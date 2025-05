Expedition 33: Der Endless Tower – Darum lohnt sich der Endgame-Inhalt

Einer der letzten großen Dungeons in Clair Obscur: Expedition 33 ist der Endless Tower. Wir verraten, ob er sich lohnt – und was ihr dort erledigen müsst.

Nachdem ihr in Clair Obscur: Expedition 33 die Fähigkeit erlangt habt, mit Esquie über die ganze Welt zu fliegen, schaltet ihr eine Menge neuer Gebiete frei. Manche davon haben nur einzelne Gegenstände, doch hinter anderen stecken richtig lange Dungeons und knackige Herausforderungen. Eine der anspruchsvollsten ist der „Endless Tower“.

Wo findet man den Turm? Den Turm könnt ihr ganz im Westen der Weltkarte entdecken. Auf der Karte sieht er wie ein großer, goldener Kreis mit einem „C“ darin aus. Ihr müsst ein kleines Stück aufwärts fliegen, um eine Landeposition zu finden. Nachdem ihr den Turm betreten habt, befindet ihr euch erst im Eingangsbereich. Lauft hier weiter nach „hinten“ in das Bild, um vom Eingangsbereich in den tatsächlichen Turm zu gelangen.

Der endlose Turm ist kaum zu übersehen.

Wann sollte man den Turm betreten? Grundsätzlich kann der Turm bereits ab Stufe 45+ betreten werden, sobald ihr Akt 2 abgeschlossen habt und Esquie gelernt hat zu fliegen. Einige Kämpfe erfordern aber sehr hohe Charakter-Werte, und ein Level von 80+ ist definitiv empfohlen.

Ihr könnt allerdings auch einfach „alle paar Level“ in den Turm zurückkehren und schauen, ob ihr für den jeweils aktuellsten Kampf gerüstet seid. Es ist nicht notwendig, den Turm in einem Rutsch abzuschließen und er eignet sich gut als „Zwischendurch“-Beschäftigung, wenn man nur ein paar schnelle Kämpfe erledigen will.

Wie immer in Expedition 33 gilt, dass ihr grundsätzlich alle Kämpfe unabhängig eurer Charakter-Werte bestehen könnt, wenn ihr wahre Meister im Ausweichen und Parieren seid. Ist das nicht der Fall, ist ein hohes Level klar zu empfehlen.

Was macht man im Endless Tower? Der Endless Tower bietet recht wenig in Hinblick auf Erkundung, aber dafür sehr viel für alle, die das Kampfsystem mögen. Im zentralen Raum des Turms findet ihr eine Leinwand, mit der ihr interagieren könnt. Hier könnt ihr der Reihe nach Kämpfe absolvieren und neue Kämpfe freischalten. Diese sind in 10 Stufen mit je 3 Prüfungen unterteilt. Auf der 11. Stufe warten dann noch einmal 3 besonders harte Boss-Prüfungen. Insgesamt gibt es also 33 Kämpfe, die ihr meistern könnt.

Die Kämpfe schaltet ihr der Reihe nach frei. Nach „Stufe 1, Kampf 1“ könnt ihr also „Stufe 1, Kampf 2“ bewältigen und so weiter. Kämpfe zu überspringen, ist nicht möglich.

Endless Tower in Expedition 33 – Alle wichtigen Belohnungen

Welche Belohnungen gibt es im Turm? Die Belohnungen fallen relativ üppig aus, wenn man bedenkt, dass man kaum reisen muss. Jeder erfolgreiche Kampf belohnt mit einem Lumina-Punkt und Chroma-Katalysatoren, mit denen ihr eure Waffen aufwerten könnt. Darüber hinaus gibt es am Ende einer Stufe, also nach jedem dritten Kampf, eine zusätzliche Belohnung. Das kann ein starkes Picto sein, aber auch neue Frisuren.

Hier listen wir sämtliche besonderen Belohnungen auf, die ihr bei den härtesten Kämpfen bekommen könnt:

Stufe im Turm Empfohlenes Level Belohnung Stufe 1, Prüfung 3 50 Picto: Greater Defenceless Stufe 2, Prüfung 3 55 Picto: Energising Rush Stufe 3, Prüfung 3 60 Clea-Frisur für Lune Stufe 4, Prüfung 3 65 Time Tint

Frisur: Doppelt geflochtenes weißes Haar für Maelle Stufe 5, Prüfung 3 70 Picto: Charging Critical

Frisur: Rebellisches weißes Haar für Lune Stufe 6, Prüfung 3 75 Picto: Critical Weakness

Frisur: Unordentlicher weißer Haarknoten für Sciel Stufe 7, Prüfung 3 80 Picto: Fueling Break

Frisur Clea-Haarschnitte für Sciel Stufe 8, Prüfung 3 85 Empowering Tint Stufe 9, Prüfung 3 90 Picto: Rush on Powerful

Frisur Expedition Weiß für Verso Stufe 10, Prüfung 3 90 Picto: Greater Powerless Stufe 11, Prüfung 3 90+ Clair-Outfit für Verso

Perfekter Chroma-Katalysator

5 Lumina-Punkte (anstatt 1)

Solltet ihr sämtliche Kämpfe bewältigen, sprecht danach mit der schemenhaften Frau neben dem Porträt. Sie gewährt euch daraufhin die neue „Pferdeschwanz (Maelle)“-Frisur. Dann könnt ihr Maelles klassische Frisur mit weißer Haarfarbe tragen – ein echter Hingucker.

Was muss man noch zum Turm wissen? Der Endless Tower ist vollkommen optional. Ihr müsst euch überhaupt keinen Druck machen, um ihn abzuschließen, und der vollständige Abschluss des Turmes hat keinerlei Auswirkungen auf die Story. Ihr müsst den Turm nicht einmal vor der letzten Story-Mission in Lumiere angehen. Ihr könnt nach dem Ende der Story zurückkehren und noch alle Prüfungen meistern, die ihr bisher nicht bewältigt habt.

Wenn ihr bei einer Prüfung besiegt werdet, ist das übrigens kein Game Over. Ihr bekommt lediglich die Nachricht, dass die Prüfung gescheitert ist und könnt sie direkt erneut versuchen, ohne einen Spielstand laden zu müssen.

Der Endlose Turm ist nur eines von vielen Geheimnissen, die von den Entwicklern in Clair Obscur: Expedition 33 versteckt wurden. Manche davon sind sogar direkt am Anfang des Spiels versteckt, sodass man sie in den ersten 10 Minuten schon für immer verpassen kann.