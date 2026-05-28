CoD MW4: Alle Infos zu Release, Beta, Vorbestellung und Leaks

Activision hat seinen neuesten Shooter vorgestellt – Call of Duty: Modern Warfare 4. Dieser soll wie immer gegen Ende des Jahres erscheinen. Was über Release, Beta, Vorbestellungen sowie Preise, Plattformen und Setting bekannt ist, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Das ist Call of Duty 2026: Das Shooter-Franchise von Activision bekommt eine Fortsetzung für Modern Warfare 3. Mit Teil 4 geht es jedoch in einen anderen Konflikt.

Süd- und Nordkorea bekämpfen sich und ihr seid mittendrin in den Geschehnissen. Neben der Erzählung einer südkoreanischen Truppe, die überleben muss, schlüpft ihr auch in die Rolle des berühmten Captain Price. Nach den Geschehnissen des Vorgängers ist er nun zum abtrünnigen Agenten geworden und mischt sich so ebenfalls in den Krieg beider Länder ein.

Hierbei handelt es sich um ein vollständiges Spiel mit allerlei Modi, die euch über viele Stunden unterhalten sollen. Wir schlüsseln euch jetzt auf, was ihr genau zum Release erwarten könnt.

CoD MW4: Schnelle Übersicht & Trailer

CoD 2026 heißt Modern Warfare 4

Release: 23. Oktober 2026

Beta: Noch nicht bekannt

Es wird ein Vollpreis-Shooter

Infinity Ward führt die Entwicklung

Die Story führt die Ereignisse von Modern Warfare 3 weiter

MW4 erscheint für XBOX Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Battle.net, XBOX und Steam

Also Modi gibt es: Kampagne, Multiplayer, DMZ

Ballistic Authority: Neue Technologie soll Kämpfe noch realistischer und immersiver gestalten

Multiplayer: 12 Maps für 6v6 – Einige Schlacht-Maps mit viel Platz soll es auch geben

Waffenschmiede vereinfacht den Bau von perfekten Waffen passend für euren Spielstil

Es gibt jetzt zwei Arten für das Prestige-System: Regular und Classic Prestige

Video starten Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet Autoplay

CoD MW4: Release, Vorbestellung & Beta

Wann kommt MW4 raus? Der 23. Oktober 2026 ist offiziell für den Release bestätigt. Ob es einen Vorabzugang für die Kampagne gibt, ist nicht bekannt.

Auf welchen Plattformen erscheint CoD MW4? Folgende sind bekannt:

XBOX Series X|S

PlayStation 5

Nintendo Switch 2

PC Battle.net XBOX Steam



Hat MW4 Crossplay? Ja, alle Plattformen können zusammen spielen.

Wann läuft die Beta zu MW4? Es wird eine Beta für Vorbesteller geben, aber wann die beginnt, ist noch nicht bekannt.

Kann man MW4 schon vorbestellen? Ja, die ersten Händler nehmen Vorbestellungen an. Hier die Preise der beiden bekannten Editionen:

CoD MW4: Setting & Entwickler

Welches Setting bietet MW4? Der Shooter spielt in unserer aktuellen Zeit, bietet also ein modernes, aber düsteres Setting mit einer Prise Realismus. Futuristische Kriegsführung wie in Black Ops 7 ist aber nicht geplant.

Welches Entwickler-Studio steht hinter MW4? Die Leute von Infinity Ward kümmern sich federführend um MW4. Folgende CoDs kamen von Infinity:

Call of Duty (2003)

Call of Duty 2 (2005)

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Ghosts (2013)

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Warzone (2020)

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

CoD MW4: Modi & Content

Welche Modi wird es geben? Folgende 3 Modi könnt ihr erwarten:

Kampagne

Multiplayer-Modus

DMZ-Modus

Beim DMZ-Modus handelt es sich um dasselbe Extraction-Erlebnis aus Modern Warfare 2 (2022), das bei vielen Fans sogar sehr positiv ankam.

Was ist zum Content bekannt? Hier erfahrt ihr in einem Satz, was ihr von den Modi erwarten könnt:

Kampagne Führt die Story von MW3 weiter, hat dabei aber den Ton der Erzählung geändert, denn er soll rauer und düsterer sein.

Multiplayer-Modus Der Multiplayer-Modus führt euch wie gewohnt ins PvP, doch verschiedene Anpassungen verbessern das generelle Erlebnis und erleichtern den Einstieg.

DMZ-Modus Wie aus MW2 (2022) werdet ihr auf eine große Map geworfen, müsst dort Items und Ausrüstungen looten und dann heile wieder entkommen, ohne dass ihr von NPCs oder Spielern erledigt werdet.



Was ist zum Gameplay bekannt? Es wird in MW4 kein Waffen-Bloom mehr geben. Das heißt: dort, wo eure Waffe aus der Hüfte schießt, werden auch eure Kugeln landen. Es gibt also keine zufällige Streuung mehr. Das vereinfacht das PvP da ihr so noch sicherer abschätzen könnt, wo eure Patronen landen werden.

Zusätzlich soll es ein Feature geben, mit dem ihr noch einfacher starke Loadouts für das PvP zusammenbauen könnt. In der Schmiede werden nämlich dann Aufsätze ausgewählt, die eurem Spielstil zusagen – ob langsam und aus der Entfernung oder aggressiv und im Nahkampf.

Das waren derzeit alle wichtigen Infos, die ihr zu Call of Duty: Modern Warfare 4 wissen solltet. Noch gibt es viele Wochen und Monate, die uns vom Release trennen. Sollten weitere Informationen kursieren, werden wir natürlich unsere Liste aktualisieren. Bis dahin könnt ihr gerne die Meinung unseres Shooter-Experten in Bezug auf den kommenden CoD-Release durchlesen: Activision kündigt Call of Duty: Modern Warfare 4 an und beweist, warum die Konkurrenz durch Battlefield 6 wichtig war