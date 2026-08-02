Gerade erst erschienen und schon reduziert: Ubisofts neuester Spiele-Hit ist als Disc-Version für PS5 jetzt günstiger

Dieses Remake eines gefeierten Open-World-Abenteuers von Ubisoft könnt ihr euch im Angebot für PS5 jetzt als Disc-Version günstiger holen.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Jetzt zum Angebot

Assassin’s Creed Black Flag Resynced kam zwar erst im Juli auf den Markt, doch im Angebot bei Amazon gibt es die Launch-Edition für PlayStation 5 gerade um 18 Prozent reduziert im Angebot. Günstiger gab es das Remake des Spiele-Hits von Ubisoft bisher noch nicht. Wie lange das Angebot gilt, ist allerdings nicht bekannt.

In der Launch-Edition für PS5 sind neben dem Hauptspiel auf Disc auch ein Artbook und ein Weltkarten-Poster sowie ein Vorbestellerbonus namens “Blackbeards Blutrotes Paket” mit Waffen und Outfit dabei. Die PC- und die Xbox-Version des Spiels kosten unterdessen derzeit noch den vollen Preis bei Amazon.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced lässt euch wie das Original aus dem Jahr 2013 in die Rolle von Edward Kenway schlüpfen und zu einem gefürchteten Piratenkapitän in einer offenen Karibik-Welt werden. Die Neuauflage verspricht erweiterte Inhalte und mehr Spieltiefe, inklusive verbesserter Grafik und Sound in modernem Gewand.

Video starten Assassin’s Creed Black Flag ist zurück, zeigt Resynced im Trailer

Zudem hat Ubisoft das Kampfsystem überarbeitet und will flüssigere Parkour-Bewegungen sowie optimierte Stealth-Mechaniken für ein dynamischeres und intuitiveres Spielerlebnis bieten. Dazu gibt es zusätzliche Story-Elemente, neue Charaktere, Crew-Offiziere sowie Fotomodus, Shantys und Haustiere. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen sehr gut an, wobei es gegenwärtig auch der Bestseller in der Kategorie Spiele für PlayStation 5 ist, sogar vor GTA 6. Im Test bei den Kollegen von GamePro gab es mit 88 Prozent ebenfalls eine starke Testwertung für das Remake.

Resynced ist ein würdiges AC Black Flag Remake, das auch für Fans des Originals ordentlich was zu bieten hat. GamePro

Pro tolles Remake für Fans und Neulinge

wunderschöne Optik und Welt

sinnvoll entschlackte und modernisierte Open World

starke Story-Ergänzungen und Zusatzcontent

spaßige und fordernde Schiffskämpfe Contra an Land noch einfacher als das Original

unausgewogene Wirtschaft

ein paar Altlasten bleiben (z.B. hakeliger Parkour)

Weitere Angebote: Huawei-Smartwatch, gamescom, LEGO Game Boy und 3 für 49

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine elegante Smartwatch von Huawei mit sehr langer Akkulaufzeit sowie Tickets für die kommende Spielemesse gamescom. Außerdem gibt es ein Game-Boy-Modell von LEGO für Retro-Fans günstiger und eine 3-für-49-Aktion, bei der ihr drei Spiele für PlayStation, Xbox und Switch zum Festpreis von 49 Euro bekommt.

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