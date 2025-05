Clair Obscur: Expedition 33 – Alle Infos zum New Game Plus

In Clair Obscur: Expedition 33 gibt es die Möglichkeit, nach dem ersten Spieldurchlauf einen zweiten im New Game+ zu starten. Bei diesem müsst ihr dann nicht komplett von 0 neu anfangen. Wie ihr ihn startet und was es zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Was ist ein New Game Plus? Als New Game+ (oder Plus) bezeichnet man einen erneuten Spieldurchlauf, nachdem man den ersten absolviert hat. Allerdings startet man dann, je nach Spiel, mit Errungenschaften und Items aus dem ersten Run oder Dinge ändern sich im Vergleich zum vorherigen Spielerlebnis.

Auch Clair Obscur: Expedition 33 bietet diese Option. Was ihr dazu wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Alles, was ihr zum New Game+ wissen müsst

New Game+ freischalten und starten

Wie schalte ich das New Game+ frei? Um einen Durchgang mit New Game Plus starten zu können, müsst ihr Akt 3 beendet haben. Habt ihr die Story also erstmalig beendet, könnt ihr im Folgenden einen zweiten Run mit NG+ starten.

Wie starte ich einen Run mit NG+? Dafür müsst ihr euren Spielstand laden, mit dem ihr die Story beendet habt. Geht dann zu einer Expeditionsflagge eurer Wahl und wählt dort den Punkt „New Game+“ am Ende der Liste aus.

Hier findet ihr den Menüpunkt

Was wird ins New Game+ übertragen und was nicht?

Dinge, die ihr mit in den neuen Durchlauf mitnehmt:

Charakterfortschritte inkl. Level, Attribute und Skillpunkte

alle Partymitglieder sind verfügbar, sobald der Prolog abgeschlossen wird (außer Esquie)

alle Waffen, Pictos und Farben aus eurem Inventar werden vom alten in den neuen Run übertragen

alle Chroma Elixiere und Lumina Upgrades

alle freigeschalteten Outfits und Frisuren

alle freigeschalteten Gradient-Attacken

Dinge, die nicht übernommen werden:

Fortschritte bei Nebenquests

gefundene Verlorene Gestrals

die Fähigkeit Paint Break

alle Beziehungslevel, ohne Einfluss auf bereits erhaltene Gradient-Attacken

Esquies Fähigkeiten

alle Quest-Items

alle Musikstücke

gesammelte Tagebucheinträge

Schnellreise von einer Flagge aus zum Kontinent muss neu freigeschaltet werden

Änderungen im New Game+ im Vergleich zum 1. Run

Im Kern spielt ihr im New Game+ das gleiche Spiel, allerdings mit einigen Anpassungen, insbesondere in der Schwierigkeit, die ihr beachten solltet:

Gegner sind viel schwieriger und haben deutlich mehr Leben und verursachen mächtigen Schaden.

Pictos und Waffen, die ihr von Gegnern, Händlern und der Umwelt erhalten könnt, werden durch Varianten mit höherem Level ausgetauscht.

Chroma-Katalysatoren werden ebenfalls mit Varianten höherer Level ausgetauscht. So könnt ihr früher im Spiel Grandiose Chroma-Katalysatoren erhalten (Waffenupgrades bis Level 32) und könnt exklusiv im NG+ Perfekte Chroma-Katalysatoren bekommen (Upgrades bis Level 99).

Ihr erhaltet deutlich mehr Chroma aus der Umgebung.

Ihr könnt eure Farben und Chroma Elixiere weiter steigern.

Ihr könnt Baguette-Waffen für 3 Festival-Tokens in Lumière kaufen – ihr findet sie in der Bäckerei.

Das solltet ihr vor eurem NG+ beachten

Da die Fortschritte eurer Charaktere im neuen Run größtenteils übernommen werden, ist es sinnvoll, sich vor Beginn eines deutlich schwereren Durchgangs gute Builds zuzulegen und die verschiedenen Charaktere, Waffen und Pictos auf ein für euch angenehmes Level-Niveau zu bringen. Sonst lauft ihr Gefahr, den Run zu starten und dort erstmal auf Probleme zu stoßen.

Ihr solltet den erhöhten Schwierigkeitsgrad also am besten nicht unterschätzen. Ebenso solltet ihr eure bereits erhaltenen Attributpunkte möglichst effizient verteilen. Wie ihr das am besten anstellt, lest ihr hier: Clair Obscur Expedition 33: Attribute im Guide – So verteilt ihr eure Punkte am besten

Neben einer tiefgreifenden Story bietet Clair Obscur: Expedition 33 auch verschiedene Enden. Zusätzlich ist die Story zum Teil gar nicht so leicht nachzuvollziehen und hinterlässt bei Spielern häufig Fragezeichen. Wir haben für euch das Ganze einmal aufgeschlüsselt und erklärt: Clair Obscur Expedition 33: Story erklärt – Alle Infos zur Handlung des Rollenspiels