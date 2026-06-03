Albtraumhafte Mystery-Action für PS5 ist jetzt richtig günstig: Lasst euch diese Deluxe Edition mit 2 Spielen zum Tiefpreis nicht entgehen

Ihr steht auf düstere Detektivarbeit mit einer guten Portion Horror und übernatürlicher Action? Dann seid ihr bei diesem PS5-Angebot richtig.

Deluxe Edition um 47% reduziert

Jetzt zum Angebot

Mit Alan Wake 2 erschien 2023 eine lang erwartete Mystery-Action-Fortsetzung und die Deluxe Edition zusammen mit dem ersten Teil bekommt ihr für die PS5 bei Amazon gerade um satte 47 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Das Angebot gilt nur bis 8. Juni oder solange der Aktionsvorrat reicht.

So günstig gab es die Deluxe-Disc noch nicht, die neben dem Vorgänger-Remaster als Digital Edition noch mehr enthält. Dazu zählen der Erweiterungspass mit zusätzlichen Story-Inhalten, Waffen und kosmetische Gegenstände. Derweil kosten Xbox-Version und die nur bei Epic Games digital erhältliche PC-Version über 40 Euro.

Alan Wake 2 schickt euch zu anfangs auf Mordermittlung in eine Kleinstadt, entwickelt sich aber schnell zu einer Psycho-Horrorgeschichte voll intensiver Spannung und unerwarteter Wendungen. Mit zwei spielbaren Charakteren erlebt ihr hierbei wunderschöne und gleichzeitig entsetzliche Welten aus unterschiedlichen Perspektiven.

Mit begrenzten Ressourcen tretet ihr in nervenaufreibenden Kämpfen gegen mächtige übernatürliche Feinde an, wobei Im Kampf gegen die Dunkelheit vor allem Licht die ultimative Waffe ist – und eure Zuflucht, wenn Gegner drohen, euch zu überwältigen. Weitere Details zum Spielinhalt findet ihr auch bei Amazon.

Alan Wake 2 Deluxe Edition (PS5) für nur 26,59 Euro statt 49,99 Euro UVP bei Amazon

Im Test: So gut ist Alan Wake 2

In den Tests der Kollegen von GameStar und GamePro kam Alan Wake 2 mit einer jeweiligen Testwertung von 85 Prozent dabei ziemlich gut an. GameStar-Testerin Natalie Schermann titelte seinerzeit sogar, dass sie von diesem Spiel noch ihren Kindern erzählen werde.

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Demnach eignet es sich für euch, wenn ihr Fans des Vorgängers seid, euch Atmosphäre wichtiger als konstante Action ist und ihr auch mal gut mit Rätseln könnt. Weniger eignet es sich, wenn euch ständige Action und Kämpfe wichtig sind, atmosphärische Erkundungspassagen nicht reizen und ihr keine surreal verrückten Storys mögt.

Pro grafisch sehr hohes Niveau

fantastischer Soundtrack und Sound-Design

spaßige Umgebungsrätsel

teils famoses Leveldesign

rund 25 Stunden Spielzeit

fesselnde, non-lineare Mystery-Story

starker Survival-Horror Contra deutsche Synchro mit Problemen

auf Dauer etwas geringe Gegnervielfalt

Speichersystem nicht optimal

Action verbessert, aber klar größte Schwäche

Weitere Angebote: MediaMarkt-Mehrwertsteuer-Aktion, Amazon Prime Day und Sonos-Lautsprecher

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel die neueste Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt mit zahlreichen, teils stark reduzierten Preisen. Außerdem startet bald der nächste Amazon Prime Day, zu dem wir euch schon mal erste Informationen liefern. Darüber hinaus bekommt ihr aktuell Sonos’ neuen Einstiegslautsprecher ohne Mikrofone zum Tiefpreis.

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