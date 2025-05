Wenn ihr in Clair Obscur Expedition 33 aus Verso das Beste rausholen wollt, schaut euch diese beiden Builds an, um aus allen Feinden kurzen Prozess zu machen.

Verso tritt erst mit dem Beginn von Akt 2 der Gruppe bei und rüttelt diese ordentlich auf. Er hat auf die gleichen Waffen Zugriff wie Gustave, sein Spielstil unterscheidet sich aber deutlich von ihm. Wir verraten, wie ihr das Beste aus Verso herausholt – sowohl direkt nach seinem Gruppenbeitritt als auch im harten Endgame von Clair Obscur: Expedition 33. Mit unseren beiden Builds solltet ihr zu jedem Zeitpunkt vorbereitet sein.

Verso schließt sich der Gruppe spät an, will aber auch die Malerin stürzen.

Verso im Early Game

Verso tritt der Gruppe erst spät bei, daher ist der Begriff „Early Game“ hier nicht ganz passend. Wir beziehen uns damit auf den Zeitpunkt des Beitritts zur Gruppe, also zu Beginn von Akt 2. Der hier gezeigte Build sollte euch bis zum Monolithen gute Dienste erweisen.

Waffe: Gaulteram

Gaulteram ist für den Einstieg mit Verso eine gute Wahl. Die Waffe hilft ihm dabei, recht schnell den Perfektion-Rang zu steigern und dabei nur wenig Perfektion zu verlieren. Denn der Level-4-Bonus sorgt dafür, dass man bei einem Treffer nur einen Punkt Perfektion anstelle eines ganzen Ranges verliert.

Attribute

Die Waffe skaliert stark mit Beweglichkeit. Daher solltet ihr den Großteil der Punkte in Beweglichkeit investieren und den Rest in Glück, um seine kritische Trefferchance weiter zu steigern. Die hohe Beweglichkeit hilft dabei, dass Verso mehrfach agieren darf und so seine Perfektion rasch in die Höhe treibt.

Fähigkeiten

Sturmangriff (Quick Strike)

Lichthalter (Light Holder)

Null-Attacke (Assault Zero)

Paradigmenwechsel (Paradigm Shift)

Kecker Stoß (Defiant Strike)

Perfekte Erholung (Perfect Recovery)

Gewählte Pictos

Die folgenden Pictos und Lumina sind lediglich eine Empfehlung. Verso kann auch mit anderen Lumina gut funktionieren, doch für den Start eignen sie sich wunderbar.

Heilsames Meucheln (Sweet Kill): Wenn ihr einen Feind tötet, regeneriert ihr 50 % euer maximalen HP.

Erstschlag (First Strike): Ihr spielt immer zuerst.

Kritisch Brennend (Critical Burn): Eure kritische Trefferchance ist gegen brennende Ziele um 25 % erhöht.

Todesenergie II (Dead Energy II): Wenn ihr einen Feind tötet, erhaltet ihr +3 AP.

Breacher (Breaker): Euer Bruchschaden ist um 25 % erhöht.

Heilendes Parieren (Healing Parry): Parieren stellt 3 % eurer maximalen Lebenspunkte wieder her.

Kampf-Guide

Verso profitiert davon, wenn ihr ihn möglichst schnell durch die Ränge aufsteigen lasst, damit er den S-Rang erreicht und den maximalen Schadenbonus erhält. Daher beginnt ihr mit Sturmangriff, was euch sofort auf Rang B befördern sollte. Anschließend sollte Null-Attacke helfen, bereits auf Rang A vorzupreschen und eine Benutzung von Lichthalter befördert euch letztlich auf den S-Rang. Hier könnt ihr variieren, je nachdem, was ihr gerade benötigt. Für maximalen Schaden benutzt ihr den Kecker Stoß, wenn euch die AP oder HP ausgehen, dann webt Paradigmenwechsel oder Perfekte Erholung mit ein.

Verso im Endgame – Endlose Markierungen mit Dauerfeuer

Im Endgame stehen deutlich mehr Lumina-Punkte und bessere Waffen zur Verfügung. Mit diesem Build wird Verso zu einem richtigen „Power House“, der selbst aus den größten Feinden ganz schnell Schaschlik macht.

Waffe: Simoso

Simoso ist die Waffe, die ihr von einem der härtesten Bosse im Spiel bekommt – nämlich Simon. An der Waffe führt allerdings nahezu nichts vorbei, denn sie hat eine ungeheuer gute Skalierung und mächtige passive Boni. So fügt Simoso bei der Verwendung von Fähigkeiten zusätzlichen Licht-Schaden zu, belegt Gegner zu 20 % mit Brennen bei einem Treffer mit Licht-Schaden. Außerdem kann Verso nicht sterben, wenn seine Perfektion mindestens „A“ beträgt.

