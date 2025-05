Clair Obscur: Expedition 33 ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das durch Echtzeit-Elemente eine besondere Note erhält. Ihr übernehmt die Führung der „Expedition 33“, mit dem Ziel, eine rätselhafte Malerin aufzuhalten. Diese malt jährlich eine Zahl auf einen

Monolithen, was dazu führt, dass alle Menschen dieses Alters sich in Blütenblätter auflösen. In einer Welt, die von der französischen Belle Époque inspiriert ist, begebt ihr euch auf eine emotionale Reise und stellt euch surrealen Feinden entgegen. Das Kampfsystem zeichnet sich durch Echtzeit-Aktionen wie Ausweichen, Parieren und das präzise Anvisieren von Schwachstellen aus, was die rundenbasierten Auseinandersetzungen lebendiger gestaltet. Das Spiel ist am 24. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erschienen.