Die beliebteste Rabatt-Aktion bei MediaMarkt kehrt endlich zurück: Diese Sachen werden bald richtig günstig

Niemand zahlt gern Steuern, erst recht nicht auf coole Tech-Gadgets! Das weiß auch MediaMarkt und deswegen gibt’s ab dem 3. Juni 2026 wieder die Aktion „Mehrwertsteuer geschenkt!“. Wenn ihr schon länger auf eine neue Konsole, einen flotten OLED-TV für euer Setup oder gescheites PC-Zubehör spitzelt, ist das jetzt die optimale Gelegenheit, um richtig zu sparen.

Hier geht's zur Aktion bei MediaMarkt

Zum Deal

Wir zeigen euch hier die lohnenswertesten Deals für Gamer und Technik-Fans. Aber Vorsicht: Bei dieser Aktion heißt es traditionell, schnell sein, denn die besten Schnäppchen sind oft ruckzuck vergriffen!

So funktioniert der Rabatt genau (Vorsicht, Mathe!)

Viele denken sich bei dieser Aktion: „Super, 19 % Rabatt auf alles!“. Ganz so ist es rechnerisch aber nicht, wir wollen da ganz ehrlich zu euch sein. MediaMarkt erlässt euch den Anteil der Mehrwertsteuer am Bruttopreis. Das entspricht einem effektiven Preisnachlass von knapp 15,97 % auf den regulären Kaufpreis.

Das klingt auf den ersten Blick vielleicht minimal weniger, sorgt aber bei teurer Hardware für euer Setup immer noch für richtig saftige Rabatte an der Kasse!

Das Beste daran: Ihr müsst keine kryptischen Gutscheincodes sammeln oder eintippen. Der Rabatt wird euch ab dem 3. Juni 2026 ganz automatisch im Warenkorb abgezogen.

Was ihr zur Aktion wissen müsst auf einen Blick

Aktionszeitraum: Der Startschuss fällt am 03. Juni 2026 (online für App-User geht es schon ab 6 Uhr morgens los). Das Ganze läuft dann bis zum 08. Juni 2026 .

Der Startschuss fällt am (online für App-User geht es schon ab 6 Uhr morgens los). Das Ganze läuft dann bis zum . Ausnahmen: Wie immer bei solchen Mega-Events gibt es ein paar Ausnahmen, die nicht mitspielen. Seht also besser genau hin, bevor ihr eine Überraschung an der Kasse erlebt.

Die PlayStation 5 ist nach wie vor heiß begehrt, vor allem, wenn sie im Preis reduziert ist!

Diese Angebote knallen am krassesten!

Hier sind unsere Hardware-Favoriten, die ihr euch jetzt schon mal auf den Merkzettel packen solltet. Sobald MediaMarkt hier die Steuer streichen sollte, müsst ihr nur noch zuschlagen, bevor die Lager leergefegt sind!

All diese Schnäppchen locken zur großen Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion bei MediaMarkt. Schaut also schnell rein und sichert euch die begehrtesten Sonderangebote!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.