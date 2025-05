Expedition 33: Sciel Build – Die stärksten Kombos

Am 20. Juni 2025 soll BitCraft Online auf Steam in den Early Access starten. Hier seht ihr den neuen Gameplay-Trailer.

Sciel funktioniert als Solo-Kämpferin, kann sich aber auch ausgezeichnet in eine Gruppe einfügen. Wenn ihr noch eine zweite Power-Frau mit jeder Menge Wumms haben wollt, dann solltet ihr darüber nachdenken, Lune in eure Gruppe aufzunehmen ,denn mit dem Lune-Guide macht sie mehrere Millionen Schaden.

Wenn ihr nur noch einzelne Feinde aufräumen müsst – oder sie brechen wollt – benutzt Letzter Weg für extrem hohen Einzelzielschaden. Für einen mächtigen Finisher lohnt sich Unser Opfer. Aber Achtung! Das reduziert die Lebenspunkte der ganzen Gruppe auf 1. Dafür kann der Schaden in den Bereich mehrerer Millionen gehen. Wenn ihr nach dem Angriff noch Zeit habt, um mit einem anderen Charakter zu heilen, ist das also ein guter Deal.

In Kämpfen mit mehreren Feinden beginnt ihr mit Schlechtes Omen, um alle Feinde direkt mit 10 Weissagungen zu belegen, die ihr dann in eurem zweiten Zug mit einer Dunklen Welle auslösen könnt. Danach seid ihr im Zwielicht-Modus und könnt das Ganze wiederholen – nur noch stärker, da ihr dieses Mal satte 20 Weissagungen verteilt und den Schadens-Bonus vom Zwielicht auch noch mitnehmt.

Clair Obscur Expedition 33: Attribute im Guide – So verteilt ihr eure Punkte am besten

Im späteren Verlauf des Spiels ist es gefährlich, nur noch auf eine Kämpferin zu setzen. Daher bauen wir Sciel um, damit sie gut in einer Gruppe funktioniert und von den Vorteilen der anderen Mitglieder profitiert. Volle Wirkung entfaltet dieser Build daher auch erst in Akt 3, wenn ihr die ganze Spielwelt zur freien Erkundung habt.

Feinde solltet ihr rasch mit einer Markierung belegen, um von dieser dann im zweiten Zug zu profitieren. Die Fähigkeiten wählt ihr schlicht danach aus, ob ihr gegen einzelne Ziele oder eine Gruppe antretet. Wechselt immer zwischen Sonne- und Mond-Fähigkeiten, um Sciel in die mächtige Zwielicht-Haltung wechseln zu lassen, in der sie noch mehr Schaden verursacht.

Sciel ist extrem stark und kann im Grunde als Solo-Charakter gespielt werden. Daher solltet ihr entweder mit ihr direkt solo in die Schlacht ziehen oder sie als alleinigen Reserve-Charakter verwenden, wenn ihr diesen Build benutzt. Durch die gewählten Lumina hat sie so immer 100 % kritische Trefferchance und verursacht extrem viel Schaden.

In Clair Obscur: Expedition 33 ist die Begleiterin Sciel nicht nur für ihre flotten Sprüche bekannt, sondern auch, dass sie in Kampf extrem hilfreich sein kann. Aber Sciels Mechaniken können überfordernd sein, wenn man sie und ihre Möglichkeiten nicht vollständig durchblickt. Damit ihr mit Sciel immer auf der Gewinnerseite seid, zeigen wir euch hier zwei starke Builds, um mit ihr ordentlich Schaden zu machen und der Expedition zum Sieg zu verhelfen. Der erste Build ist für das Early Game, der zweite Build für das Endgame, wenn die härtesten Bosse anstehen.

