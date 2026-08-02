Das neue Action-RPG der Pokémon-Macher wurde geleakt, aber die illegalen Gamer können euch eine Angst nehmen, die jeder Pokémon-Fan kennt

Raubkopierer spielen bereits Beast of Reincarnation, das neue Spiel von den Pokémon-Entwicklern. Der Preload auf Steam könnte eine Rolle spielen.

Was ist das für ein Spiel? Das neuste Spiel der Pokémon-Macher beim Entwicklerstudio GAME FREAK heißt „Beast of Reincarnation“ und erscheint am 4. August 2026 auf Steam, der PS5 und XBOX Series X|S.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-RPG, das im Jahr 4026 in einem postapokalyptischen Japan spielt, in dem eine junge Frau namens Emma gemeinsam mit ihrem Hund Kuu gegen wilde Kreaturen und bösartige Roboter kämpft, um die Menschheit zu retten.

Video starten Game Freak zeigt im neuen Trailer zu Beast of Reincarnation, was ihr neues Spiel alles kann Autoplay

Beast of Reincarnation noch vor dem Release vollständig spielbar

Was ist das für ein Leak? Wenige Tage vor dem offiziellen Release von Beast of Reincarnation wurde das vollständige Spiel online geleakt. Es sollen verschiedene Raubkopien des Spiels im Umlauf sein. Es wird vermutet, dass diese mit dem Start des Preloads auf Steam zusammenhängen. Dieser ist seit dem 30. Juli verfügbar.

Die Spieler, die Beast of Reincarnation jetzt bereits unrechtmäßig besitzen und spielen, teilten in den verschiedenen Foren – die wir hier bewusst nicht namentlich nennen – Screenshots und erste Eindrücke zu dem Action-RPG.

Diese Angst nehmen euch die illegalen Gamer: Ein großes Gesprächsthema unter den Raubkopierern war die Performance des Spiels. Diese sei durchaus solide. Ein User erreicht mit seinem PC rund um eine 5070Ti auf maximalen Einstellungen in 1440p etwa 120 FPS. Ein anderer schafft auf nativen Settings über 80 FPS in 1440p mit einer 3070. Manche sollen es sogar auf Handheld-Geräten mit über 30 FPS spielen können.

Die Performance ist bei den Pokémon-Spielen von GAME FREAK seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. Weder die Grafik noch die erreichten FPS sind für viele Gamer zeitgemäß. Man erinnere sich etwa an die „3-FPS-Windmühle“ in Pokémon Karmesin und Purpur (vgl.TikTok).

Langjährige Pokémon-Fans, die befürchtet haben, Beast of Reincarnation könnte eine furchtbare Performance haben, dürfen also aufatmen.

Werdet ihr euch Beast of Reincarnation zum Release anschauen oder ist das Game eher nichts für euch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Bereits im Juli 2026 konnten einige Tester Beast of Reincarnation für rund 90 Minuten anspielen und ihre Eindrücke online teilen. Mehr dazu könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: Neues Action-RPG der Pokémon-Macher spielt sich wie Mix aus Sekiro und Monster Hunter: „Jede Kreatur ist Bisasam“