Attribute

Aufgrund der Waffenskalierung wollt ihr jeweils 99 Punkte in Beweglichkeit und Vitalität stecken. Habt ihr dann noch Punkte übrig, steckt den Rest in Stärke, um noch ein bisschen mehr Schaden aus Verso rauszukitzeln.

Fähigkeiten

Überladen (Overload)

Nachschlag (Follow Up)

Strahlendes Schlitzen (Radiant Slash)

Gewählte Pictos

Die folgenden Picto und Lumina sind nahezu alle notwendig. Grundsätzlich wollt ihr alle Lumina ausrüsten, die den Schaden erhöhen und von Markierung profitieren oder eine Markierung erneuern können.

Gemalte Kraft (Painted Power): Ihr könnt mehr als 9.999 Schaden verursachen.

Schummler (Cheater): Ihr spielt immer 2x in Folge.

Lodernder Bruch (Fueling Break): Wenn ihr ein Ziel brecht, verdoppelt ihr die Brennen-Stapel auf dem Feind.

Hartnäckige Markierung (Stay Marked): 50 % Chance, bei einem Angriff auf ein markiertes Ziel eine neue Markierung auszulösen.

Markierende Schüsse (Marking Shots): Eure Schüsse haben eine Chance von 20 %, das Ziel zu markieren.

Schwelle des Todes (At Death’s Door): Ihr verursacht 50 % mehr Schaden, solange ihr weniger als 10 % Leben habt.

Gesteigertes Zielen (Augmented Aim): Schüsse verursachen 50 % mehr Schaden.

Brennende Schüsse (Burning Shots): Schüsse haben eine 20 % Chance, Brennen auf dem Ziel zu verursachen.

Brennende Markierung (Burning Mark): Verursacht Brennen auf dem Ziel, wenn ihr ein markiertes Ziel trefft.

Glaskanone (Glass Canon): Verursacht 25 % mehr Schaden, aber erleidet auch 25 % mehr Schaden.

Roulette (Roulette): Ihr habt eine 50 % Chance, dass ihr entweder 50 % oder 200 % Schaden verursacht.

Makellos (Immaculate): Ihr verursacht 30 % mehr Schaden, bis ihr einen Treffer einsteckt.

Belebendes Brennend (Energising Burn): +1 AP, wenn ihr Brennend verursachtn. Einmal pro Zug.

Meister der Energie (Energy Master): Wenn ihr AP erhaltet, erhaltet ihr zusätzlich +1 AP.

Kampf-Guide

Die Kämpfe verlaufen relativ simpel. In Versos erstem Zug benutzt ihr einige Schüsse, bis ihr auf 6 AP gefallen seid. Dann benutzt ihr die Fähigkeit Überladen, um die Lebenspunkte von Verso auf 1 zu reduzieren und seine AP für den nächsten Zug aufzufüllen. Dank Schummler spielt ihr sofort noch einmal und könnt nun eure massiv verstärkten Schüsse auf die Feinde entladen. Sobald ihr mit Verso den S-Rang erreicht und noch 2 AP übrig habt, könnt ihr Nachschlag verwenden, um extrem hohen Schaden zu verursachen – in Abhängigkeit davon, wie oft ihr in diesem Zug bereits geschossen habt.

Zusätzlich solltet ihr Maelle verwenden und mit ihr die Fähigkeit Offensiv-Wechsel benutzen, um das Ziel mehr Wehrlos zu belegen und den erlittenen Schaden des Ziels noch weiter zu erhöhen. Am besten funktioniert das, wenn Maelle vor Verso angreifen darf.

Als letztes Mitglied verwendet ihr Sciel mit der Fähigkeit Schicksalszorn. Damit erhöht sie den Schaden, den Verso in seinem nächsten Zug verursacht um 100 % – was für absurde Schadenszahlen sorgt. Mit Eingriff könnt ihr im Anschluss Verso direkt in den nächsten Zug zwingen.

Verso profitiert sehr davon, wenn die anderen Gruppenmitglieder seinen Angriff unterstützen und ihn mit Buffs oder Feinde mit Debuffs belegen. Auch andere Charaktere in Expedition 33 haben extrem starke Synergien und können absurd hohe Kombos ausführen – wie etwa Sciel, wenn man den richtigen Build spielt.