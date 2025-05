Ein Angriff in Expedition 33 macht 2 Milliarden Schaden, tötet Super-Endboss 45-mal – Jetzt kommt der Nerf

Allerdings sollten alle, die noch nicht so weit sind, keine Sorgen haben. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, mit denen man in Expedition 33 ziemlich übermächtig sein kann, denn die Entwickler sagen auch:

Wann kommt der Nerf? Laut den Entwicklern soll ein kleiner Patch bereits morgen erscheinen, also am 09. Mai 2025. Wenn ihr bis dahin noch die Stendhal-Superkombo ausnutzen wollt, ist jetzt eure letzte Chance dafür gekommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit all diesen Buffs benutzt ihr nun Stendhal, danach Last Stand und danach im dritten Zug am Stück wieder Stendhal, für einen absolut verheerenden Angriff.

Was war das für eine Kombo? Gegen Ende des Spiels gibt es eine Kombo mit Maelle, die so stark ist, dass im Grunde jeder Gegner sofort stirbt, ohne auch nur ein einziges Mal agieren zu können. Die Kombo setzte dabei auf folgende Tricks:

Veteranen sind fies zu den neuen Ghulen in Fallout 76, schicken sie direkt zur Schwerstarbeit in die Erzminen

In Clair Obscur: Expedition 33 könnt ihr euch richtig austoben und viel experimentieren. Es gibt nahezu unendlich viele Möglichkeiten, mit denen man die eigene Helden-Truppe durch Pictos, Fähigkeiten und Kombos anpassen kann. Doch ein Angriff war so übermächtig, dass selbst der geheime Super-Endboss des Spiels mit nur einer Attacke 45-mal bezwungen werden kann. Zu stark, finden die Entwickler – und greifen jetzt ein.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to