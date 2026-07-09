Das seltenste Item in Expedition 33 haben weniger als 6 % der Spieler

Ihr denkt, ihr habt Clair Obscur: Expedition 33 durchgespielt? Es gibt eine Waffe, die habt ihr mit ziemlicher Sicherheit übersehen.

Clair Obscur: Expedition 33 ist inzwischen seit über einem Jahr veröffentlicht und die allermeisten Rätsel und Geheimnisse sind entzaubert. Dennoch gibt es eine Handvoll Belohnungen um Spiel, die nur von einem Bruchteil der Community verdient und eingesammelt wurde. Das Highlight darunter ist eine Waffe, die so typisch für das Spiel ist, dass man eigentlich gar nicht ohne sie bestehen kann.

Woher stammen die Daten? Die Daten stammen von der Seite Game-Checklist, die mehr als 4.000 Accounts ausgewertet haben, die ihren Fortschritt wiederum genau getrackt haben. Die Liste ist damit zwar nicht vollkommen repräsentativ für alle „Normalspieler“, doch gibt einen guten Anhaltspunkt, welche Gegenstände besonders selten sind.

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Ein Baguette, das den eigenen Charakter erledigt

Welcher Gegenstand ist der seltenste? Das seltenste Item, das bereits von Anfang an im Spiel war, wurde nur von 6 % der Accounts ergattert. Es handelt sich dabei um die Waffe „Baguette“ und der Name ist hier Programm. Denn Gustave und Verso können mit einem französischem Baguette in die Schlacht ziehen, um den Feinden das Chroma aus dem Leib zu prügeln – aber auch andere Charaktere können das Baguette erlangen.

Wie kommt man an die Baguette-Waffe? Um die Baguette-Waffe zu erhalten, muss man gegen die eigene Intution handeln und schon zum Start des Spiels eine besondere Entscheidung treffen. Denn bei der Abschiedsfeier in Lumiere kann man sich 3 Abzeichen verdienen und diese bei 3 Händlern für Belohnungen eintauschen.

Wer die Baguette-Waffe will, muss aber mindestens eines der Abzeichen aufheben – und das für die Dauer des ganzen Spiels. Erst beim Neustart des Spiels, also einem „New Game+“ kann man die Waffe dann ergattern.

Nachdem man auf Sophie getroffen ist, kann man zur Bäckerei herübergehen und vom Tisch das Baguette aufsammeln, um es künftig als Waffe zu verwenden. Wechselt mit den Charakteren durch, um mehrere davon zu erhalten, bis eure Abzeichen vom Fest aufgebraucht sind.

Nachdem ihr auf Sophie trefft, könnt ihr die Waffe einsammeln – aber nur im New Game+, wenn ihr noch Abzeichen habt.

Was macht die Waffe besonders? Neben der reinen Optik dieser doch eher ungewöhnlichen Waffe sind auch die Effekte nett. Denn die Waffe eignet sich hervorragend, um verschiedene Pictos auszulösen, die beim Tod des eigenen Charakters ihre Wirkung entfalten.

Level 4: Der Charakter tötet sich selbst zum Start des Kampfes („Auto Death“).

Level 10: Beim ersten Tod im Kampf wird der Charakter mit 100 % Leben wiederbelebt („Second Chance“).

Level 20: Der Charakter darf zu Beginn des Kampfes als erstes agieren („First Strike“).

Habt ihr euch die Baguette-Waffe geholt? Oder seid ihr gar nicht bis in das New Game+ vorgedrungen?

Gibt es noch seltenere Items? Ja. Aus den Daten geht hervor, dass es eine ganze Reihe von Belohnungen gibt, die von noch weniger Spielerinnen und Spielern ergattert wurden. Dabei handelt es sich allerdings primär um Gegenstände, die durch kostenlose Updates wie dem „Thank You“-Update ins Spiel gekommen sind.

Das umfasst etwa Items wie die Jubiläums-Frisur für Gustave, die bisher nur von 2,5 % der Accounts gesammelt wurde. Da man diese allerdings erst seit dem Update im April und auch nur während Akt 1 des Spiels erhalten kann, ist der Vergleich hier nicht ganz fair.

Die Entwickler von Clair Obscur haben sich inzwischen übrigens ihrem nächsten Projekt zugewandt. Woran genau sie arbeiten, das wollen sie zwar noch nicht verraten, allerdings hat man bereits klargestellt, dass das einigen womöglich nicht gefallen könnte.