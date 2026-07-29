Expedition 33 hat sich eine Sache von Attack on Titan abgeguckt: „Das ist etwas, das ich dringend haben wollte“

Der Director von Clair Obscure: Expedition 33, Guillaume Broche, ist ein riesiger Fan von Attack on Titan. Er mag den Anime so sehr, dass er sich dafür sogar für das eigene Rollenspiel hat inspirieren lassen.

Was hat er abgeguckt? Auf einem Event in Japan sprach das Entwickler-Team von Sandfall Interactive über sein Rollenspiel, das im letzten Jahr zum Game of the Year gekürt wurde. Dabei gibt der CEO und Creative Director Guillaume Broche zu, dass man sich eine Sache bei dem Anime Attack on Titan abgeguckt habe.

Ich glaube, einer der Animes, die mich für die Geschichte von „Expedition 33“ inspiriert haben, war „Attack on Titan“. Mir gefällt die Idee einer Gruppe von Helden, die gemeinsam kämpfen, sehr gut, und besonders liebe ich die Uniformen. Wenn man eine Figur aus „Attack on Titan“ sieht, erkennt man sie aufgrund der Uniform sofort als Figur aus „Attack on Titan“. Das wollte ich unbedingt in „Expedition 33“ einbringen, damit das Spiel allein schon an den Uniformen wiedererkennbar ist.

Und das sieht man auch bei Expedition 33. Hier tragen die Hauptcharaktere alle eine schwarze Uniform, die von der Expedition gestellt wird. Sie sind wahrlich ein Wiedererkennungswert für das Spiel – auch, wenn die ikonischen Outfits mit dem Baguette ebenfalls mit dem Spiel assoziiert werden.

Eine weitere Inspiration soll laut Leading Character und Concept Artist Alan Reynaud der Anime Bleach gewesen sein. Er habe sich bei Bleach für die Charakterdesigns inspirieren lassen.

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Chef ist ein totaler Fan von Attack on Titan

Was verbindet den Director mit Attack on Titan? Broche führt sogar weiter aus, dass er im Augenblick gerade Attack on Titan wieder schauen würde. Er habe den Anime schon seit sechs Jahren nicht mehr geguckt und sei aktuell in Staffel 4. Das ist die letzte und finale Staffel des Animes.

Laut eigener Aussage sei er sogar fast am Ende und der Anime sei einfach ein absolutes Meisterwerk für ihn.

Daneben gibt er im Interview auch zu, großer Fan der Ghibli-Animes zu sein. Sie seien ein großer Teil seiner Kindheit gewesen, vor allem Chihiros Reise ins Zauberland. Er habe den Film bereits 50 Mal gesehen und der Film sei ebenfalls ein Meisterwerk.

Der Director befindet sich gerade beim Finale des Animes Attack on Titan, doch das ist bei Fans sehr umstritten. Selbst der Macher gibt zu, dass er damit gar nicht zufrieden sei: Das Ende von Attack on Titan ist umstritten, selbst der Autor gibt jetzt zu: „Es ist unaufrichtig“