Spieler befürchten, dass euch ein Händler in Diablo 4 abzockt, raten zum Besuch einer anderen Stadt

In Diablo 4 könnt ihr Ausrüstungsgegenstände für eure Obolusse bei speziellen Händlern bekommen. Spieler meinen jedoch: Einer von ihnen zockt euch ab.

Wer zockt die Spieler ab? Mit Lord of Hatred ist Skovos als neues Gebiet in Diablo 4 dazugekommen und Temis ist seine Hauptstadt, in der alle wichtigen Händler und Eingänge zu Aktivitäten sind. Viele Spieler mögen das Layout der Stadt, und sie wurde für sie zur neuen Haupt-Anlaufstelle. Dort geben sie somit ihre Obolusse beim Kuriositätenhändler aus, um Gear zu ergattern. Aber genau mit dem scheint etwas nicht zu stimmen, meinen Spieler jetzt.

In einem Thread auf Reddit schreibt ein Spieler, dass man in Temis keine Uniques mehr durch das Glücksspiel bekomme, in Cerrigar jedoch schon. Über 2.200 Nutzer stimmen ihm per Upvote zu.

Auch andere User berichten in den Kommentaren, dass sie auf hohen Paragon-Stufen (über 250) noch kein einziges Unique für ihre Obolusse in Temis erhalten haben – und das, obwohl Obolusse seit Season 13 massenhaft droppen. Manche vermuteten, dass die Option auf Uniques beim Händler komplett entfernt wurde, bis sie in Cerrigar wieder welche bekamen.

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Wie erklären sich Spieler das? Für das Ausbleiben der Uniques haben die Spieler im Reddit-Thread verschiedene Vermutungen:

Da ein Tooltip besagt, dass man Uniques und Mythics beim Kuriositätenhändler bekommen kann, könnte der Händler in Temis einfach verbuggt sein.

Die Kuriositätenhändlerin in Temis hat einen anderen Dialog, vielleicht ist sie also anders programmiert.

In Temis steht der Horadrim-Würfel, mit dem man sich Uniques quasi selbst bauen kann. Das Gebiet und der Würfel sind jedoch Teil der kostenpflichtigen Erweiterung. Spieler, die nur das Basisspiel besitzen, müssen also woanders leichter an Uniques kommen – also durch das Glücksspiel in den anderen Städten.

Wir haben uns die Kuriositätenhändler in drei Städten in einem kleinen Test-Durchlauf angeschaut. Uniques haben wir dabei keine bekommen, dafür aber einige vermachte und GA-Items. Zwar gab es in Cerrigar mehr vermachte Items, in Kyovashad erhielten wir dafür mehr GA-Items. Für ein volles Inventar haben die Obolusse am Ende nicht mehr gereicht:

Unser Loot vom Gambler in Temis, Cerrigar und Kyovashad.

Habt ihr schon Uniques beim Kuriositätenhändler bekommen? Welche Stadt ist eure Haupt-Anlaufstelle für das Gamblen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Uniques sind für viele Builds im Endgame essenziell, um durch den Content zu kommen. Woran es vielen Spielern auf hohen Qual-Stufen allerdings viel mehr mangelt, sind Steine: In Diablo 4 zocken Spieler bequem auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, aber die wirkliche Herausforderung sind Edelsteine