische Schritt für die Blizzard ist, erklärt MeinMMO-Experte Karsten Scholz hier:

Ein Ende ist immer auch eine Chance

Was hält MeinMMO-Autor Cedric Holmeier vom Ende von Turtle WoW? Ich bin ehrlicherweise nicht der riesige WoW-Nerd wie unser Hausdämon Cortyn oder das wandelnde Lexikon Karsten Scholz. Aber ich erkenne echten Ehrgeiz und krasses Talent, wenn ich es sehe. Und genau das beweisen die Entwickler von Turtle WoW.

Dass Blizzard nun die rechtliche Abrissbirne geschwungen hat und im Vergleich sogar direkte „Nachfolger“ verbietet, ist auf den ersten Blick bitter. Aber schauen wir auf die Fakten: Die Entwickler haben aus einem simplen P-Server ein inoffizielles WoW 2.0 gebastelt, das von Fans so massiv finanziert wurde, dass ein ganzes Team davon leben konnte. Wer mit Blizzards Anwälten im Nacken ein inoffizielles WoW 2.0 aufbaut, der hat das Zeug zu viel mehr.

Klar, viele Hardcore-WoW-Fans werden jetzt zähneknirschend auf Blizzards offizielles Classic-Plus warten. Aber ganz ehrlich: Wenn aktuell irgendwer ein Kickstarter-Funding für ein komplett neues MMORPG durch die Decke jagen kann, dann dieses Team. Sie haben eine treue Fanbase, ein funktionierendes Team, und den ultimativen Vertrauensvorschuss einer Spielerschaft, die zudem nicht gerade Happy mit Blizzards Maßnahmen sind.

Aus genau diesem Grund sage ich: Auf geht’s, Turtle WoW! Seht das Aus als Befreiungsschlag und baut das MMORPG, das Blizzards alten Schinken endlich ablöst! Lasst Blizzards IP in Ruhe, vergesst die ständige Angst vor den Anwälten und baut uns ein ganz eigenes, richtig gutes MMORPG. Ich wäre der erste Unterstützer.

Mit dem Ende von Turtle WoW hat Blizzard zwar nicht vor Gericht gewonnen, der Vergleich erfüllt jedoch genau den Zweck, Classic-Plus einzig und allein von Blizzard selbst anbieten zu lassen. Auch für die Vorlage von Sauercrowd wäre das eine Möglichkeit: Hunderte Streamer wollten gemeinsam WoW auf Twitch spielen, doch das Projekt scheitert an TBC