Sprecher aus Clair Obscur fühlte sich wie ein Betrüger, gleicht es jetzt endlich aus

Einer der Sprecher aus dem Spiel Clair Obscur: Expedition 33 hat endlich das Rollenspiel gezockt, nachdem er falsche Annahmen darüber hatte.

Wer fühlt sich warum wie ein Betrüger? Der Sprecher von Gustave aus Expedition 33 ist der Schauspieler Charlie Cox. Viele von euch kennen ihn bestimmt aus der Marvel-Serie Daredevil.

In Clair Obscur legte er eine tolle sprecherische Leistung für den Charakter hin, für die er nur 4 Stunden gebraucht haben soll. Deswegen meinte der Schauspieler einmal in einem Interview, fühle er sich wie ein Betrüger .

Vor allem, weil er auch kein Gamer sei und das Spiel gar nicht gespielt habe. Das hat auch dazu geführt, dass er lange Zeit dachte, er würde den Endboss in Clair Obscur vertont haben. Was ihn vom Zocken abhielt, war hauptsächlich übrigens, dass er keine Konsole besitzt.

Doch jetzt wagte sich Charlie Cox endlich nicht nur als Sprecher, sondern auch als Gamer an das Spiel heran, zumindest ein bisschen.

Video starten Clair Obscur: Expedition 33 hinterlässt bei den Spielern eine Leere Autoplay

Charlie Cox ist nicht wirklich gut in Clair Obscur

In einem Interview mit GamesRader+ sprach Charlie Cox über seine kürzliche Erfahrung mit Clair Obscur. Er habe schon ein bisschen gespielt, sei in den ersten Sektionen herumgelaufen und habe festgestellt, dass er nicht wirklich gut darin ist .

Vielleicht liegt das unter anderem daran, dass die letzten Gaming-Erfahrungen fast 30 Jahre zurückliegen. Der Schauspieler zählt in dem Interview unter anderem FIFA 98 und Goldeneye 007 auf. Das sind offensichtlich ganz andere Videospiel-Arten als das, was Clair Obscur ist. Charlie Cox selbst beschreibt das Spiel als einen Film, an dem man selbst teilnimmt .

Dazu, dass Charlie Cox im Prinzip sich selbst in dem RPG spielt, meinte er: „Es fühlte sich nicht wirklich wie ich an … Ich habe es nicht wirklich als mich selbst gesehen, sondern als Gustave.“

Das Spiel Clair Obscur: Expedition 33 war ein voller Erfolg für das noch neue Entwicklerstudio Sandfall Interactive. Grund dafür ist unter anderem die packende und emotionale Story. Die soll auch in einen Film gepackt werden: Clair Obscur Expedition 33 bekommt einen Film – Alles, was wir bereits wissen