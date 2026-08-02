Clair Obscur: Expedition 33 hat sich ein paar Tricks von Attack on Titan abgeschaut

Expediton 33 wäre ohne Anime kaum vorzustellen. Denn daraus haben die Entwickler eine Menge Inspiration gezogen.

Wenn irgendein neues Kunstwerk erschaffen wird, wie ein Videospiel, dann entsteht das nicht im luftleeren Raum. Die Entwickler ziehen Inspiration aus anderen Medien, schauen sich genau an, was gut funktioniert hat und versuchen das dann für das eigene Projekt umzusetzen. Eine Menge dazu ist bereits zu Clair Obscur: Expedition 33 bekannt – gerade alte JRPG-Klassiker.

Doch das Ausnahme-RPG hat sich auch von Anime inspirieren lassen.

Video starten Clair Obscur: Expedition 33 hinterlässt bei den Spielern eine Leere Autoplay

Attack on Titan war Inspiration – und nicht nur die Titanen

Welcher Anime ist gemeint? Die Rede ist von Attack on Titan, einem der wohl einflussreichsten Anime der letzten Jahre. Er bestach durch eine erwachsene Geschichte mit tollen Charakteren und einem ganz eigenen Art-Style.

Der CEO von Sandfall Interactive, Guillaume Broche, sagte dazu im Interview mit Gamesradar:

Einer der Anime, die mich für die Story von Expedition 33 inspiriert haben, war Attack on Titan.

Eine Parallele, die man vermutlich sofort erkennt. Immerhin ist die „Paintress“ auf den ersten Blick auch ein riesiger Titan, die zwar am anderen Ende der Welt mit der Vernichtung droht, aber doch immer irgendwie präsent.

Mir gefiel die Idee einer Gruppe Helden sehr, die zusammen kämpfen und ich mochte im Speziellen die Unformen. Wenn du irgendeinen Charakter aus Attack on Titan siehst, dann weißt du sofort, dass es ein Charakter aus Attack on Titan ist – wegen der Uniform. Das ist etwas, das ich wirklich in Expedition 33 übernehmen wollte. Das Spiel sollte nur anhand der Uniformen erkennbar sein.

Etwas, das offenbar gelungen ist. Spätestens nach der Intro-Sequenz, in der Gustave seine Uniform vor der ersten Gommage des Spiels anzieht, ist das Design wohl in das kollektive Gedächtnis aller Fans eingebrannt.

Broche mochte Attack on Titan so sehr, dass er es auch noch ein weiteres Mal schaut, denn er ist der Ansicht, dass es „wirklich ein absolutes Meisterwerk“ für ihn sei.

Aus welchen Anime hat man sich noch Inspiration geholt? Neben Attack on Titan war auch einer der „Big 3“ als Ideengeber zuständig, nämlich der Action-Anime Bleach, der zwischen den Jahren 2004 und 2012 ausgestrahlt wurde (auch wenn es inzwischen mit „1000 Years Blood War“ neue Staffeln gibt).

Alan Reynaud, der Lead Character und Concept Artist, sagte zu Bleach nämlich:

Ich muss Bleach erwähnen, denn die Charakter-Designs der Serie sind spektakulär. Eines der Dinge, von denen wir uns inspiriert haben, waren die Designs, die super simpel waren, aber zugleich einen hohen Wiedererkennungswert hatten. Wir wollten so etwas in der Art machen, mit einem „Rule of Cool“-Ansatz. Ich würde sagen, das war schon eine große Inspiration für die Charakter-Erschaffung.

Selbst wenn man mit japanischen Serien bisher wenig anfangen kann, können Anime sich doch zu einem neuen Hobby entwickeln, das nicht nur unterhält, sondern auch Inspiration bieten kann. Wenn ihr bisher noch skeptisch gegenüber Anime seid, dann schaut euch doch diese 5 Serien an, die aus Zweiflern echte Fans machen.